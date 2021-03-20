En İyi Hosting Siteleri – 2021

Web siteniz için kullanabileceğiniz uygun fiyatlı hosting sitelerini derledik. Listeyi düzenli olarak güncellemeye devam edeceğiz. Haydi başlayalım!
1- Alastyr
18 yıllık tecrübe
Ücretsiz SSL
Ücretsiz domain transferi
TR yetkili kayıt kuruluşu
En düşük fiyat: $0.46/aylık
Alastyr Türkiye’deki en uygun fiyatlı hosting firmalarından biridir. Yetkili kayıt kuruluşu olduğu gibi, .TR alan adlarının ücretsiz taşımasını yapmaktadır. Ayrıca sektörün 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunmaktadır. Farklı hosting seçenekleri ile kullanıcılara seçim konusunda birçok fırsat sunmaktadır.
Müşteri memnuniyetine önem vermeleri, gönderdikleri yanıtlardan anlaşılmaktadır. Hem dakik yanıtlar vermekteler hem de açıklayıcı bir şekilde sorunu çözüyorlar. Ayrıca site güvenliğine önem veren Alastyr, ömür boyu ücretsiz SSL vermektedir.
2- SH
Kullanıcı dostu kontrol paneli
15 yıllık tecrübe
7/24 çalışan müşteri destek ekibi
Uygun fiyatlar
İstanbul’da kendine ait sunucular
En düşük fiyat: $1.58/aylık
Uzun süre Sadecehosting adı ile hizmet veren ve 2005’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren SH, modern tasarım ve kullanım kolaylığı ile müşteri çekmektedir.
Hosting paketlerinde Plesk ve cPanel kullanılabiliyor. Ayrıca .TR uzantılı alan adları alabileceğiniz SH, işletmenize değer katıyor. Tek tık ile WordPress ve daha birçok uygulama kurulabiliyor. Kibar destek ekibi kısa süre içerisinde sorularınıza detaylı ve kibar yanıtlar veriyor.
3- Doruknet
27 yıllık sektör tecrübesi
Sınırsız trafik
7/24 çağrı merkezi
Ücretsiz SSL sertifikası
En düşük fiyat: $9.00/yıllık
Çoğu hosting firmasından farklı olarak Doruknet sınırsız trafiğe izin vermektedir. Plesk panel veren Doruknet fiyatlandırma açısından çok uygundur. Hosting hizmetlerinin yanı sıra sunucu hizmetleri vermesi de tercih etmenize neden olabilir.
Destek ekibi kibar bir şekilde gelen soruları yanıtlıyor. Ekipten gelen yanıtlar gayet açıklayıcı. 30.000’i aşkın firmaya hizmet veren Doruknet yüksek uptime oranı ile Türkiye’deki hosting firmaları arasında yerini koruyor.
4- Kebirhost
Güçlü altyapı
%99.95 Uptime
Kolay kurulum ve gelişmiş paneller
Verimli destek, farklı kanallar
Paylaşımlı hosting: 10 TL/yıl
Bayi hosting: 45 TL/yıl
Fiyat bakımından sektörün en iyi hizmetini sunan Kebirhost, uzun yıllardır hizmet veriyor. Tecrübeli ekibiyle karşılaşılan sorunları kısa süre içerisinde çözüyorlar ve müşteri hizmetleri oldukça hızlı. Destek hatlarından anında cevap alabilmeniz de güzel bir olanak. Bu da sorun yaşamadan ilerlemenize olanak sağlıyor.
5- SiteGround
Yüksek sayfa yüklenme hızı
Yüksek çalışma süresi oranı
30 gün para iadesi
Ücretsiz Let’s Encrypt SSL
En düşük fiyat: $3.95/aylık
Sadece 6 yıldır hosting piyasasında faaliyet gösteren Siteground çok başarılı bir hosting sağlayıcısı olmuştur.
Özellikle WordPress kullanıcıları için tercih edilesi bir hosting şirketi olan Siteground tek tıkla kurulum ve kendine özgü detaylı bir kontrol paneli ile hizmet vermektedir.
Ücretsiz SSL hizmeti de veren Siteground özellikle WordPress siteleri için çok yüksek bir sayfa yüklenme hızı performansı sergilemektedir. Ancak siteniz hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa göstersin yine de Siteground ile yüksek performans alacağınızdan emin olabilirsiniz. Destek ekibinin de gayet hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.
