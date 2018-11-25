Artık Huawei‘ninde teknolojide akla ilk gelen markalardan olduğunu görmezden gelemezsiniz. Piyasada giderek artan premium akıllı telefonları ile Samsung, LG ve Sony gibi dünya devlerine karşı çok iyi bir performans sergiliyor. Ayrıca satış rakamları neredeyse Apple kadar yüksek.

Ayrıca P ve Mate serileri ile şirket, dünyanın en iyi akıllı telefonlarından olan amiral gemisi cihazlara bile sahip. P serisi biraz daha özellikleri ile öne çıktığı bir gerçek ama Mate serisinin de fotoğrafları mükemmel çektiği göz ardı edilemez. Aradaki farklılıklar giderek azalabilir. Neyse ki, her iki şekilde de mükemmel telefonlarla karşımıza çıkıyor.

Ancak yukarıda bu yıl bu şekilde telefon üretti diye belirttiğimiz için Huawei’nin piyasada yeni olmasını düşünmeyin. Öncesinde de oldukça etkiliyi cihazları geçmişte de üretmiştir. Mesela P20 çok etkileyici olsa bile eski P10 modelleri hala mükemmel telefonlar.

P Smart, Huawei akıllı telefon dünyasında daha ucuz bir modeldir. Hatta daha fazla paranızın cebinizde kalmasını istiyorsanız eski bir P serisi telefona bakmayı da düşünebilirsiniz. Tabi durum Huawei’nin EMUI arayüzünden hoşlanıp hoşlanmamanıza bağlı olarak değişebilir.

Ayrıca genel bir değerlendirme yapacak olursa, teknoloji dünyasında uzun süredir hakim olan bir şirketin kötü bir hizmet vermesini bekleyemezsiniz. Aklınıza fiyatları takılmasın, çünkü bazı telefonların özellikleri fiyatlarını unutturacak.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte 2018’de satın alabileceğiniz en iyi Huawei telefonları.

Hiç şüphesiz diğer Huawei telefonlar ile karşılaştırıldığında Mate 20 Pro olağanüstü bir telefon. Kameraları oldukça kaliteli ve birçok insanın dikkatini çekecek. Ancak bunun yanı sıra gerçekten de en kaliteli ekran, süper hızlı şarj, kablosuz şarj ve mükemmel batarya ömrüne sahip fantastik çok yönlü bir telefon.

Tam olarak mükemmel değil ama genel olarak küçük ayrıntılara takılmayın. Çünkü gerek dayanıklılık testleri gerekse, telefonun içindeki donanım her türlü kusurunu kapatıyor.

P20 Pro modeli ile birlikte Huawei, Galaxy S9 ve iPhone X ile yarışabilecek potansiyele sahip kaliteli bir ürün ortaya sundu. Genel olarak 4K video için optik sabitleme eksikliği, kulaklık girişinin olmaması ve kablosuz şarj teknolojisini desteklememe gibi küçük kusurları var. Ama öncelikli işiniz telefon ile harika fotoğraflar yakalamaksa sizin için en ideal telefon olabilir.

Uzun pil ömrünü, çift SIM yuvasını ve mükemmel ekranını düşündüğünüzde ise o eksikliklerin aslında bir kusur olmadığını anlayabilirsiniz. İşte bu yüzden 2018’in en iyi telefonlarından biridir.

Normal modele göre biraz daha pahalıdır tabiki. Ama sizler için çift kameranın, su geçirmezliğin ve OLED ekran gibi özelliklerin önemi yoksa normal P20 modelini biraz daha uygun fiyatla tercih edebilirsiniz.

Huawei P20, neredeyse hiç bir ön araştırma yapmadan tavsiye edebileceğimiz bir telefon. Eksiklikleri bakımında bir kulaklık jakı ve su geçirmezlik özelliği bulunmuyor ama bunun dışında 2018’in en iyi telefonlarından biri.

Olağanüstü kameralara, mükemmel bir batarya ömrüne ve bir Huawei telefonundaki en üstün tasarıma sahip olmasından dolayı bu listede olmaya hak kazanmıştır. Kendisi çentikli bir telefon, ancak yazılım ayarlarında bu çentiği gizleyebilirsiniz. Bu da sizler için sorun yaratmaz.

Mate 10 Pro, daha eski bir model olmasına rağmen hala Huawei’nin en iyi telefonlarından biridir. Çift arka kamera kurulumu ile mükemmel portre fotoğrafları sunuyor. Pixel 2 XL ile karşılaştırıldığında fotoğrafları oldukça iyi değildir. Ancak Mate 10 Pro’nun daha iyi bir ekranı, daha iyi bir batarya ömrü ve daha fazla işlemci gücü var.

