En İyi Kameraya Sahip Telefonlar 2019

En iyi kameralı telefon nedir? En iyi kameralı cep telefonlarından oluşan makalemiz, doğru seçimi yapmanıza yardımcı olacaktır. Google’ın Pixel 3’ü, Samsung Galaxy S10 Plus veya Huawei Mate 20 Pro olsun, hepsini çeşitli koşullarda test ettik.

“Kamera ne kadar iyi?” Muhtemelen yeni bir akıllı telefon almadan önce kendinize soracağınız en önemli sorulardan biri. Ve iyi bir sebep de; Yanlış bir karar sonucu aldığınız akıllı telefonu uzun süreler boyunca kullanmak istemezsiniz.

2019 gireli 3 ay kadar oldu ve MWC’nin de etkisiyle heyecan verici kamera teknolojisine sahip bir sürü yeni telefon gördük. Bunlar arka tarafında 5 kamera yer alan Nokia 9 PureView ile, örneğin, Sony Xperia 1. Bu, Sony’nin markanın mükemmel Alpha serisi kameralarından ilham alan ilk amiral gemisi.

Akıllı Telefon Kameralarını Nasıl Test Ediyoruz?

Bir akıllı telefonun kamerası inceleme sürecinin önemli bir parçasıdır ve aşağıda listelenen her model yalnızca fotoğraf çekmek için değil, sundukları genel fotoğrafçılık deneyimi için de birinci sınıftır.

Peki iyi bir telefon kamerasını yapan nedir? Kesinlikle sadece megapiksel sayımı değildir – aslında, bu listedeki cihazların çoğu 12 megapikselden fazla özellik göstermez. Daha önemlisi, optik veya elektronik (OIS veya EIS) olmak üzere geniş bir diyafram açıklığı (f/1.8 civarında veya daha düşük) ve görüntü sabitlemesidir. Portre fotoğrafları için ikincil bir lens ve etkileyici bir selfie kamerası gibi diğer özellikler, gereksinimlerinize bağlı olarak daha fazla veya daha az önemli olacaktır.

1. Huawei Mate 20 Pro

Çok yönlülük için en iyisi

Artıları (+)

Mükemmel görüntü

Çok hızlı şarj

Uzun pil ömrü

Ekran üzeri parmak izi

Başka telefonları kablosuz şarj etme

Eksileri (-)

Huawei’nin yazılımı zayıf kalıyor

Huawei’nin Mate 20 Pro akıllı telefon kamera donanımı çok üst düzeydedir. Şirket, daha önce kullanılan amiral gemilerinin kullanıldığı monokrom sensörünü bıraktı, yerine ultra geniş lens kullandı.

Mate 20 Pro, f/1.8 diyafram açıklığına, 27 mm objektife ve hibrit otofokusa sahip 40 megapiksel ana RGB sensörden oluşan etkileyici bir Leica markalı üçlü kamera düzenine sahiptir. 20 megapiksel 16 mm ultra geniş açılı snapper ve 5X kayıpsız zum ve OIS özellikli 8 megapiksel telefoto sensörle destekleniyor.

Ayrıca bkz: Huawei P20 Pro İnceleme

2. Google Piksel 3 ve Piksel 3 XL

En iyi görüntü işleme ve düşük ışık

Artıları (+)

Fantastik, renkli ekran

Herhangi bir telefonda en iyi kamera

Android’in saf versiyonu

Geçen yılki Piksellere göre geliştirilmiş tasarım

Eksileri (-)

Kolayca çiziliyor

Bazı yazılımlar çentikle hata veriyor

Pil ömrü, benzer boyuttaki rakipler kadar iyi değil

Huawei‘nin kamera donanımı, akıllı telefon alanında oyununun zirvesindeyse, Google’ın makine öğrenimi ve bilgisayarlı fotoğrafçılık yetenekleri, Google Pixel 3 ve Pixel 3 XL‘e görüntü işleme bölümünde üstünlük sağlıyor.

Her iki telefon da f/1.8 diyafram, 28mm lens, 1.4 µm piksel, OIS ve çift piksel PDAF (faz algılama otofokus) ile aynı tek 12.2 megapiksel ana sensöre sahip. Aslında, kurulum geçen yılki Piksellerle aynı şekilde sayılır fakat Google bu kez uyguladığı görüntü işleme geliştirmelerini daha önemli hale getiriyor.

