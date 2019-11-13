Ana Sayfa Akıllı Telefon En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Beşli kamera kurulumu ile günümüzdeki en iyi kamera kurulumuna sahip olan Xiaomi Mi Note 10'nun iç donanımlarını gösteren bir video yayınlandı...

Muhammed Arslan

-

6
0
En İyi Kamera Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Xiaomi kısa bir süre önce Mi CC9 Pro olarak adlandırılan ve global pazara Mi Note 10 olarak gelen premium orta sınıf akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Aynı akıllı telefon dünyanın en yüksek çözünürlükteki kamerasına ev sahipliği yaparak geldi.

Akıllı telefonun en önemli özelliği, beşli kamera sensörü oluyor. Tabi ki sadece bununla kalmıyor 5,260mAh batarya ve 1cc hoparlör donanımı ile ilgi çekici daha birçok özellik mevcut. Xiaomi Mi Note 10’nun iç donanımını gösteren videosu ise daha neleri içinde gizlediğini gün yüzüne çıkardı.

Arka cam panel çıkarıldıktan sonra, NFC anteni, ısıyı yonga setinden yaymak için bir grafit levha ve kameraları destekleyen ilave bir kapak içeren birkaç bileşen katmanı olduğunu görüyoruz. Bu, dört renkli flaşın yanı sıra, kameranın renk sıcaklığını ayarlamak için ortam ışığı algılayıcı ile birlikte Lazer otofokus sistemini de barındırıyor.

Telefonun arkaya bakan kamera kurulumundaki ilk lens, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x hibrid yakınlaştırmayı destekleyen 4 eksenli OIS destekli 5 megapiksel süper telefoto lens. Sırada, 1.4 mikron piksel büyüklüğünde 12 megapiksel çözünürlükte bir sensör bulunuyor. Üçüncü sensör f/1.7 açıklık ve 4 eksenli OIS ile Samsung yapımı 108 megapiksel ana sensördür. Daha sonra 117 derecelik görüş alanına sahip 20 megapiksellik bir ultra geniş lens geliyor. Beşincisi, odak uzaklığı 1.5 cm olan 2 megapiksel bir makro mercek.

Son olarak, küçük boyutlu anakartları görüyorsunuz. Qualcomm Snapdragon 730G’nin LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama ve 30W hızlı şarj donanımı dahil olmak üzere diğer çeşitli yongalarla birlikte çalıştığını ortaya çıkarıyor.

Önceki İçerikVivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!
Sonraki İçerikRealme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

Teknoloji Haberleri

Masaüstü ve dizüstü oyun bilgisayarı ASUS’un yeni amiral gemisinde birleşti!

CES 2019'un en büyük sürprizlerinden biri de ASUS'un yeni "amiral gemisi" oyun bilgisayarı Republic of Gamers (ROG) GZ700 oldu. Standart masaüstü bilgisayarların...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Realme X2 Pro Avrupa Fiyatı Açıklandı!

Realme geçtiğimiz ay, ilk premium amiral gemisi akıllı telefonunu - Realme X2 Pro'yu tanıttı. Şimdi, şirket aynı cihazı Avrupa pazarında piyasaya sürdü...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Xiaomi kısa bir süre önce Mi CC9 Pro olarak adlandırılan ve global pazara Mi Note 10 olarak gelen premium orta sınıf akıllı...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Vivo U20 Tanıtım Tarihi ve Özellikleri Hakkında Yeni Bilgiler Var!

Birkaç ay önce Vivo, ilk U serisi akıllı telefon olan Vivo U10'u piyasaya sürdü. Telefon kısmen ilgi görmüştü. Bununla birlikte şirket, telefonun...
Devamını Oku
Teknoloji Haberleri

Vivo S5 Geekbenchte Görüntülendi!

Vivo, yarın Çin'de Vivo S5 serisi akıllı telefonları piyasaya sürecek. Şirketin Vivo S5 ve Vivo S5 Pro isminde iki farklı telefonu tanıtacağını...
Devamını Oku

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.