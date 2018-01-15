En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2018

Yeni bir akıllı telefon alırken kullanıcıların en çok dikkat ettiği konulardan biri de kameradır. En iyi kameraya sahip telefonlar 2018 yılına geçtiğimizde elbette yeni teknolojiler ile değişmiştir. En iyi kameralı telefona sahip olmak isteyen herkesin kaçırmaması gereken bu 3 telefonu gelin birlikte inceleyelim:

Apple‘ın son harikası olan telefonun kamera özellikleri saymakla bitmeyecek cinsten. 12 MP geniş açılı kamerası ve yanındaki 12 MP telefoto kamerası ile çift kamera desteği sunan telefon kamerasından kesinlikle söz ettiriyor. Kameranın geniş açıda f/1.8 diyafram, telefoto özelliğinde f/2.4 diyafram kullandığını belirtelim. Optik yakınlaştırma olarak 10 katına kadar yakınlaştırmayı size sunan kameranın en beğenilen özelliği kesinlikle portre modu. Çift optik görüntü stabilizasyonu ile siz yalnızca kamerayı kaçırmak istemediğiniz anlarınıza tutun o kalanını yapıyor. 6 bileşenli lensi 4 LED’li True Tone Flash ile destekleniyor. Safir kristalden yapılmış mercek kapağı kaliteyi sizlere hissettirecek.

f/1.6 diyaframa sahip yeni Leica Çift Lens kamerası ile kolayca güzel derinlikli fotoğraflar çekebilirsiniz. Kristal berraklığında olan düşük ışıklı fotoğraflar yakalayabilir. Hareketli objelerde bulanık olmayan çekimler yapabilirsiniz. 20MP tek renkli sensör ve Optik Görüntü Sabitleme özelliği ile 12MP olan RGB sensörlü kamera profesyonel fotoğrafçı standartlarında çekimler için daha fazla ışık yakalar. Akıllı fotoğraf çekimi algoritmalarıyla Huawei Mate 10 Pro, anlık olarak farklı sahne ve obje türlerini tanımlar. Kontrastı, parlaklığı, pozlama ve diğer ayarlamaları otomatik yaparak canlı, keskin ve mükemmel kalitede fotoğraflar sunar.

Portre fotoğraflarında veri önbelleğinde “öğrenmek” için yapay zeka ile desteklenmiş olan telefon mükemmel portreler çeker. Her çektiği portreden sonra kendini daha iyisi için eğitir.

Bu telefon size yakınlaştırma yaparken asla görüntünün bozulmadığı 2x optik zoom desteği sunar. Her iki kamera için de kamera sarsılsa bile sabit bir fotoğraf çekimi sunarak güzel fotoğraflar çekmenizi sağlayabilen optik görüntü sabitleme (OIS) özelliği vardır. Fotoğraf çekmek için düğmeye basmadan önce dilediğiniz yeri odaklayın. Canlı odaklama özelliği ile istediğiniz objeyi öne çıkarabilen çok güzel Bokeh efektli fotoğraflar çekebilirsiniz. Eğer çektiğiniz fotoğraftan tam anlamıyla memnun kalmamışsanız, odaklamayı çektikten sonra özel olarak bulanıklık seviyesi şeklinde ayarlayabilirsiniz.

Parlak f1.7 lens ve büyük 1.4µm pikseller ile fotoğrafı çektiğiniz ortamda yeterli ışık olmadığında yeterli ışığı size temin eder. Çift Piksel Sensör yardımıyla hızlı ve kesin bir odaklama yapar. Ayrıca bkz: En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2017

Selfie çekmek artık bu telefonla kesinlikle daha kolay ve rahat. Gayet iyi durumdaki merceği ile yetersiz ışık koşullarında bile ayrıntıları temiz tutabilirken, Smart Auto Focus özelliği ile de çekiminizdeki yüzleri takip eder.

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