Bu telefonun mükemmel otomatik HDR çekimi, görüntülerde ayrıntı, renk ve geniş bir dinamik aralık yakalama konusunda rakipsiz, ancak Night Sight gibi yeni modlar, düşük ışıklı akıllı telefon fotoğrafçılığı alanında neyin yapılabileceğini de yeniden tanımlıyor. Ayrıca, Pixel’in ikincil ultra geniş sensör sunan çift öne bakan kamerası da kaliteden ödün vermeden çerçeveye daha fazla sığabilmenizi sağlıyor.

3. iPhone XS ve iPhone XS Max

Video için en iyisi

Artıları (+)

Birinci sınıf performans

Olağanüstü kameralar

Üstün ekran

Çekici tasarım

Eksileri (-)

Apple’ın bazı yeniliklerini tespit etmek zor

Başlangıç ​​fiyatı çok yüksek

Kutu içinde hızlı şarj cihazı yok

Kolayca çizilebiliyor

Apple’ın Akıllı HDR özelliği (smart hdr) hem iPhone XS ve XS Max’da bulunuyor. Önceki yılın iPhone X’ine benzer şekilde, telefonların her ikisi de OIS özellikli çift 12 megapiksel sensöre sahip.

Ayrıca bkz: Apple iPhone Xs Max inceleme

Ana sensör 26 mm odak uzunluğuna ve f/1.8 açıklığa sahipken ikinci lens daha dar bir f/2.4 diyafram açıklığına ve 52 mm odak uzunluğuna sahiptir. Bu, XS ve XS Max’de 2x kayıpsız optik zoom sağlar. Ayrıca, herhangi bir iPhone’un en iyi düşük ışık performansını ve öne bakan sensör Animoji ve Memoji desteğine sahiptir.

4. Samsung Galaxy S10 Plus

Çok yönlülük için en iyisi

Artıları (+)

Harika performans

Güzel üçlü kamera sistemi

Herhangi bir telefonda en iyi ekran

Eksileri (-)

Kullanıcı arayüzü hala başarılı değil

Samsung‘un en son amiral gemisi olan Samsung Galaxy S10 Plus, arkasında üç kamera ve önünde iki kamera bulunuyor. Cebinizde çok yönlü bir kameraya sahip olmayı seviyorsanız, o zaman bu telefon tam size göre olabilir.

Arkada yer alan üçlü kamera sisteminde ana sensör, eski S9 gibi, çektiğiniz ışığın türüne bağlı olarak f/1.5 ve f/2.4 diyafram arasında geçiş yapabilen 12 megapiksel bir ana sensördür. Resimlerin çoğu ayrıntılı ve renkli iken, Pixel 3’ten ve hatta iPhone XS’den kesinlikle daha fazla kontrast ve dinamik alan elde edersiniz.

Ayrıca bkz: Samsung Galaxy S10 Plus İnceleme

Diğer iki arka sensör, bir sürü nesneyi çekime almak için mükemmel olan 16 megapiksellik bir ultra geniş ve nesneye yaklaşmak için 12 megapiksellik bir 2x telefoto lens içermektedir. Tabii ki, ekstra alan derinliği eklemek için şimdiye kadar kullanılan en yaygın Canlı Odağı içeren birçok ek mod da var.

Yeni bir sabitleme modu ile videoyu 4K60fps’ye kadar çekilebiliyor. Öndeki ikinci kamera özçekimlerinize derinlik efektleri eklemenizi sağlar. Burada da tam özellikli bir Pro modu var.

Kamera bir yana, bir 2019 amiral gemisinin en iyi ve en yeni donanım yapısına sahip oluyorsunuz. En yeni Qualcomm veya Exynos yonga seti (bölgeye bağlı), 8GB RAM ve görkemli 6.4 inç quad HD + ekran.

