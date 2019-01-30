En iyi İnternet Güvenlik Programları 2019

Bugünlerde bir PC, Mac veya akıllı telefon olsun, tüm cihazlarınız için koruma sağlamak için bir şekilde para ödemekteyiz. Fakat internet güvenlik programları konusunda kadar çok seçenek var ki, hangisinin iyi olduğuna karar vermek oldukça zor.

2019 yılında en iyi İnternet Güvenlik Programları listemiz size bu konuda yardımcı olabilir. Son zamanlarda artan güvenlik sistemleri, zararlı yazılımlar konusunda oldukça fazla tehditin olduğunun bir göstergesi olmakta.

Daha öncesinde hiç bu kadar çok reklam, virüs veya zararlı yazılım olmamıştı. Bundan dolayı bilgisayar ne kadar güvenli olursa olsun, bir şekilde güvenlik yazılımlarına ihtiyacımız vardır.

Şayet bilgisayarınızda bir antivirüs programı varsa, ekstra bir güvenlik programına yine de ihtiyaç duyabilirsiniz. Çoğu antivirüs programı, yerleşik tarama seçenekleri ile gelirken, bazılarında İnternet Güvenlik Programları adına her hangi bir araç bulunmamaktadır.

2019 Yılının En iyi İnternet Güvenlik Programları Listesi

Bitdefender, son yıllarda performans bakımından en iyi güvenlik programları arasında her zaman ilk sıralarda yer edinmeyi başarmıştır. Hızlı tarama işlemleri, güvenli tarama, şifre yöneticisi ve çok etkili bir spam filtresi de dahil olmak üzere bir dizi araç sunar.

Total Security aracında şifre yönetimi, güvenli tarama, pil yönetimi, VPN, Wi-Fi koruması, sahte yazılım koruması, sistem optimizasyonu, dosya şifreleme araçlarını sunar.

Aynı zamanda satın aldığını bir lisans beş farklı bilgisayarda çalışabilmekte. İster Mac olsun ister windows farketmez. Aynı zamanda Android cihazlarda 10’a kadar aynı lisans kullanılabilir.

Bitdefender şu anda yüzde 50 indirim sunuyor. Bu da yılda 35 Pound’a beş farklı bilgisayarı koruyabileceğiniz anlamına geliyor.

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Kaspersky, en iyi internet güvenlik programları arasında akla gelen bir diğer isimdir. Genel olarak ününü içerisinde bulunan üst düzey veritabanı sayesinde sunduğu korumadan almıştır.

Total Security paketini aldığınızda, 5 cihaza kadar ortalama 49.99 Dolar ödeme yapmanız gerekmektedir. Kaspersky Total Security 2019 ile daha akıllı arayüzü ve temel işlevsellik dışındaki ek araçları ile olağanüstü performans sunar.

Total Security, PC, Mac, iOS ve Android cihazlarına destek sağlamaktadır. Dosya yedekleme ve şifreleme, şifre yönetimi, ebeveyn kontrolleri ve çocuk güvenliği önlemleri ile birlikte çok güvenli güvenlik taraması ile birlikte gelir.

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Yıllık 199 TL’lik fiyatı ile Intel’in sahip olduğu LiveSafe, internet güvenlik programları arasında en ucuz ürün değil, ama özellikleleri bakımından kullanıcı dostudur.

Ebeveyn kontrolleri ve anti-spam, şifre yönetimi ve kimlik koruması, web sitesi taraması ve %100 garantili bir virüs temizliği ile paranızın hakkını verir. Tek bir lisans ile sınırsız bilgisayarı, Mac’leri, telefonları ve tabletleri kapsar.

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Norton Security Premium, 10 farklı PC, Mac, iOS ve Android cihazına kadar yılda 160 TL ile premium koruma sağlar. Ebeveyn denetimleri, kimlik koruması ve mükemmel kötü amaçlı yazılım taraması ile birlikte gelir.

Ayrıca Android için kötü amaçlı yazılım kaynağı olan tehlikeli uygulamaları uyaran kullanışlı bir Android özelliği de bulunmakta. %100 virüs temizleme garantisi, 25 GB bulut yedekleme ve ağ güvenlik duvarı vardır. Bunlara ek olarak bir parola yöneticisi veya herhangi bir sistem optimizasyon aracına sahip olabilirsiniz.

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