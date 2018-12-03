Apple‘ın şu anki serileri ve birçok amiral gemisi Android telefonlar, Qi olarak bilinen bir kablosuz şarj standardını desteklemektedir. Burada listelediğimiz kablosuz şarj cihazlarını Qi desteği bulunan bütün telefonlar ile kullanabilirsiniz. Herhangi bir ayrım söz konusu değildir.

Şuanda piyasada birçok kablosuz şarj cihazı var ve hepsi farklı fiyat etiketlerine sahip. Bu yüzden satın almak zor olabilir. Bazıları daha hızlı şarj etme özelliklerine sahiptir. Fakat tüm telefonlar bunu yapmaz, bu yüzden telefonunuzun neyi desteklediğini kontrol etmekte her zaman fayda vardır. Örneğin, iPhone’lar 7.5W’a kadar desteklerken, bazı Samsung telefonları 15W’ye kadar kablosuz sarjı destekler.

Çoğu kablosuz şarj cihazı “hızlı” olduğunu iddia eder. Ancak gerçek, watt değerini kontrol ettiğinizde anlaşılır. En hızlı şarjı elde etmek için 7.5W’tan daha yüksek değerlere bakabilirsiniz.

Fakat bunun ötesinde, hepsi büyük ölçüde benzer özelliğe sahiptir. Bu yüzden karar verici faktör fiyat ve tasarım olarak düşünülebilir. Bazıları aynı anda birden fazla cihaz şarj edebilir ve bazılarında stand veya araba montajı gibi ek özellikler de bulundurabilir.

İşte, En İyi Kablosuz Şarj Aletleri 2018

Aukey Graphite 10W Fast Wireless Charger

Amazon’dan sadece 23,99 £ gibi fiyata sahip olunabilecek hızlı ve nispeten ucuz bir cihazdır. Ayrıca Aukey kablosuz şarj cihazı, tasarımı açısından ödül dahi almış 10W’lık bir modeldir.

Pürüzsüz mat siyah kaplama ve gümüş metal dış halka ile ultra kompakt ve neredeyse çakıl şeklindeki Aukey, diğer kablosuz şarj cihazlarından daha iyi görünüme sahip. Üstte küçük bir LED ışığının olması gerektiği gibi çalışıp çalışmadığını bilmenize yardımcı olur. Işık yeşilse bu çalıştığı anlamına gelir.

Bu cihaz çok küçüktür; 87x87x12mm boyutu ve 128g ağırlığı vardır. Masanın üzerinde sabit şekilde kalması için alt kısımında dört küçük lastik ayak bulunur. 1m uzunluğundaki USB-C kablosu arkadan dikkat çekmeyecek şekilde takılır.

Aukey, tüm ürünlerine de 24 ay garanti veriyor. Eminiz ki bu da size kafa rahatlığı verecektir.

Belkin Boost Up Wireless Charger

Hızlı bir kablosuz şarj cihazı istiyorsanız Belkin, Boost Up cihazları ile yanınızda. Bazıları 7.5 veya hatta 5W olsa da, Boost Up şarj cihazı 15W kadar hızlı bir kablosuz şarj süresi sağlar. Aldığınız üründen tam anlamıyla fayda sağlamak istiyorsanız, telefonunuzun da hızlı sarjı desteklediğinden emin olmanız gerekir.

Bu model Samsung telefonları içindir. Fakat Qi teknolojisini kullandığı için iPhone gibi diğer cihazları da şarj edebilir. Ancak sadece 15W’dan daha düşük bir güçte bunu yapabilir.

Cihazın kendisi, çizilmelere engel olmak için yumuşak yüzeye sahiptir ve LED ışığı vardır. Ayrıca telefonunuzun kılıfı üzerinden de sarj etme özelliği vardır. Fakat kılıf, en fazla 3mm kalınlığında olmalıdır. Tasarım olarak geniş ve tabla biçimindedir. Üzerinde bulunan daire çizgisi de şarj alanını gösterir.

Anker PowerWave 7.5W Pad

Anker, uygun fiyatlı şarj cihazı teknolojileri arasında en iyi bilinen isimlerden biridir. Ancak bu Qi kablosuz şarj cihazı, listemizdeki diğer örneklerden biraz daha pahalıdır. Neden?

Bu kablosuz şarj cihazı hakkında bize gerçekten cazip gelen şeylerden biri, herkese hitap etmesi ve ihtiyacınız olduğunda hızınızı artırabilmesidir. En yeni iPhone’lar için 7.5W kablosuz şarjı destekler. Ancak Samsung’unki gibi bazı 10W desteği olan Android telefonların da hızlı şarj edilmesini de sağlar. Bu hala yeterli değilse, birlikte verilen şarj cihazı, kısa bir süre içinde mobil gücünüzü önemli ölçüde artıran bir Quick Charge 3.0 modelidir.

