En İyi iOS Uygulamaları – 2021

Bu yazımızda iOS için en iyi uygulamaların bir listesini oluşturduk. Bu listeyi gün geçtikçe güncelleyebilmeyi umuyoruz. İşte en iyi iOS uygulamaları…

1- Dropbox

Dropbox, özellik olarak verilerin taşınması, paylaşılması gibi işlemleri kolaylaştırdığı için iş hayatının öncelikli uygulamaları arasına adını yazdıran ve kullanıcılarına veri saklama alanı sunan bir depolama uygulamasıdır. Referans sistemiyle çalışan bu uygulama 2GB’lık kotasını katlama imkanı da sağlıyor. Bu sayede iOS’un gözde mobil uygulamaları arasındaki yerini alıyor.

2- Apple Music

Apple Music, iTunes müzik geçmişi sayesinde müzik arşivi konusunda sorun yaşamayan iOS cihazlar içinde en beğenilen ve en çok kullanıcıya sahip uygulamalar arasında yer alıyor. Spotify, uygulamasıyla yarışır düzeydeki bu uygulama birçok kişi tarafından oldukça beğeniliyor.

3- iMessage

iMessenger’ı ek bir uygulama olarak indirmekten ziyade yerleşik mesajlar uygulamasını ayarlardan düzenleyerek kolaylıkla kullanabilirsiniz. Apple cihazlar arasında iletişim kurmanızı kolaylaştıran bu uygulama internet aracılığıyla kullanılan ve Animoji ile desteklenen pratik bir özelliktir. Eğer mesajlarınız mavi renkli ise iMessage’dan, yeşil renkli ise SMS’ten gönderiyorsunuz demektir.

4- iMovie

İlk olarak 1999 yılında, FireWire özellikli ilk tüketici Mac modeli- iMac G3-le birlikte Mac OS 8 uygulaması olarak piyasaya çıkan bu uygulama video düzenleme yazılımıdır. Bünyesinde barındırdığı profesyonel özelliklerle, diğer video düzenleme uygulamalarını aratmıyor.

5- Google Maps

Dünyanın her yerindeki şehir, mahalle, cadde, sokak detaylarına rahatlıkla ulaşabildiğimiz Google Maps, internet tabanlı bir uygulamadır. Gelişmiş harita özelliği sayesinde iOS’ un en çok tercih edilen uygulamaları arasındaki yerini alırken tüm dünyayı tek bir hareketle dijital olarak karşımıza çıkarıyor.

6- Discord

Discord, video oyunu oynayan oyuncular için geliştirilen sesli ve yazılı bir iletişim programıdır. Oyun esnasında mesajlaşma, görüntülü veya sesli iletişim kurma imkanı sağlayan bu uygulama sunduğu grup yapısıyla da iş yaşamına bile uyum sağlar düzeyde.

Windows, macOS, Linux, iOS, Android ve Web tarayıcılarında da kolaylıkla kullanılabilmektedir.

7- Snapseed

Uygulama tamamen ücretsiz olup ışık, gölge, renk, portre gibi birçok düzenleme seçeneğini barındıran geniş bir yelpaze sunuyor. Fotoğraflarınızı tamamen profesyonel bir şekilde düzenlemenizi sağlıyor.

8- Flow by Moleskine

Geçtiğimiz yıllarda en iyi iPad uygulaması olarak seçilen Flow by Moleskine, çizim sevenlerin mutlaka indirmesi gereken bir uygulama. Moleskine dijital not defterini tasarladığı uygulamada çizim, karalama, not alma gibi pek çok işlevi de içinde barındırıyor.

9- Affinity Publisher

Adobe’nin rakibi olarak gündemde adını duyuran ve yine geçtiğimiz yılllarda yılın Mac uygulaması seçilen Affinity Publisher, oldukça akıcı ve kullanışlı bir yayın uygulaması. İçerisinde broşür, poster ve

e-kitap hazırlayabiliyor, fotoğraf resim düzenleyebiliyor, belgeler ve tablolar oluşturabiliyorsunuz.

10- Clips

“Bugün harika bir şey yapıyorsanız, eğlenceli bir beceri ediniyorsanız veya sadece “merhaba” demek istiyorsanız Clips tam sizin için. Clips ile neşe dolu anları kaydedin. Memoji ve muhteşem efektlerle yaratıcılığınızı sergileyin. Ve tüm bunları arkadaşlarınız, aileniz veya dünyayla paylaşın. Üstelik hepsini iPhone veya iPad’inizden kolayca yapın.” Tanıtımıyla kullanıcılarını keyiflendirmeyi amaçlayan bu uygulamaya da bakmanızı tavsiye ederim.