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En İyi İnternet Tarayıcıları – Firefox Alternatifleri 2019

Sizler için en iyi internet tarayıcılarını bir araya getirdik. Hangisinin en hızlısı olduğuna siz karar verebilirsiniz....

By Muhammed Arslan

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En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Zaman bilgisayarınızda bulunan internet tarayıcısını değiştirmek istersiniz. En çok kullanılan tarayılardan bir tanesi de Firefox’tur. Mozilla Foundation tarafından oluşturulan ücretsiz bir açık kaynaklı internet tarayıcısıdır.

Muhtemelen bilgisayar kullanıcıları arasında en hızlı ve en çok kullanılan tarayıcılardan biridir. Açık kaynak kodlu bir uygulama olarak, geliştiricilerin çoğu kaynak kodunu zaten kullanmış ve tamamen Firefox’a dayalı bazı yeni tarayıcılar oluşturmuştur.

Şayet “Firefox alternatifleri nelerdir?” diye düşünüyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizlere 2019 yılının en iyi internet tarayıcıları nelerdir, kısa bir liste oluşturduk. Ayrıca tarayıcınız hakkında bir sorun varsa, İnternet Tarayıcım Çok Fazla Ram Kullanıyor! Ne Yapmalıyım? isimli makalemizden yardım alabilirsiniz.

2019 Yılının En İyi İnternet Tarayıcıları

1. Waterfox

Firefox tabanlı bir web tarayıcısıdır. Tarayıcının rengi ve logosu hariç her şey Firefox’a benzer. Mozilla Firefox’ta alacağınız tüm özelliklere sahip olacaktır. Bu tarayıcı hızlı tarama, daha güvenli gizlilik ve eklentilere odaklanır.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Araçları ve eklentileri sayesinde herhangi bir web sitesini endişelenmeden açabilirsiniz. Ekstra özelliği, sunduğu geniş özellik ağıdır. Mozilla, eklentiler ve uzantılar üzerindeki odağını azalttığından, Waterfox kullanıcılarına bunu sağlar.

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2. Google Chrome

Bu, muhtemelen bütün bilgisayar kullanıcıları arasında en çok tercih edilen internet tarayıcılarından birisidir. Chrome hakkında en çok sevilen şey, şık, iyi tasarlanmış, minimalist ve bol miktarda eklenti veya uzantıya sahip olmasıdır.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Uzantıları, Chrome web mağazasından çok faydalı ve kullanışlı olan çeşitli amaçlarla indirebilirsiniz. Web’de çalışırken, tarayıcıları kapatmadan veya minimize etmeden kullanılabilecek uzantılarla birlikte çeşitli araçlar ve uygulamalar vardır.

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3. Chromium

Chromium, Google tarafından yapılan açık kaynaklı bir web tarayıcısıdır. Linux ve Windows için en iyi Firefox alternatifleri arasında değerlendirilir. Bu şekilde Chrome’un kaynak kodu, ilgilenen geliştiriciler için kullanıma sunuldu.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Chrome tarayıcısıyla neredeyse benzerliği paylaşmasına rağmen, farklı bir renkli logoya ve birkaç farklı özelliğe sahiptir. Herhangi bir üçüncü taraf geliştiriciden bu tarayıcıya uzantı eklemeye devam edebilirsiniz. Ancak Chrome yalnızca Chrome Web mağazasındaki uzantıları desteklemektedir.

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4. Firefox Quantum

Firefox Quantum, piyasadaki diğer tüm tarayıcıları değiştirmeye hazır, yepyeni bir web tarayıcısıdır. Mozilla, kullanıcıya çok daha iyi bir İnternet deneyimi sağlayabilen bu tarayıcı üzerinde çalışıyor.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Mozilla’ya göre, web’de gezinme ve sayfa yükleme hızının mevcut Google tarayıcılarına göre iki kat daha fazla hızı var. Ayrıca akıllı telefonlar için de kullanılabilir ve resmi web sitelerinden indirebilirsiniz.

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5. Opera

Opera, tuşlu telefonlar döneminde en ünlü olan en eski web tarayıcılarından biridir. Bundan dolayı güvenilir bir Firefox alternatifi aramak istiyorsanız, bu olabilir. Kendine ait dahili bir VPN servisi ve reklam engelleyicisi vardır.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Şüphesiz, internete göz atabileceğiniz en güvenli tarayıcılardan biridir ve Firefox gibi değil de oldukça hızlıdır. İnternet hızınız düşükse, Opera bu durumlarda çok faydalı olabilir.

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6. Safari

Safari, yalnızca iOS ve macOS gibi Apple platformları arasında ünlü olan güvenli bir tarayıcıdır. Firefox ve Safari arasındaki en büyük fark, her ikisinin de farklı renderleme motorları kullanması ve Safari’nin Apple kullanıcıları dışında pek popüler olmamasıdır.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Bu tarayıcı aynı zamanda eklentilerden yoksundur, ancak düzgün bir tarayıcı istiyorsanız ve internette gezinmek istiyorsanız Safari en iyi seçimdir. Buna karşılık sürekli olarak reklamlar ile karşılaşabilirsiniz.

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7. Microsoft Edge

Microsoft’un pek çok ürünü var, her biri oldukça faydalı ve günlük çalışmalarımızda bize çok yardımcı oluyor. Bu nedenle, kullanıcıların daha iyi bir çevrimiçi tarama deneyimine sahip olmaları için Microsoft, Edge ile geliştirildi. En iyi kullanıcı arayüzünden birine ve gezinmesi kolay seçeneklere sahiptir.

En İyi İnternet Tarayıcıları - Firefox Alternatifleri 2019

Microsoft ürünü olduğu için mükemmel güvenlik, ilave özellikler ve güçlü performansa sahiptir. Ayrıca Cortana ses yardımı entegre edilmiştir. Bu, Firefox gibi bir sonraki tarayıcınız olabilir ancak şu an için yalnızca Windows 10 için kullanılabilir.

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Hangi İnternet Tarayıcısı Daha İyi?

Tüm bu tarayıcılar, bazı ayırt edici özelliklere sahip ancak neredeyse benzer özellikler sunar. Dürüst olmak gerekirse, listedeki tüm tarayıcıların kullanımı harika ve kolaydır. Kendim de Chrome veya Firefox kullanmayı tercih ediyorum. Ama hangisini kullanırsanız kullanın, harika bir İnternet bağlantınız varsa, hiçbiri sizi yarı yolda bırakmaz.

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