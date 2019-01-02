HTC‘nin bir zamanlar en iyi Android telefonları ürettiğini, ancak son zamanlarda biraz daha pasif kaldığını söylememize izin verin. Fakat son zamanlar piyasaya sürmüş olduğu bir kaç güzel telefonla eski yerine tekrardan gelme çabalarını da yabana atmamak gerekiyor. Ayrıca birçok akıllı telefon meraklısı için oldukça çekici bile geliyor, yeni üretilen HTC telefonlar.

Unutmadan bir diğer özelliği de söylemek istersiz, telefonlarının biraz daha garip tasarımları vardır. Yani dış görünüşü biraz ön yargılar üretmeye meyillidir. Ancak şirket hâlâ çeşitli donanımlarda başarılı yaklaşımlar sergilemektedir.

U12 Plus’ın ince şeffaf cam tasarımından daha uygun fiyatlı Desire serisine kadar az çok geniş bir yelpazeye sahip bir farklı telefonlar üretmekte oldukça başarılıdır. Samsung ve Huawei kadar geniş bir ürün kitlesi bulunmasa da uygun fiyatı ile onların az çok rakibi sayabiliriz.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En iyi HTC telefonları 2018

HTC U12 Plus gibi daha özellikli bir telefonun piyasada olmasına rağmen, U11 Plus yeni telefon modellerinde ortaya çıkan birçok sorunun olmamasından dolayı hala daha iyi bir seçim.

U11 Plus, standart olarak 128GB depolama alanı sunar ve fiyatına göre etkileyici özelliklere sahiptir. Ayrıca, yükseltilmiş ekran ve su geçirmezliği seviyorsanız ideal bir seçim olabilir. Ancak telefon, bazıları için çok büyük ve ağır olabilir.

Daha geniş pazar kitlesi düşünürsek, U11 Plus hiçbir kategoride zirvede uer almıyor. Daha iyi fotoğraf, ses, görüntü ve tasarıma sahip daha iyi telefonlar var. Hatta aynı özelliklere sahip daha ucuz Pixel 2 de alabilirsiniz.

Söz konusu HTC U11 cep telefonu olduğunda, beğenilecek çok şey var. Kesinlikle en yüksek seviye amiral gemisi özelliklerine sahip olsa da, Samsung ve LG gibi markalara karşı piyasada fark yaratmıyor.

Parlak ve renkli tasarımı var. Ama herkesi mutlu edeceğini pek düşünmüyoruz. Su geçirmez olması bir nebze bu durumu tersine çevirebilir. Ayrıca Edge Sense özelliğinin bulunması sizlere biraz daha kullanımında kolaylıklar sağlayabilir. Bu yüzden kolay bir Android deneyimi için tercih edilebilir.

HTC 10 modeli, 2016 yılında piyasaya sürülmesine rağmen hala iyi bir fiyata sahip iyi bir akıllı telefondur. Sağlam yapı kalitesi bulunan telefonun U11 veya U12 Plus kadar iyi olmasa da, hala oldukça iyi bir kamerası bulunuyor.

Ancak günümüzdeki yeni Android güncellemelerini desteklemese de, fiyatı bakımından hala tercih edilebilir olarak karşımıza çıkmaktadır.

HTC, U11 Life ile gördüğümüz gibi, iyi bir orta sınıf akıllı telefona sahip olabiliyor. Telefon farklı bir dünyaya aitmiş gibi hissettirir kendini. Yani Android One ve Edge Sense ile karmaşık kullanışlı bir yapıya ev sahipliği yapar. Android deneyimini oldukça yüksek seviyede tutar.

Fiyatı oldukça iyi olan U12 Life’ın büyük bir ekran, Snapdragon 636 ve büyük bir kapasitesi dahil olmak üzere genel olarak iyi özelliklere sahiptir. Unutmadan belirtelim, kulaklık girişi de bulunuyor telefonun. Mükemmel değil, çünkü herkes parlak ve çizgili olan arka tasarımını beğenmeyecek.

Desire 12 Plus, bir bütçe telefonu olarak iyi bir seçimdir. Ayrıca en çok hoşumuza giden özelliği ise hafif ve rahat tasarımının yanında genel olarak iyi bir performans sunması oldu.

Ancak bazen istediğimiz kadar net olmayan ekranı ve yer yer düşük performans gösteren kamerası gibi bazı önemli alanlarda biraz can sıkıcı olabiliyor.

Honor 9 Lite‘ın aynı fiyata sahip olduğunu düşündüğünüzde ve burda olan sorunların o telefonda olmadığını göz önünde bulundurduğumuzda bu, daha iyi bir seçim haline geliyor.

HTC U11 Life cep telefonu, genel olarak orta ölçekli bir modeldir. Şirketin üretmiş olduğu amiral gemilerinin fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda fiyatının daha ucuz olması etkileyici geliyor.

Standart olarak 4GB RAM ve 64GB depolama alanını sunması, Android One’ın orjinal yazılımı ve güncellemelerine sahip olması bu telefon için artı bir nokta olarak karşımıza çıkıyor. Edge Sense, bu telefonda öne çıkan bir diğer cazibedir.

HTC U12 Plus bir hayal kırıklığı olarak nitelendirilebilir. Ancak U11 ‘de bulunan Edge Sense’in üst düzey bir deneyimini sunması, kamerasının güçlü ve kaliteli olması oldukça ön plana çıkmasına yardımcı oluyor.

Basınca duyarlı tuşları bir felakettir ve Edge Sense öncekinden daha kötüdür. Yazılımının kötü olması ve batarya ömrünün umulandan kısa olması diğer eksi özellikleri arasında yer alır.

Genel olarak önerebileceğimiz tek şey mükemmel bir kameraya sahip olması diyebiliriz. Fiyatının biraz yüksek olması başka telefon tercihleri yapmanıza sebep olabilir. Ancak kamerası iyi olan bir telefon olduğu için tercih listenizde bulunabilir.