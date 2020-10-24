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En İyi İş Tabletleri – Android, Windows, Chrome OS ve Diğerleri

İşinizde kullanabileceğiniz en iyi tabletlerden bir liste oluşturduk...

Ayşen Sıla

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Teknolojinin hayatımızın her yerinde bulunduğu bu dönemde birçok şirket, iş ihtiyaçlarını karşılamak için tablete yöneliyor. Tabletler, kurumsal düzeydeki uygulamalarla ve birçok özellikle çalışanların üretken olmalarını sağlıyor. Piyasada pek çok seçenek olsa da en kullanışlı olanları, En İyi İş Tabletleri başlığı altında sizler için derledik.

İş İçin En İyi Tabletler

1-Microsoft Surface Pro X
2-Samsung Galaxy Tab S7 Plus
3-Apple iPad Pro
4-Google Pixel Slate
5-Lenovo Chromebook Duet

Editörün Notu: Yeni cihazlar piyasaya sürüldükçe, en iyi iş tabletlerinin listesini düzenli olarak güncelleyeceğiz.

1- En İyi Windows Tableti – Microsoft Surface Pro X

Ekran: 2.880 x 1.824 çözünürlüklü 13 inç
İşlemci: Microsoft SQ1
RAM: 8/16GB
Depolama: 128/256/512GB
Ön kamera: 5 megapiksel
Arka kamera: 10 megapiksel
Pil ömrü: 13,5 saate kadar
İşletim Sistemi: Windows 10

Sırf işiniz için tablet kullanıyor olmanız, geleneksel bilgisayarı geride bırakacağını anlamına gelmez. Microsoft, yıllardır bilgisayar ile tablet arasındaki bu boşluğu kapatmaya çalışıyor ve Surface Pro X ile gerçekten çığır açıyor. Geleneksel bilgisayarınızdaki tüm gücü ve performansı alın ve güzel bir tablette topladığınızı hayal edin. Hayalinizi karşılığı tam anlamıyla Microsoft Surface Pro X diyebiliriz.

Kalemi ve klavye kapağını bu tablete eklediğinizde, tamamen işlevsel bir bilgisayarla dolaşıyor gibi hissedeceksiniz. Windows 10 ile desteklenen bu tablet, piyasadaki en iyi  seçeneklerden biri çünkü formu mobil ,ancak işlevi bir masaüstü bilgisayarı temel alıyor. Tabletin fiyatı biraz pahalı olsa da, işiniz için muhteşem bir performans gücüne sahip.

2- Android Harikası – Samsung Galaxy Tab S7 Plus

Ekran: 12,4 inç, 2,800 x 1,752 çözünürlük
İşlemci: Snapdragon 865 Plus
RAM: 6/8GB
Depolama: 128/256GB
Ön kamera: 8 megapiksel
Arka kameralar: 13 ve 5 megapiksel
Pil ömrü: 13 saatten fazla
İşletim Sistemi: Android 10

Samsung Galaxy Tab S7 Plus hakiki bir canavar! Bu tablet, Snapdragon 865 Plus işlemci, 6GB – 8GB RAM, 128GB – 256GB depolama alanı ve 10.090mAh büyük batarya ile birlikte geliyor. Tab S7 Plus, bir tabletten çok  bilgisayarı andıran bir performans vaat ediyor.

Ekranı 12,4 inç olan tablet, oldukça büyük iş seyahatleri sırasında fazlasıyla kullanışlı. Aynı zamanda ekran, 2800 x 1,752 çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip muhteşem bir Süper AMOLED panelden oluşuyor. İş gezilerinizi daha da verimli hale getirmek için, 5G/LTE ile veri bağlantılı bir sürümü de tercih edebiliyorsunuz.

