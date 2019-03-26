Ana Sayfa Akıllı Telefon En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon

En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon

By Selin Polat

-

25
0
En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefon

Akıllı telefonlarda kameralar her geçen gün gelişiyor. Samsung‘un en yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 Plus puan olarak yaklaşsa da liderliğe yerleşemedi. 26 Mart 2019 günü itibari ile en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei P30 Pro oldu.

P30 az önce tanıtıldı ve DXOMARK’tan 112 ortalama puan alarak zirveye yerleşti. Bu demek oluyor ki arka kamera kurulumu ile Huawei P30‘dan daha iyi bir kameraya sahip akıllı telefon hala üretilmedi. Aşağıda en iyi kameraya sahip ilk 10 telefonu listeledik.

Ayrıca bkz: Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark&#8217;ta Zirveye Yerleşti!

En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar

  • Huawei P30 Pro (112 Puan)
  • Huawei Mate 20 Pro (109 Puan)
  • Huawei P20 Pro (109 Puan)
  • Samsung Galaxy S10 Plus (109 Puan)
  • Xiaomi Mi 9 (107 Puan)
  • Apple iPhone XS Max (105 Puan)
  • HTC U12+ (103 Puan)
  • Samsung Galaxy Note 9 (103 Puan)
  • Xiaomi Mi MIX 3 (103 Puan)
  • Huawei P20 (102 Puan)
  • Apple iPhone XR (101 Puan)
  • Google Pixel 3 (101 Puan)

Sizin kullandığınız akıllı telefon yukarıdaki modeller arasında yer almıyorsa ve telefonunuzla bol bol fotoğraf çekmeyi seviyorsanız artık değiştirme zamanınız gelmiş demektir :)

İşte Huawei P30 ile çekilmiş bazı fotoğraflar

Önceki İçerikHuawei P30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

İlgili Haberler

Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Huawei, söz verdiği gibi bugün Paris'te düzenlediği etkinlikte P30 akıllı telefonlarını tanıttı. Şu ana kadar üretilen telefonlar arasında en iyi kameraya sahip olan Huawei...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark’ta Zirveye Yerleşti!

Kısa bir süre önce tanıtılan Huawei P30 Pro, DxOMark listesinin en üstüne yerleşti. 112 skoru ile en üstte bulunan Huawei Mate 20 Pro, Huawei...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A70 Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri

Kısa bir süre önce Galaxy A70 hakkında başlayan söylenti yağmuru, Samsung'un Galaxy A70 akıllı telefonunu resmi olarak duyurması ile son buldu. Akıllı telefonun öne çıkan...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Huawei Y5 2018 Alınır mı?

Huawei Y5 2018 BİM'in bu haftaki aktüel ürünlerinde satışa çıktı. 899 TL fiyata satışa sunulacak olan akıllı telefonu 8 Şubat 2019 Cuma gününden itibaren...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

Samsung Galaxy A60 Tüm Özellikleri Belli Oldu

Samsung Galaxy A70 ve Galaxy A60 dün TENAA'da göründü, ancak yalnızca resimlerle ve temel özellikleriyle. Bir gün sonra, A70 zaten duyuruldu. A60'ın ise tüm özellikleri ortaya...
Devamını Oku
Akıllı Telefon

1000 TL’ye Alınabilecek En İyi Telefon 2019

1000 TL bütçeniz var ve en iyi akıllı telefona sahip olmak istiyorsunuz. Biz sizin için 1000 TL'ye alınabilecek en iyi akıllı telefonu bulduk. Alcatel 3L...
Devamını Oku

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

En Çok Karşılaştırılan Telefonlar

En Çok Görüntülenen Telefonlar

En Çok Görüntülenen Markalar

2018 Yılının En İyi Telefonları

Cepkolik© Copyright 2019, Tüm Hakları Saklıdır.

Cepkolik © 2016, Tüm Hakları Saklıdır.

DİĞER HABERLER
Huawei P30 Pro Tanıtıldı - Fiyatı ve Özellikleri
Akıllı Telefon

Huawei P30 Pro Tanıtıldı – Fiyatı ve Özellikleri