Kablosuz şarj cihazlarının az çok aynı olduğunu ve telefona yönlendirebilecekleri güç miktarının da arttırıldığını da düşünebilirsiniz. Ancak Anker biraz farklı. Telefona yönlendirilen güç miktarının aşırı gelmesinden dolayı ısınma problemi olduğu için, üzerinde fan da bulunur.

Ayrıca telefonunuzun kazayla üstenden kaymasını engelleyecek bir mat yüzeye ve geceleri rahatsızlık vermeyecek küçük bir LED bildirim ışığına sahiptir. Hatta 5mm kadar kalınlığa sahip olan kılıflar ile de sarjı destekler.

RavPower Fast Wireless Charger

RavPower kablosuz hızlı şarj cihazı, bir önceki Anker modeline oldukça benzerdir. Hatta biraz daha ucuzdur, aynı zaman da bunu destekleyen telefonlar için Anker gibi aynı 10W gücü sunar.

iPhone X ve en son iOS güncellemesi alan iPhone 8 için 7.5W desteği olacak. Bu da yaklaşık üç saatlik bir süre zarfında tamamiyle dolmasına izin verir.

Sadece birlikte verilen elektrik adaptörü ile çalışır. Bunun iyi yanı Quick Charge 3.0’ı destekler tıpkı Anker gibi. Böylece Google Pixel ve Sony Xperia XZ2 gibi uyumlu telefonlara 24W’a kadar güç sağlayabilir.

İçinde fan bulunmuyor. Ancak bu durum sizi rahatsız etmesin. Yapılan testlerde her hangi bir aşırı ısınma sorunu yaşanmamıştır. Üzerinde bulunan kauçuk halka da telefonunuzun kaymasına engel olacaktır.

Tabandaki yanıp sönen yeşil ışık şarjın gerçekleştiğini gösterir. Işık, çok parlak veya dikkat dağıtıcı değildir. Cihazın yanında 1.2 m uzunluğunda microUSB örgülü kablo ile birlikte gelmektedir.

Anker PowerWave 7.5W Stand

Anker PowerWave 7.5W Standı, yukarıda bahsettiğimiz PowerWave Pad ile aynı özelliklere sahiptir. Telefonunuz sarj olurken kullanmanızı kolaylaştıran biraz farkli docking tasarımına sahiptir. Bu da birkaç sterlin daha fazla ek ücrete tabidir. İnce tasarımı, Galaxy S8 akıllı telefonu ile neredeyse aynı genişliktedir.

Aşırı ısınmayı önlemek için aynı açık gri yüzeye, göze çarpmayan LED bildirim ışığına ve tabanına monte edilen fana sahiptir. Ayrıca 10W güç desteğinin bile yeterince hızlı olmadığında, Quick Charge 3.0 USB adaptörü ile birlikte sarj yapılabilir.

Ancak LED’in rengi mavidir. İki modelin modelin standart bir USB şarj cihazı ile çalışacağını unutmayın. Stand’dan en fazla 10W almak için, kullandığınız USB adaptörünün de 10W sağlayabildiğinden emin olmalısınız.

Anker PowerPort Wireless 5 Stand Wireless Charger

Ayrıca Anker’den Qi sertifikalı PowerPort Wireless 5 Stand’i de test edilmiştir. Ortaya biraz daha az güçlü bir performans çıkmıştır. Fakat 5W’da daha kalın kaplaması bulunan telefonlarda biraz daha iyi sonuçlar da alınmıştır.

5W’lık çıkışa sahip olmasına rağmen Anker, 5W kablosuz şarj cihazlarının çoğundan daha hızlı şarj edilebileceğini iddia etmiştir. Bir iPhone X için yaklaşık 40 dakikalık farkla, tam doluma ulaşıldığını belirtmiştir. Yeni 3.9 saat yerine 3.5 saat.

Bunların yanı sıra yüz tanıma özelliğine sahip telefonlar için kullanışlı olan ve telefonun ekranında yanıp sönerken uyarıları ve mesajları görmenizi sağlayan bir araç olarak da çalışır.

Yukarıda belirtilen 7,5W modeli ile aynı yüksek akım koruma ve sıcaklık kontrolüne sahiptir. Ancak bir elektrik fişi ile birlikte gelmez, sadece bir dizüstü bilgisayar, hub veya USB güç bağlantı noktasına takmak için bir MicroUSB kablosu almanız gerekmektedir.

HyperDrive 7.5W Wireless Charger USB-C Hub

Adından da anlaşılacağı gibi, HyperDrive 7.5W Wireless Charger USB-C Hub hem kablosuz bir şarjı hem de USB-C bağlantısını destekleyen bir cihazdır.

Kablosuz bir şarj cihazı olarak, masanızda bulunan telefonunuzu doğrudan kullanıma hazır şekilde bekletir. Bir yandan 7.5W’lık sarj ile telefonunuzu doldururken bir yandanda gelen bildirimlerinizi doğrudan görme fırsatı sunar. Ayrıca 5/10/15W gibi yüksek hızlı sajı destekleyen Android telefonlarını da sarj edebilir.

