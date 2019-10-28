En İyi Kameralı Xiaomi Mi CC9 Pro Çıkış Tarihi Netlik Kazandı!

Xiaomi‘nin 108MP kamerası bulunan Mi CC9 Pro akıllı telefonunun hakkında son zamanlarda çok fazla sızıntı haber duydu. Cep telefonunun geçtiğimiz hafta birçok özelliği gün yüzüne çıktı. Ancak şirket suskunluğunu bir şekilde korumaya devam etti. resmen görev yaptığı rivayet edildi, ancak şirket varlığı konusunda sessiz kaldı.

Bugün ise Çinli üretici, Xiaomi Mi CC9 Pro’nun 5 Kasım’da tanıtılacağını açıkladı. Bu, 108MP kamera ile piyasaya sunulan ilk akıllı telefon olacak. Poster, akıllı telefonun arka tarafında beşli kamera kurulumunun olduğu netlik kazanmış oldu.

Tabi ki tanıtım etkinliği sadece akıllı telefon üzerinde olmayacak. Etkinlikte Xiaomi Mi Watch ve Xiaomi Mi TV 5 gibi farklı teknolojik ürünleri de göreceğiz. Mi CC9 Pro’nun arka kameralarını gösteren postere dikkatlice bakıldığında, üç lensli dikey kamera modülünün, altında dördüncü ve beşinci lensler bulunuyor.

5x optik zoom desteği ile gelen ilk akıllı telefon olacak. Akıllı telefonun kamera kurulumu ile birlikte iki adet çift LED flaş ünitesi var. Tabi ki içlerinden en önemlisi, 108MP Samsung lens oluyor. Çinli üretici, Mi CC9 Pro’nun diğer kameralarının yapılandırmasıyla ilgili hiçbir bilgiyi paylaşmadı.

Xiaomi Mi CC9 Pro, 4000 mAh bataryadan güç alabilir. Yakışıklı 27W hızlı şarj için destek ile gelebilir. Çinli üretici cihazda 20W kablosuz şarj teknolojisi de sağlayabilir. Önceki sızıntı Mi CC9 Pro’nun Android 10, IR blaster, NFC desteği, 9mm kalınlığında gövde ile gelmesi ve 180 gram ağırlığında olması gibi bazı detayları daha ortaya çıkarmıştı.

