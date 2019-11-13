En İyi Kameralı Telefon Xiaomi Mi Note 10 Parçalara Ayrıldı!

Xiaomi kısa bir süre önce Mi CC9 Pro olarak adlandırılan ve global pazara Mi Note 10 olarak gelen premium orta sınıf akıllı telefonunu piyasaya sürdü. Aynı akıllı telefon dünyanın en yüksek çözünürlükteki kamerasına ev sahipliği yaparak geldi.

Akıllı telefonun en önemli özelliği, beşli kamera sensörü oluyor. Tabi ki sadece bununla kalmıyor 5,260mAh batarya ve 1cc hoparlör donanımı ile ilgi çekici daha birçok özellik mevcut. Xiaomi Mi Note 10’nun iç donanımını gösteren videosu ise daha neleri içinde gizlediğini gün yüzüne çıkardı.

Arka cam panel çıkarıldıktan sonra, NFC anteni, ısıyı yonga setinden yaymak için bir grafit levha ve kameraları destekleyen ilave bir kapak içeren birkaç bileşen katmanı olduğunu görüyoruz. Bu, dört renkli flaşın yanı sıra, kameranın renk sıcaklığını ayarlamak için ortam ışığı algılayıcı ile birlikte Lazer otofokus sistemini de barındırıyor.

Telefonun arkaya bakan kamera kurulumundaki ilk lens, 5x optik zoom, 10x hibrit zoom ve 50x hibrid yakınlaştırmayı destekleyen 4 eksenli OIS destekli 5 megapiksel süper telefoto lens. Sırada, 1.4 mikron piksel büyüklüğünde 12 megapiksel çözünürlükte bir sensör bulunuyor. Üçüncü sensör f/1.7 açıklık ve 4 eksenli OIS ile Samsung yapımı 108 megapiksel ana sensördür. Daha sonra 117 derecelik görüş alanına sahip 20 megapiksellik bir ultra geniş lens geliyor. Beşincisi, odak uzaklığı 1.5 cm olan 2 megapiksel bir makro mercek.

Son olarak, küçük boyutlu anakartları görüyorsunuz. Qualcomm Snapdragon 730G’nin LPDDR4X RAM, UFS 2.1 depolama ve 30W hızlı şarj donanımı dahil olmak üzere diğer çeşitli yongalarla birlikte çalıştığını ortaya çıkarıyor.