Son güncelleme ile neredeyse aynı arayüz özelliklerine sahip olan P20 Pro modeli ile karşılaştırıldığında, telefonun özelliklerine göre oldukça uygun fiyata sahip olduğu bir gerçek.

Huawei Mate 20 modeli Mate 20 Pro ile aynı özelliklere sahip olmayabilir. Ancak kendi başına inanılmaz bir akıllı telefondur. 7nm Kirin 980 yonga seti, yapılan benchmark testlerinde 2018 yılında piyasaya sürülen birçok amiral gemisini yendi.

Arkadaki üçlü kamera ayarları oldukça net ve ayrıntılı fotoğraflar çekiyor. Ayrıca su damlası çentiği, ekranı inanılmaz bir ekran-gövde oranına sahip olmasına yardımcı oluyor.

P10 Plus akıllı telefonu, Huawei’nin çekici tasarımına, yüksek kaliteli donanımına ve çok daha geliştirilmiş bir yazılımına sahiptir. Ayrıca diğer Huawei marka telefonlar ile karşılaştırıldığında oldukça sağlam bir akıllı telefondur. Ancak su geçirmezlik ve kablosuz şarj teknolojisinin eksik olması rakiplerine kıyasla biraz geri planda olmasına sebep oluyor.

P20 modellerinin piyasaya sürülmesinin ardından biraz modası geçmiş gibi görünse de, az çok onlarla yarışabilecek potansiyele sahip uygun fiyatlı bir telefondur.

Huawei P10 çok etkileyici bir cihazdır. Muhteşem fotoğraflar çekmenize yardımcı olacak güçlü çift kamera kurulumu, telefonu oldukça cazibeli kılıyor. Ayrıca 2016 yılında piyasaya sürülen amiral gemisi P9 modelinin üzerinde büyük geliştirmeler yapılarak ortaya çıkarılmıştır. Portre modu beklenenden daha iyi çalışır, fotoğraflar daha net, canlı ve detaylıdır. Hatta selfie kamerasının büyük ölçüde yükseltmesi teknolojik yükseltmesi yapılmıştır.

Oldukça tartışmalı bir arayüz olan Huawei’nin EMUI’sinin deneyimini, kendinden önce piyasaya sürülen akıllı telefonlara göre daha üst düzeyde sağlıyor. Telefonunuzun daha hızlı perfomansa sahip olması içinse hızlandırılmış makine öğrenimi algoritmaları sunmaktadır.

Batarya ömrü çok iyi değil. Ancak eski model göre sahip olduğu fiyat gerçekten, fiyatını hakeder özelliktedir.

Huawei telefonları incelerken Mate 20 Lite modelini buraya yerleştirmekte gerçekten kararsız kaldım. Tam olarak çarpıcı özelliklere sahip olmasa da, çekici görünüyor. Performans bakımından orta ölçelikli telefonlar gibidir. Honor 10 modelinde ki işlemciye sahip amiral gemisi, kısa süreçli kullanıma uygundur diyebiliriz. Honor 10 ile karşılaştırıldığında ise biraz daha uygun fiyatlıdır.

Genel bir değerlendirme yapacak olursak biraz pahalı bir orta ölçekli çalışma telefonu olsa da sağlam bir işçiliği var. Muhtemelen öne çıkan en önemli özelliği 24MP çift selfie kamerası olabilir.

Mate 9 modeli piyasaya sürüldüğü zaman, dönemin en iyi Huawei telefonuydu. Daha büyük bir ekrana, yüksek özelliklere ve bir kulaklık girişine sahiptir.

Genel olarak 2018’deki piyasaya sürülen telefonların ekran gövde oranına göre 18:9’luk bir oran ile neredeyse onlarla yarışabilecek potansiyeldedir. Ancak Huawei marka uygun fiyatlı, orta ölçekli bir telefonu satın almak istiyorsanız, büyük batarya kapasitesine sahip olan Huawei Mate 9 en ideal seçenektir.

18:9’luk ekran-gövde oranına sahip olan P Smart, ucuz bir telefon arayan herkese hitap eder. Ayrıca dönemindekilere göre pahalı telefonlara benzer özelliklere sahip iyi bir Android telefondur.

18:9’luk ekran-gövde oranına sahip olan P Smart, ucuz bir telefon arayan herkese hitap eder. Ayrıca dönemindekilere göre pahalı telefonlara benzer özelliklere sahip iyi bir Android telefondur.

Ancak Honor Lite 9 modeli biraz daha uygun fiyatla bu telefonun yerine geçebilir. Özelliklede çift SIM ve ikinci bir ön kameranın Honor’da olması bu telefona göre biraz daha cazip gelebilir.