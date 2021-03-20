En İyi Hosting Siteleri – 2021

Web siteniz için kullanabileceğiniz uygun fiyatlı hosting sitelerini derledik. Listeyi düzenli olarak güncellemeye devam edeceğiz. Haydi başlayalım!

1- Alastyr

18 yıllık tecrübe

Ücretsiz SSL

Ücretsiz domain transferi

TR yetkili kayıt kuruluşu

En düşük fiyat: $0.46/aylık

Alastyr Türkiye’deki en uygun fiyatlı hosting firmalarından biridir. Yetkili kayıt kuruluşu olduğu gibi, .TR alan adlarının ücretsiz taşımasını yapmaktadır. Ayrıca sektörün 20 yıla yaklaşan tecrübesi bulunmaktadır. Farklı hosting seçenekleri ile kullanıcılara seçim konusunda birçok fırsat sunmaktadır.

Müşteri memnuniyetine önem vermeleri, gönderdikleri yanıtlardan anlaşılmaktadır. Hem dakik yanıtlar vermekteler hem de açıklayıcı bir şekilde sorunu çözüyorlar. Ayrıca site güvenliğine önem veren Alastyr, ömür boyu ücretsiz SSL vermektedir.

2- SH

Kullanıcı dostu kontrol paneli

15 yıllık tecrübe

7/24 çalışan müşteri destek ekibi

Uygun fiyatlar

İstanbul’da kendine ait sunucular

En düşük fiyat: $1.58/aylık

Uzun süre Sadecehosting adı ile hizmet veren ve 2005’ten bu yana faaliyetlerini sürdüren SH, modern tasarım ve kullanım kolaylığı ile müşteri çekmektedir.

Hosting paketlerinde Plesk ve cPanel kullanılabiliyor. Ayrıca .TR uzantılı alan adları alabileceğiniz SH, işletmenize değer katıyor. Tek tık ile WordPress ve daha birçok uygulama kurulabiliyor. Kibar destek ekibi kısa süre içerisinde sorularınıza detaylı ve kibar yanıtlar veriyor.

3- Doruknet

27 yıllık sektör tecrübesi

Sınırsız trafik

7/24 çağrı merkezi

Ücretsiz SSL sertifikası

En düşük fiyat: $9.00/yıllık

Çoğu hosting firmasından farklı olarak Doruknet sınırsız trafiğe izin vermektedir. Plesk panel veren Doruknet fiyatlandırma açısından çok uygundur. Hosting hizmetlerinin yanı sıra sunucu hizmetleri vermesi de tercih etmenize neden olabilir.

Destek ekibi kibar bir şekilde gelen soruları yanıtlıyor. Ekipten gelen yanıtlar gayet açıklayıcı. 30.000’i aşkın firmaya hizmet veren Doruknet yüksek uptime oranı ile Türkiye’deki hosting firmaları arasında yerini koruyor.

4- Kebirhost

Güçlü altyapı

%99.95 Uptime

Kolay kurulum ve gelişmiş paneller

Verimli destek, farklı kanallar

Paylaşımlı hosting: 10 TL/yıl

Bayi hosting: 45 TL/yıl

Fiyat bakımından sektörün en iyi hizmetini sunan Kebirhost, uzun yıllardır hizmet veriyor. Tecrübeli ekibiyle karşılaşılan sorunları kısa süre içerisinde çözüyorlar ve müşteri hizmetleri oldukça hızlı. Destek hatlarından anında cevap alabilmeniz de güzel bir olanak. Bu da sorun yaşamadan ilerlemenize olanak sağlıyor.

5- SiteGround

Yüksek sayfa yüklenme hızı

Yüksek çalışma süresi oranı

30 gün para iadesi

Ücretsiz Let’s Encrypt SSL

En düşük fiyat: $3.95/aylık

Sadece 6 yıldır hosting piyasasında faaliyet gösteren Siteground çok başarılı bir hosting sağlayıcısı olmuştur.

Özellikle WordPress kullanıcıları için tercih edilesi bir hosting şirketi olan Siteground tek tıkla kurulum ve kendine özgü detaylı bir kontrol paneli ile hizmet vermektedir.

Ücretsiz SSL hizmeti de veren Siteground özellikle WordPress siteleri için çok yüksek bir sayfa yüklenme hızı performansı sergilemektedir. Ancak siteniz hangi sektörde faaliyet gösteriyorsa göstersin yine de Siteground ile yüksek performans alacağınızdan emin olabilirsiniz. Destek ekibinin de gayet hızlı çalıştığını söyleyebiliriz.

