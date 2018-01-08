Bu listede sizlere en iyi hoparlöre sahip 10 telefonu sunacağız. Bir akıllı telefon seçerken göz ardı edilen en önemli öğelerden biri hoparlör ses yüksekliği ve kalitesidir.

Çevre gürültüsüne rağmen zil sesinizi duyabiliyorsanız bu sizin için temel bir husustur. Aşağıda listelenen 10 akıllı telefon kesinlikle göz atmaya değer. Hepsi hoparlör ses yüksekliği testleri ile ölçülmüştür. Rakam ne kadar yüksek ise hoparlörü o kadar yüksek sesle dinleyebileceğiniz anlamına gelmektedir.

Buradaki bazı adaylar kesinlikle sizi şaşırtacak. Bununla birlikte ses yüksekliğinin daima üstün bir ses kalitesi olmadığını unutmayın.

Altta tek bir hoparlör ile ses çıkışı sağlanır. Oldukça gürültülü ve bütçeye uygun rakiplerine kıyasla çok yüksek ses verir. Ama ses derinliği kesinlikle yoktur. Huawei P10 Lite detaylı özellikleri için tıklayın.

Telefonun ses gücü hem kulaklık çıkışı açısından hem de sağlanan hoparlör ile ortalama bir seviyededir. Honor 8 Pro detaylı özellikleri için tıklayın.

Google Pixel 2‘nin ön yüzünde çift stereo hoparlörler bulunmaktadır. Google Pixel 2 incelemesi için buraya tıklayın.

7. Razer Phone – 80dB

Telefonun önü büyük bir 5.7 inç ekrana sahip ancak cihazın üst ve alt tarafında bulunan 2 büyük hoparlör oldukça göz alıcı ve iyi ses veriyor.

Yeni Galaxy serisi telefonun hoparlörü çok güçlü fakat aynı zamanda oldukça da sağlam. Tabii bass konusunda çok iyi değil ancak bir telefon hoparlörüne göre çok iyi ses çıkarıyor. Samsung Galaxy S8 Plus incelemesi için tıklayın.

5. ZTE Axon M – 80.6dB

ZTE Axon M alt kısmında bulunan ve çift olan yüksek sesli hoparlörlere sahiptir.

İlginçtir, Moto G5’deki hoparlör ön taraftaki kulaklığın içine inşa edilmiştir. Bu aslında güzel bir seçimdir. YouTube videolarını izlediğinizde veya bir şarkı çaldığınızda ses size doğrudan gelmektedir. Motorola Moto G5 teknik özellikleri için buraya tıklayın.

İlk olarak harika olmayan bir hoparlörü olduğunu belirtelim. Yüksek sesli ancak ses içi boş bir kaliteye sahip. HTC U11 Life detaylı teknik özellikleri için buraya tıklayın.

Asus’un özel hoparlör kurulumu çoğu telefondan daha zengin ve net ses üretmek için DTS teknolojisini kullanır. Asus Zenfone AR detaylı teknik özellikleri için buraya tıklayın.

Nokia 8’de tek bir alt hoparlör bulunur. Konum biraz garip olsa da ses kalitesi aslında ortalamanın üstündedir. Bu derecede yükses sese rağmen orta kalite bir ses kalitesi sunabilmesi gerçekten büyük başarı. Nokia 8 detaylı teknik özellikleri için buraya tıklayın.