Akıllı telefonlarda kameralar her geçen gün gelişiyor. Samsung‘un en yeni amiral gemisi modeli Galaxy S10 Plus puan olarak yaklaşsa da liderliğe yerleşemedi. 26 Mart 2019 günü itibari ile en iyi kameraya sahip akıllı telefon Huawei P30 Pro oldu.

P30 az önce tanıtıldı ve DXOMARK’tan 112 ortalama puan alarak zirveye yerleşti. Bu demek oluyor ki arka kamera kurulumu ile Huawei P30‘dan daha iyi bir kameraya sahip akıllı telefon hala üretilmedi. Aşağıda en iyi kameraya sahip ilk 10 telefonu listeledik.

Ayrıca bkz: Huawei P30 Pro Kamerasıyla DxOMark’ta Zirveye Yerleşti!

En iyi Kameraya Sahip Akıllı Telefonlar

Huawei P30 Pro (112 Puan)

Huawei Mate 20 Pro (109 Puan)

Huawei P20 Pro (109 Puan)

Samsung Galaxy S10 Plus (109 Puan)

Xiaomi Mi 9 (107 Puan)

Apple iPhone XS Max (105 Puan)

HTC U12+ (103 Puan)

Samsung Galaxy Note 9 (103 Puan)

Xiaomi Mi MIX 3 (103 Puan)

Huawei P20 (102 Puan)

Apple iPhone XR (101 Puan)

Google Pixel 3 (101 Puan)

Sizin kullandığınız akıllı telefon yukarıdaki modeller arasında yer almıyorsa ve telefonunuzla bol bol fotoğraf çekmeyi seviyorsanız artık değiştirme zamanınız gelmiş demektir :)

İşte Huawei P30 ile çekilmiş bazı fotoğraflar