Sadece bir şarj cihazı kadar pahalıdır. Bu çok fonksiyonlu cihaz aynı zamanda tek bir USB-C’yi sekiz yuvaya dönüştüren etkileyici bir 8’i 1 arada USB-C şarj cihazıdır. Yani 4K HDMI, Gigabit Ethernet, 3x USB-3.0, SD Micro SD ve USB-C 100W gibi girişleri var. Son olarak son derece portatif, kompakt ve hafif bir kasası bulunur.

Mophie Wireless Charging Base

Söz konusu iPhone olduğunda, Apple tarafından bahsedilecek ikinci şarj cihazıdır. Aynı zamanda bir LED ışık ve AC adaptörü ile basit bir siyah disk şeklinde gelir.

Tıpkı Belkin’in sunduğu aynı fiyat etiketi vardır. Bu yüzden en ucuz olanı değil, Apple tarafından onaylanan bu cihazı satın alabilirsiniz. Aynı zamanda 7.5W’a kadar güçle hızlı şarj etme fırsatı sunar.

Burkley Leather Charger Stand

Burkley Fast Wireless Charger Stand, telefonunuzu kablosuz olarak şarj olurken görmenizi sağlamak için eğilebilir bir mekanizmaya sahiptir.

Bütün Qi destekli telefonlar ile uyumludur. iPhone 8, iPhone X ve Samsung Galaxy S9 gibi hızlı şarj teknolojileri bulanan akıllı telefonlar için 10W’a kadar destek sunar.

Ofisinizin eski moda dizaynı gibi görünmesini sağlamak için güzel ve hakiki siyah deri kaplaması vardır. Kablosuz şarj aleti stand ışığı, güce bağlandıktan iki saniye sonra maviye döner. Ardından telefon sarj edilmeye başladığında yeşil renkli hale gelir.

Anker PowerPort Wireless 5 Pad

Daha ucuza gelen Anker bir stand yerine standart bir kablosuz şarj tablası olarak işlev gören ikinci bir seçenektir. Bu tasarımın güzelliği, telefonunuzu herhangi noktasına yerleştirdiğinizde şarj işleminin otomatik başlamasıdır.

Anker hakkında en çok sevilen şey onun tasarımıdır. Telefonunuzun kaymasını önleyen güzel bir kauçuk yüzeyi vardır. Şarj olduğunu bilmenizi sağlayan LED ışığı, gece sizi rahatsız etmeyecek kadar küçüktür.

Bu docking tarzı konsepte sahip kablosuz şarj standlarına göre biraz daha hızlıdır. 5W’lık aynı çıkışı bulanan diğer kablosuz cihazlarla karşılaştırıldığında şarj süresinde tam olarak 30 dakikalık bir kısalma sz konusu olabiliyor. Anker, bir iPhone X cihazını 3.2 saat içinde şarj edebileceğinizi iddia ederken, diğer şarj cihazlarının 3.5 saat sürebileceğini belirtiyor. Ayrıca 5mm kadar kalınlığa sahip kılıfları da şarj edebilmektedir.

Choetech Wireless Charger

Bu listedeki en ucuz şarj cihazıdır. Amazon’da yaklaşık 10 £ ‘luk bir fiyata 5W’lık bir Qi destekli şarj sunmaktadır.

Telefonunuzun ve kendi standının kaymasını engelleyecek şekilde altta ve üst kısımlarında kaymayı önleyici bir kaplama bulunmaktadır.

Aynı zamanda telefonun başarıyla şarj edildiğini gösteren öndeki küçük bir LED bildirim ışığına sahiptir.

WoodPuck: Bamboo Edition Qi Wireless Charger

Daha az teknolojik görünen bir şey arıyorsanız, WoodPuck: Bamboo Edition şarj cihazını beğenebilirsiniz.

Evinizde daha otantik bir görünüme yardımcı olmak için bir plastikten ziyade bambu ile yapılmış gerçekten basit bir tasarımdır. Cappuccino veya Espresso renklerinde mevcuttur ve uygun fiyat etiketi bulunur.

5W şarj gücünde derecelendirilmiştir.

Samsung Fast Charging Wireless Stand

Samsung Kablosuz Şarj Ünitesi, Samsung cihazların yanı sıra çok daha fazla telefonu destekler. Bu yüzden bir iPhone şarj etmek için kullanmayı planlıyorsanız, bu sizin ilk seçeneğiniz olabilir.

Bu listedeki diğer birçok ürün gibi bir tabla olmasından ziyade, telefonu şarj ederken bir pozisyona yerleştirmenize izin veren bir stand bulacaksınız. Belki de masanızda durduğunda, bildirimleri görmek için telefonunuzu elinize almanıza gerek kalmaz.

Cihaz, aynı zamanda hızlı şarjı da desteklemektedir.