3- En Popüler Tablet – Apple iPad Pro

Ekran: 2,388 x 1,668 / 2,732 x 2,048 çözünürlükte 11/12,9 inç
İşlemci: A12Z Biyonik
RAM: 6 GB RAM
Depolama: 128GB/256GB/512GB/1TB
Ön kamera: 7 megapiksel
Arka kameralar: 12 ve 10 megapiksel
Pil ömrü: 10 saate kadar
İşletim Sistemi: iPadOS 13.4

iPad, piyasaya çıkışından bu yana tablet yarışına büyük ölçüde liderlik ediyor. Kullanışlı bir tablet arıyorsanız, iPad Pro yolculuğunuzun başlangıcında size yardımcı olacak. iPad için tasarlanmış özel bir uygulama ekosistemine sahip olan iPad Pro, rakiplerini altüst ediyor. Windows ve Android genel olarak fazla uygulamaya sahip olsa da, hiçbiri tablet alanı için tasarlanan bu kadar çok uygulama bulundurmuyor.

Ayrıca iPad Pro, küçük bir tablette isteyebileceğiniz tüm güzelliğe ve güce sahip. Apple Pencil ve Smart Keyboard ile eşleştirildiğinde, masanızdan uzaktayken yapmak isteyebileceğiniz neredeyse her görevi gerçekleştirmenize olanak tanıyor. iPad Pro hızlı ve kompakt, aynı zamanda taşıması da oldukça kolay. Tüm güne dayanan pil ömrüyle bu tablet, yazı yazmaktan film düzenlemeye  kadar en karmaşık görevlerin üstesinden kolayca geliyor.

4- En İyi Chrome OS Seçeneği – Google Pixel Slate

Ekran: 3.000 x 2.000 çözünürlüklü 12,3 inç
İşlemci: Intel Core m3, i5, i7 veya Celeron
RAM: 4/8/16GB
Depolama: 32/64/128/256GB
Ön kamera: 8 megapiksel
Arka kamera: 8 megapiksel
Pil ömrü: 12 saate kadar
İşletim Sistemi: Chrome OS

Pixel Slate‘i iş için en iyi tabletlerden biri yapan şey, harika bir tasarım, taşınabilirlik ve üst düzey özelliklerin birleşiminden kaynaklanıyor. Tablet, Google Play Store‘daki tüm uygulamalara, web uygulamalarına ve hatta Linux uygulamalarını desteklemenize izin veren Chrome işletim sistemiyle çalışıyor. Her ikisi de ayrı olarak satılan Pixelbook Pen ve koruyucu kılıf görevi gören bir klavye ile eşleştirilebiliyor.

Pixel Slate, tüm iş ihtiyaçlarına uygun bir sürü özellik bulunduruyor. Verilerinizi kem gözlerden korumak için harika bir ekrana, muhteşem bir hoparlöre ve parmak izi tarayıcıya sahip. Ayrıca 12 saate kadar pil ömrü vaat ediyor. Tabletin eksik kısmı ise bir kulaklık girişine sahip olmamasından kaynaklanıyor. Yine de harika özellikleriyle listemizde yer almaya hak kazanıyor.

5- Bütçe Dostu – Lenovo Chromebook Duet

Ekran: 1.920 x 1.200 çözünürlüklü 10,1 inç
İşlemci: MediaTek Helio P60T
RAM: 4 GB
Depolama: 64GB
Ön kamera: 2 megapiksel
Arka kamera: 8 megapiksel
Pil ömrü: 10 saate kadar
İşletim Sistemi: Chrome OS

Belki de süslü, güçlü ve pahalı bir tablete ihtiyacınız olmayabilir. O halde paranızın karşılığını en iyi şekilde almanızı sağlayacak en iyi iş tableti kesinlikle Lenovo Chromebook Duet diyebiliriz. Fiyat aralığı ara sıra değişen tablet, düşük fiyata muhteşem bir performans vaat ediyor.

Özellikleri üst düzey olmasa da Duet, Chrome işletim sistemiyle çalıştığı için, sorunsuz bir performans sergiliyor. Özellikle ofis işlerinde de fayda sağlıyor. Koruma görevi de gören klavyeyi de beraberinde getiren Chromebook Duet, yazmakta kolaylık sağlıyor. İsterseniz bir kaleme de sahip olabilirsiniz.

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