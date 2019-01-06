Honor son zamanlarda yaptığı amiral gemisi akıllı telefonları ile 2018 yılına damgasını vurmuştu. Bundan dolayı da sizlere En İyi Honor Telefonları 2019 yılı için bir liste hazırladık. Yaptığı kaliteli telefonlar ile Honor, dünya çapında akıllı telefon pazarında üst sıralara yerleşti. Sahibi olan Huawei’den çok daha uygun fiyatlı, hemen hemen aynı özelliklere sahip, ama bütçe telefonları gibi oldukça ucuz bir fiyat aralığına sahip.

Bir akıllı telefon satın almayı düşünüyorsanız, üstün özelliklere sahip bütçenize uygun o halde Honor akıllı telefonları sizleri bekliyor. Daha çok gençler için çalışmalar yaptığı bir gerçek. Ancak hemen herkesin zevkine uygun telefonlarında olduğunu söylemeliyiz. Herkesin beğenisi olan mavi renginin yanı sıra diğer renk seçeneklerini de bulmak mümkün.

Akıllı telefonları genellikle çift kamera kurulumuna ev sahipliği yapıyor. Buna ek olarakta çekici bir tasarım, yapay zeka destekli yazılımları, Huawei telefonlarının neredeyse önüne bile geçiyor. Aynı özelliklere sahip Huawei telefonları çok fazla yüksek fiyattan pazarda kendine yer edinirken, Honor daha ucuzdur.

Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şimdi ise aşağıdaki 2019 yılının en iyi Honor telefonlarına bir göz atalım. İşte sizin için derlediğimiz En İyi Honor Telefonları 2019;

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En İyi Honor Telefonları 2019

Honor’un en son tanıtılan akıllı telefonu Honor V20, metal ve cam birleşimi tasarımı sayesinde üstün çekiciliğe sahiptir. 2018 yılının son zamanlarında ekran içi kameraların bir trend haline gelmesi, V20’nin üst düzey ekran boyutuna ulaşmasına olanak sağlamıştır.

Piyasada yer alan birçok amiral gemisi ile neredeyse rakip olmasına yardımcı olan, Huawei’nin en son çıkan Kirin 980 yonga setine ev sahipliği yapar. Telefonun donanımsal özellikleri neredeyse saymakla bitmez. Ancak öne çıkan özellikleri arasında kendine has sıvı soğutma sistemi vardır.

2018 yılının son harikası olan telefon, 2019 yılı içerisinde de En İyi Honor Telefonlarından birisi olacak. Oyun etkileşimleri, ekran teknolojisi, performans deneyimi, ısı dağılımı ve dayanıklılık testleri ile de en yüksek skorlara imza atmıştır.

Honor’un üretmiş olduğu bir diğer yapı harikası ise Honor Magic 2 oluyor. Kızaklı telefonların geri dönüşünü işaret eden bir kaç akıllı telefondan sadece biridir. Kızaklı sistemi, en küçük bir hareketle, kolayca çekilebilen ve hızlıca eski haline getiren bir esnekliğe sahip.

Telefonun satış noktası arasında önde yer alan çift selfie kamerası da bulunur. Ana selfie sensörü 16MP iken, yanında derinlik tespiti için kullanılan 2MP’lik modül yer alıyor.

Akıllı telefon donanımsal olarak Huawei‘nin Mate 20 ve 20 Pro‘da bulunan kendi ürettikleri en son ki işlemci olan Kirin 980 yonga seti ile desteklenmektedir.

Telefon hakkında daha detaylı bilgi için Honor Magic 2 İncelemesi‘ni okuyabilirsiniz.

Orta sınıf telefon kategorisinde çekici özelliklere sahip farklı bir telefon arıyorsanız, muhtemelen Honor 8X modeli sizler içindir. 19.5:9’luk oranı ve ince çerçeveleri ile devasa bir ekran gövde oranına ev sahipliği yapıyor.

Fiyat bakımından diğer telefonlara nazaran daha uygundur. Çentikli bir ekran sizin için sorun değilse, fazla para ödemeden amiral gemisi özelliklerinde bir telefona sahip olabilirsiniz.