6- Veridyen

Uygun fiyat, ücretsiz SSL sertifikası

Güçlü alt yapı, deneyimli hizmet kalitesi

%99.98 uptime

Teknik destek 7/24

Paylaşımlı hosting: 19.99 TL/yıl (Limitsiz 7 TL/ay)

Bayi hosting: 9.99 TL/ay

Veridyen uygun fiyat politikasıyla hosting sektöründe karşımıza çıkıyor. Hıza oldukça önemli bir hizmet veren bu hosting şirketi, iyi bir barındırma hizmetini uygun fiyata satın almak isteyenler için ideal.

7- Turhost

Yüksek uptime ve performans

7/24 çağrı merkezi

Çeşitli hosting planı seçenekleri

Yüksek sayfa yüklenme hızı

Ücretsiz SSL

En düşük fiyat: $0.79/aylık

Turhost Türkiye’deki lider hosting firmalarından bir tanesidir. Ayrıca uygun fiyatlarla hosting hizmetleri vermektedir. Daha önce web hosting hizmeti almış olmasanız dahi Turhost tercih edebileceğiniz en iyi sağlayıcılardan biridir. Çünkü oldukça pratik kullanımı sayesinde cPanel ile tek tıkla uygulama kurulumları yapabiliyorsunuz. Haftalık yedekleme ile de verileriniz güvende kalıyor.

WordPress kuracak kullanıcılar için WordPress hosting bulunmakla birlikte kurumsal müşterilere özel paketler de bulunmaktadır. Ödemelerde taksit seçenekleri mevcuttur. Halihazırda web siteniz var ise de sitenizi ücretsiz bir şekilde taşıyorlar.

8- Turkticaret.net

En güvenilir hosting şirketlerinden

Uzun yıllardır hizmet

Marka kalitesi

7/24 destek

Paylaşımlı hosting: 12.49 TL/ay

Bayi hosting: 139.99 TL/ay

Turkticaret, Türkiye’deki en büyük kurumsal şirketlere yıllardır verdiği hizmetle en güvenilir hosting firmaları arasında yer alıyor. Eğer fiyat ve ürün içeriğiyle sizi cezbediyorsa, güven konusunda hiçbir sorun yaşamadan bu firmayı tercih edebilirsiniz.

9- Limon Host

Uygun fiyatlar

Sınırsız Websitesi

%100 SSD

Ücretsiz Taşıma Hizmeti

15 Gün İade Garantisi

Ücretsiz SSL

Paylaşımlı hosting: 0.79$/ay

Bayi hosting: 6.70$/ay

10 yılı aşkındır sektörde kaliteli hizmet veren LimonHost, teknolojik çözümleriyle kendinden sıkça bahsettirmeye başladı. EuroCloud Awards’tan ödüllü hosting firması, destek konusunda oldukça iyi ve Cloud hizmetleri açısından Türkiye’nin belki de en kaliteli hizmetin sunuyor.

10- Bluehost

Gelişmiş Teknolojiye Sahip Hosting Altyapısı

%99.9 Uptime Garantisi

30 Gün İçinde Para İade Garantisi

TR ve ABD Tabanlı Sunucular

Paylaşımlı hosting: 8 TL/ay

Bayi hosting: 39 TL/ay

Bluehost, TR pazarında her ne kadar fazla popüler olmasa da, ABD ve İngiltere’de en popüler hosting firmalarından biri. Türkiye pazarında da varlar ve oldukça iyi hizmet sunuyorlar. Uzun yıllar Bluehost müşterisi olan biri olarak sadece 1-2 kez sorunla karşılaştım ve bunu da gelişmiş panelleri sayesinde kendi kendime çözdüm. Çok kolay SSL kurulumu, E-mail kurulumu, tek tıkla WordPress kurulumu, FTP erişimi, PHP düzenlemeleri, gelişmiş cPanel’leri var.

Olumsuz yanı: Müşteri hizmetleri bazen anlık dönüşler yapmıyor. Türkçe ticket açıp dönüş alabiliyorsunuz ancak bazen dönüşleri 1-2 gün sürebiliyor. Yılda bir kere ticket açma gereği duyduğum için benim için herhangi bir sorun teşkil etmiyor. (ResellerClub ile birleşmelerinden sonra bu sorun çözüldü.)