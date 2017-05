En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2017

iPhone 7 Plus, Galaxy S7, OnePlus 3T, Google Pixel ve daha pek çok akıllı telefon dahil olmak üzere sizin için en uygun olanı seçmenize yardımcı olmak için en iyi 10 telefon kamerasını test ettik.

Eski atasözü ile başlayacak olursak, en iyi fotoğraf makinesi, sizinle olan fotoğraf makinesidir. Çoğu kişi onlarla hemen her yerde bir telefon taşıdıklarından, bugünlerde telefonlardan daha fazla fotoğraf çekiyoruz. Ancak hangi telefonun en iyi kamerası var? Hangi telefon en iyi fotoğrafları çeker? Video çekmek için de en iyisi mi? Peki Selfie fotoğrafları da iyi çekebiliyor mu?

Aşağıdaki telefonları karşılaştırıyoruz

En İyi Telefon Kamerası Karşılaştırma – 2017: Bu Testin Amacı

Öncelikle, bunun, telefonları tripodlara “laboratuar” koşullarında koyduğumuz bilimsel bir test olmadığını söylemeliyiz. Aslında burada amaç basitti: telefon kameralarını gerçek dünyadaki gibi kullanın, fotoğrafları ve videoyu sunun böylece hepsini yan yana görebilirsiniz.

Bazı insanlar yalnızca fotoğraf kalitesiyle ve diğerleri video ile ilgilenecek. Bazıları için ise selfie kameraları en önemlisidir.

Kameraları karşılaştırmak aslında zor bir iş, ancak aşağıdaki görsellerin hangisini en çok sevdiğinize karar vermenize ve gerçek dünya koşullarında nasıl performans gösterdiğini görmelerine yardımcı olmasını umuyoruz.

Önceliğiniz videodaysa, çekimler arasında büyük bir fark yarattığından, iyi dengelenen bir telefona gitmeye değer. Sesi de unutmayın. Her klipte mikrofonların kalitesini dinleyebilirsiniz (aşağıdaki bağlantılar mevcut).

Nasıl test ettik

Bu yüzden gerçek dünyaya girdik, insanların ve yerlerin gerçek fotoğraflarını çekip sitemize ekledik.

Bir telefonun kamerasını test etmenin en kullanışlı yolu olduğunu düşünüyoruz ve ışık koşullarının tutarlı olmasını sağlamak için her konumdaki bir veya iki dakika boyunca tüm fotoğrafları çektik. Tek istisna, ne yazık ki diğer telefonlarda fotoğraf çekmeyi bitirdikten sonra bir saat sonra çekebildiğimiz LG G5 oldu. Ancak, selfie ve düşük ışıklı çekim diğer tüm telefonların yanında almaya zaman vardı.

Her telefon için, tam sensör çözünürlüğünü kullanacak şekilde ayarlandığından emin olduk. Bazıları kutunun dışında bu şekilde ayarlanırken diğerleri daha düşük bir çözünürlükte gelebiliyor, böylece 16:9’da çekim yapıyorlar. Bunu ön kameralar için de yaptık ve mümkün olan her yerde ‘güzellik’ modlarını kapattık.

Video için kameraları yine en yüksek çözünürlüğe ayarladık – 4K – ve bu mümkün olmadığı yerde en yüksek çözünürlüğü, en çok 1920×1080, en yüksek mevcut kare hızında kullandık. (genelde 60 fps ve 30 fps) Video istikrarını yine mümkün olduğu yerde etkinleştirdik. Tüm telefonlar en yüksek çözünürlükte (veya kare hızında), özellikle de optik sabitleme yerine elektronik kullananlarda stabilizasyon sağlar.

Stok kamerası uygulamasını kullanarak her bir telefondaki her bir fotoğrafta birkaç fotoğraf çektikten sonra burada sunmak için en iyisini seçtik. Bir telefonda birden fazla arka kamera varsa, aralarındaki farkı göstermek için her ikisinde de (dış mekan fotoğrafı için) bir fotoğraf çektik. Örneğin LG G5, normal ve geniş açılı merceklere sahipken, iPhone 7 Plus normal ve telefoto lenslere sahip.

Yalnızca bu telefona özgü özel modları kullanmadık, çünkü onları diğer telefonlarla karşılaştırmak mümkün değildir ve buradaki temel nokta: elma ile elma karşılaştırması.

En İyi Telefon Kamerası – 2017: Fotoğraf ve Video Karşılaştırmaları

Fotoğraflar sırasıyla: iPhone 7, Lenovo Moto Z, LG G5, HTC 10, Huawei P9, Huawei P9, OnePlus 3T, Sony Xperia XZ, Xiaomi 5S, Galaxy S7, Google Pixel

Portre Fotoğraflar

Video

Bu bağlantılar sizi YouTube’a yüklediğimiz kliplere götürür. Tam ekran, tercihen 4K monitörde izlediğinizden emin olun (ve YouTube’un videonun altındaki dişli çark simgesini tıklayarak 4K sürümünü yayınladığından emin olun).