6- Veridyen
Uygun fiyat, ücretsiz SSL sertifikası
Güçlü alt yapı, deneyimli hizmet kalitesi
%99.98 uptime
Teknik destek 7/24
Paylaşımlı hosting: 19.99 TL/yıl (Limitsiz 7 TL/ay)
Bayi hosting: 9.99 TL/ay
Veridyen uygun fiyat politikasıyla hosting sektöründe karşımıza çıkıyor. Hıza oldukça önemli bir hizmet veren bu hosting şirketi, iyi bir barındırma hizmetini uygun fiyata satın almak isteyenler için ideal.
7- Turhost
Yüksek uptime ve performans
7/24 çağrı merkezi
Çeşitli hosting planı seçenekleri
Yüksek sayfa yüklenme hızı
Ücretsiz SSL
En düşük fiyat: $0.79/aylık
Turhost Türkiye’deki lider hosting firmalarından bir tanesidir. Ayrıca uygun fiyatlarla hosting hizmetleri vermektedir. Daha önce web hosting hizmeti almış olmasanız dahi Turhost tercih edebileceğiniz en iyi sağlayıcılardan biridir. Çünkü oldukça pratik kullanımı sayesinde cPanel ile tek tıkla uygulama kurulumları yapabiliyorsunuz. Haftalık yedekleme ile de verileriniz güvende kalıyor.
WordPress kuracak kullanıcılar için WordPress hosting bulunmakla birlikte kurumsal müşterilere özel paketler de bulunmaktadır. Ödemelerde taksit seçenekleri mevcuttur. Halihazırda web siteniz var ise de sitenizi ücretsiz bir şekilde taşıyorlar.
8- Turkticaret.net
En güvenilir hosting şirketlerinden
Uzun yıllardır hizmet
Marka kalitesi
7/24 destek
Paylaşımlı hosting: 12.49 TL/ay
Bayi hosting: 139.99 TL/ay
Turkticaret, Türkiye’deki en büyük kurumsal şirketlere yıllardır verdiği hizmetle en güvenilir hosting firmaları arasında yer alıyor. Eğer fiyat ve ürün içeriğiyle sizi cezbediyorsa, güven konusunda hiçbir sorun yaşamadan bu firmayı tercih edebilirsiniz.
9- Limon Host
Uygun fiyatlar
Sınırsız Websitesi
%100 SSD
Ücretsiz Taşıma Hizmeti
15 Gün İade Garantisi
Ücretsiz SSL
Paylaşımlı hosting: 0.79$/ay
Bayi hosting: 6.70$/ay
10 yılı aşkındır sektörde kaliteli hizmet veren LimonHost, teknolojik çözümleriyle kendinden sıkça bahsettirmeye başladı. EuroCloud Awards’tan ödüllü hosting firması, destek konusunda oldukça iyi ve Cloud hizmetleri açısından Türkiye’nin belki de en kaliteli hizmetin sunuyor.
10- Bluehost
Gelişmiş Teknolojiye Sahip Hosting Altyapısı
%99.9 Uptime Garantisi
30 Gün İçinde Para İade Garantisi
TR ve ABD Tabanlı Sunucular
Paylaşımlı hosting: 8 TL/ay
Bayi hosting: 39 TL/ay
Bluehost, TR pazarında her ne kadar fazla popüler olmasa da, ABD ve İngiltere’de en popüler hosting firmalarından biri. Türkiye pazarında da varlar ve oldukça iyi hizmet sunuyorlar. Uzun yıllar Bluehost müşterisi olan biri olarak sadece 1-2 kez sorunla karşılaştım ve bunu da gelişmiş panelleri sayesinde kendi kendime çözdüm. Çok kolay SSL kurulumu, E-mail kurulumu, tek tıkla WordPress kurulumu, FTP erişimi, PHP düzenlemeleri, gelişmiş cPanel’leri var.
Olumsuz yanı: Müşteri hizmetleri bazen anlık dönüşler yapmıyor. Türkçe ticket açıp dönüş alabiliyorsunuz ancak bazen dönüşleri 1-2 gün sürebiliyor. Yılda bir kere ticket açma gereği duyduğum için benim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. (ResellerClub ile birleşmelerinden sonra bu sorun çözüldü.)