Honor 8X modeli 6GB RAM ve 128 GB genişletilebilir depolama ile eşleştirilmiş bir Kirin 710 işlemci tarafından desteklenmektedir. Arka paneli iki farklı dokuya sahip 15 katmanlı bir 2.5D cam ile kaplanmıştır.

Honor her zaman rakiplerinden daha düşük bir fiyatla en iyi özelliklere sahip olan amiral gemisi telefonlar üretmeyi amaçlamıştır. Hatırlarsınız şirket geçen sene Honor 9 modeli ile harika bir telefon yaratmayı başarmıştı.

Daha düşük bir fiyatın yanı sıra Honor 10 yeni piyasaya sürülen bir diğer amiral gemisi olan Huawei P20 ile ortak pek çok yöne sahip. Açıkçası bu büyük bir telefon değil. Ancak geniş ekran isteyen ama iPhone 8 Plus gibi bir cihazı rahatça kullanamayan biri için de mükemmel bir seçenek olabilir.

Honor 10 modeli hızlı şarj ile geliyor ve bunun iki saat içinde telefonu tamamen şarj edebileceğinizin de farkına varmalısınız.

Telefon hakkında daha detaylı bilgi için Honor 10 İncelemesi‘ni okuyabilirsiniz.

Uygun fiyatlı cezbedici bir akıllı telefon mu arıyorsunuz. O halde şirketin bugüne kadarki en güçlü yonga setlerinden biri olan HiSilicon Kirin 970 işlemcisili bu telefonu tercih edebilirsiniz.

Genel olarak amiral gemisi düzeyinde birinci sınıf akıllı telefonlar bir cam sırta sahipken Honor bu telefonla tamamen metal bir gövde tasarımı yapmayı tercih etti. Oldukça da ideal bir seçim oldu. Dayanıklılık bakımından diğer telefonların neredeyse önüne geçmiştir.

Ön taraf ve yanlarda son derece ince çerçeveler var. Bir iPhone X benzeri çentik ile gelen bir FHD+ ekran ile donatılmıştır. Bunlara ek olarak telefon hakkında dikkat çeken ilk şey onun güzel görüntüsüdür.

Telefon hakkında daha detaylı bilgi için Honor Play İncelemesi‘ni okuyabilirsiniz.

Honor’dan bir diğer orta ölçekli telefon seçeneği, düşük fiyatıyla yüksek özellikleri bulunan View 10. Honor 9‘dan ziyade Honor 8 Pro‘ya benzer bir tasarımı vardır.

Alüminyum kaplamasıyla View 10, yapay zeka destekli yazılımı ve Android Oreo işletim sistemi ile çalışır. Özellikle çift kamera kurulumu ve geniş bir ekran istiyorsanız güzel bir seçenektir. Bu özellikleri ile birlikte yine de Honor’un en ucuz telefonlarından birisidir.

Honor 7X özellikleri ile neredeyse hemen hemen her şeyi yapar. Çok daha pahalı bir telefona benzese de, bir kulaklık girişi var ve çift SIM veya genişletilebilir hafıza seçenekleri sunuyor.

18:9 ekran/gövde oranına sahip telefonu kullanmak harikadır. Hatta birçok uygulama ekrana tam olarak sığmak için zorlanmaktadır. Batarya ömrü iyi ve kameralar da kabul edilebilir özelliktedir. Ancak mükemmel değil.

Sonuç olarak Honor, amiral gemisi fiyatlarından çok daha düşük bir amiral gemisi gibi görünen 18:9 ekrana sahip iyi bir telefon hazırlamıştır.

Genel olarak Çin sınırları içerisinde satışı bulunur. Ancak ithalatçı garantili olarak yine de sahip olunabilir. Çünkü Honor Note 10 yapılan testlerin hepsinde mükemmel olduğunu kanıtlamıştır. Her şey ekranda bitiyot. Daha büyük bir ekran sahibi olmak istiyorsanız, bu seçenek sizin için idealdir.

Performans harikadır. Video ve oyunlar en büyük OLED panellerinde çarpıcı görünmektedir. Çoğu Honor telefonlarında olduğu gibi, aynı zamanda oldukça uygun fiyatlı.

Bir tablet yerine amiral gemisi özellikleri olan bir telefon istiyorsanız, Honor Note 10 bizce en mantıklı seçenek.