En İyi Telefon Kamerası Karşılaştırma – 2017: Karar

Açıkhava, Manzara, Portre fotoğrafları

Tüm kameralar, bol miktarda ışık bulunduğunda en iyi açık havada performans gösterirler. Bu koşullarda üç fotoğraf çektik ve 10 telefonun birçoğu çok sayıda insanın memnun kalacağı harika sonuçlar verdi.

Ancak ilk üçümüzde Google Pixel, Sony Xperia XZ ve OnePlus 3T var. Konu veya karmaşıklık gözetmeksizin mükemmel görüntüler üretmeye devam ettiği için Google Pixel en iyisi olarak öne çıkıyor.

Bunun anahtarı, geliştirilmiş HDR + modudur (yerel kamera uygulamasındaki varsayılan ayardır.). Yüksek dinamik aralığı olan bir JPG üretmek için birkaç RAW görüntü birleştirir ancak sahnedeki hareketten kaynaklanan bulanıklaştırma veya gölgelenme izi yoktur. Daha da iyisi, herhangi bir yavaşlama olmaksızın birkaç HDR + fotoğraf çekebiliyorsunuz, zayıf performansın yeni Pixel’de HDR + ‘ı kullanmak istemediğiniz anlamına gelen eski Nexus telefonlarının aksine, bunda yapabilirsiniz.

Düşük Işık

Düşük ışık altında Google Pixel yine çok fazla gürültü yapmadan ayrıntıyı koruyarak mükemmel bir iş çıkarıyor. Düşük ışık sahnelerini bir telefon için oldukça iyi yakalayan Galaxy S7 de oldukça başarılı. Burada söz sahibi olan iPhone 7 Plus ve HTC 10, hem loş ışıklı ortamlarda hem de çok düşük ışık koşullarında kullanılabilir olanlardan daha fazlasını üretiyor.

Selfie – Özçekim

Yine, Google Pixel başarısını devam ettiriyor. Varsayılan olarak doctored, yumuşak odaklı ve cilt geliştirici bir görüntü sunan çok sayıda telefonun aksine, Google Pixel 8Mp ön kamera, çok detaylı net fotoğraflar üretiyor. Bazı insanlar tercih etmemeyi seçebilirler.

Sevmediğimiz bir özellik OnePlus 3T, HTC 10 ve LG G5‘in fotoğraflarını ters çevirip aynaya bakmak gibidir. Bununla birlikte, son ikisi (ve iPhone 7 Plus) hepsi başarılı selfieler çekiyor.

Video

Video kalitesi bazı alıcılar için fotoğraflardan çok daha önemli olacak, ancak teklif edilen video modları ve özellikleri de aynı derecede önemliymiş. Huawei P9‘un yanı sıra, tüm telefonlar saniyede 30 kare ile 4K’da kayıt yapabilir. Ancak yüksek kare hızında video kaydetmek istiyorsanız, 1080’de en az 60fps isteyeceksiniz.

Burada bir sürü telefon var, ancak Google Pixel daha iyi gidiyor ve 120fps’de çekim yapıyor. (iPhone 7 Plus çok işe yarıyor, ancak slo-mo’yu oluşturmak için tekrar 30fps’de oynatıyor).

Her iki telefon da harika renk ve ayrıntıyla, az miktarda gürültü ve eser içeren mükemmel videolar çekiyor. Onların dengelemesi biraz farklı: iPhone, optik teknolojiyi yazılımla birlikte kullanıyor, Google Pixel ise yalnızca yazılım kullanıyor. Her iki sistem de 4K veya 1080p’de çekim yapsalar da mükemmel sonuçlar verir.

Son Sözler

Burada kamera kalitesini karşılaştırıyoruz, ancak başka hususlar da var. Biri özellikleri. Örneğin LG G5 fotoğraf makinesinde geniş açılı bir lens kullanmadan fotoğraflara ve videolara bir aksiyon-kamera bakışı yapıyorsanız iyi bir seçim olan geniş açılı bir kamera sunuyor.

iPhone 7 Plus‘ın ‘telefoto’ lensi var, bu da konunuza yeterince yakınlaşamadığınızda fotoğrafları her zaman kırpmanız gerekmediği anlamına geliyor. Çift lensler de derinlik hissi verir, bu da bulanık arka plandaki ikna edici portre çekimlerini – düzgün bir özellik olarak alabileceğiniz anlamına gelir.

Unutmayın ki, iPhone 7 ve Galaxy S7 suya dayanıklıdır, böylece sualtı dahil olmak üzere diğer telefonların hayatta kalamayacakları koşullarda fotoğraf ve video çekebilirsiniz.

Google Pixel‘in bu özelliklerinden hiçbiri olmayabilir, ancak şu an fotoğraf çekebileceğiniz en iyi telefonlardan biri olmaya devam ediyor. Android telefonu istemiyorsanız iPhone ile hayal kırıklığına uğramayacaksınız, ancak Google Pixel, Galaxy S7’yi geçerek (önceki telefon kameralarımız için kazanan kişi) fotoğrafçılık için en iyi Android telefonu olarak kullanılıyor.

Not: Yabancı kaynaklardan derlenerek hazırlanmıştır.