4. Honor V20

En ileri teknoloji

Artıları (+)

Yeni ekran tasarımı harika görünüyor ve çentik sorunu ile ilgileniyor

İyi pil ömrü ve çok hızlı şarj

Çok yetenekli kamera

Bir kulaklık girişi

Eksileri (-)

Kablosuz şarj ve suya dayanıklılık yok

Tutarsız performans

Yazılım hala çalışmaya ihtiyaç duyuyor

Honor, 2019’da yeni bir amiral gemisi olan V20‘yi piyasaya sürdü. Telefon, 7nm’lik Kirin 980 yonga seti ve SuperCharge (22.5W) hızlı bir şekilde tamamlanan güçlü bir 4000mAh batarya gibi bir sürü önemli özelliklerle donatıldı.

Ön tarafta, delikli ekranın ilk örneklerinden birini bulacaksınız. V20’nin 6.4 inçlik ekranı, 25 megapiksellik kamerasının, ön yüzündeki LCD’yi oluşturan piksellerin sınırları içinde ayarlanmış olması sayesinde çentiklere gerek kalmadan etkileyici bir ekran/gövde oranına sahip.

Ayrıca bkz: Honor V20 Özellikleri

Kameranın kendisine gelince, doğal çözünürlükte fotoğraf çekebilirsiniz ve oynamak için çok sayıda özelliğe sahipsiniz; otomatik HDR’den AR (artırılmış gerçeklik) çekim, sanal ışıklandırma, derinlemesine güzellik araçları, AI (Yapay zeka) geliştirme ve daha pek çok şeye.

Telefonun arka tarafında ise V20’nin ana kamerası 48 megapiksel sensöre sahip. Telefon, etkileyici şekilde keskin 12 megapiksel fotoğraflar çekmek için piksel bölmesini ve varsayılan ayarları kullanır; ancak, telefonun AI vizyon mekaniğinin desteğiyle, ince ayrıntıların çarpıcı olmasını sağlamak için tam megapiksel sayısında da fotoğraf çekebilirsiniz.

Ayrıca Portre Modu için derinlik verisi toplayan, ancak AR deneyimleri için de kullanılabilen ikincil 3D ToF (time of flight) kamerası da bulunuyor.

5. Huawei P20 Pro

Uygun fiyatlı canavar

Artıları (+)

Çarpıcı tasarım

Muhteşem üç kamera

Bol miktarda depolama ve RAM

Başarılı EMUI arayüzü

Eksileri (-)

Daha hızlı telefonlar var

Kablosuz şarj yok

Mate 20 Pro sahneye çıkana kadar, Huawei P20 Pro, geçen yılki fotoğrafçılık için en iyi akıllı telefonlardan biriydi. Bunu akılda tutarak, 5x hibrit zoom, göze çarpan HDR fotoğrafçılık, akıllı düşük ışıkta çekim ve diğer üreticilerde bulamayacağınız yaratıcı çekim modları gibi özellikler ​​sunan benzer şekilde çok yönlü üçlü kamera dizisi ile hala mükemmel bir telefon.

Ayrıca bkz: Huawei P20 Pro inceleme

6. iPhone XR

İOS için en iyi fiyat performans

Artıları (+)

Mükemmel batarya ömrü

Daha az para için XS özellikleri

Muhteşem performans

Çok yetenekli kamera

Eksileri (-)

Hızlı şarj cihazı dahil değildir

Bazıları için çok büyük tasarım

“Uygun fiyatlı” 2018 iPhone, üstün Apple A12 Bionic işlemcisi ve tek 12 megapiksel kamerası da dahil olmak üzere, daha üstün kardeşleriyle, bir dizi işlevselliği paylaşıyor. İkinci sensörlere ve dolayısıyla bu yılki ‘S’ modellerinin kayıpsız yakınlaştırmasına sahip olmamakla birlikte, ham görüntü kalitesinden video kayıt özelliklerine kadar hemen hemen her şekilde rekabet eder.

Apple, XR’nin tek arka sensörüne rağmen Porte Mode’u uygulayacak kadar ileri gitti ve ürettiği görüntüler, bu özelliklerin tadını çıkarmak için 1000 $ ‘dan fazla ödeme yapmak istemeyen iOS hayranları için cazip bir seçim haline getiriyor. Telefonun ön tarafındaki kamera kurulumunun bir parçası olarak Animoji, Memoji ve Portre Moduna sahip olmak da takdir ediliyor.

Ayrıca bkz: iPhone XR inceleme