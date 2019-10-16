Hangi telefon en iyi kameraya sahip ölmek için DxOMark‘ın mobil skorları ve sıralaması, her kamerayı yaklaşık 1.500 fotoğraf çekmeyi ve toplam iki saatten fazla onlarca video klip kaydetmeyi içeren kapsamlı bir işlem kullanarak test etmeye dayanmaktadır.

Bu testler, hem laboratuvar hem de gerçek dünyada çok çeşitli objeler kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuçlar, doğrudan test ekipmanları tarafından hesaplanır ve tamamen objektif testlere ve görüntü uzmanlarından oluşan karmaşık bir ölçüm kümesi kullanılan algısal testlere dayanmaktadır.

Tek bir akıllı telefonu test etmek için bir hafta boyunca birkaç kişiden oluşan bir ekip kullanılır. Cihazı bir kez test ettikten sonra, Fotoğraf ve Video kalitesini ayrı ayrı puanlar ve daha sonra bu skorları bir cihazda birleştirir.

Her akıllı telefon tamamen aynı şekilde, aynı konfigürasyonlu laboratuar kurulumlarında, aynı test prosedürlerini, aynı sahneleri, aynı görüntü kırpma sıralamaları ve aynı yazılım kullanarak test ediliyor. Bu, DxOMark sonuçlarının hem güvenilir hem de tekrarlanabilir olduğu anlamına gelir.

DxOMark Genel puan

Bir akıllı telefon kamerası için en baz alınabilecek genel puandır. Pek çok alt kırılımdan oluşur ve bu kırılımların ortalamaları ile genel puan ortaya çıkan. Genel puan önemlidir, çünkü sonuçları sıralamak için bir yol sağlamamız ve daha fazla araştırma yapmak isteyenler için basit bir cevap almamız için gerekir.

Puanlama kriterlerinde test edilen alt segmentler şu şekildedir.

Pozlama ve Kontrast (Exposure)

Renk (Color)

Otomatik Odaklama (Autofocus)

Doku (Texture)

Gürültü, Ses (Noise)

Yapay Doku (Artifacts)

Night (Gece Çekim / Düşük Işık)

Yakınlaştırma (Zoom)

Derinlik Efekti (Bokeh)

Geniş Açı (Wide)

En İyi Fotoğraf Çeken Telefonlar

wdt_ID Telefon Adı Kamera Fotoğraf Exposure Color Autofocus Texture Noise Artifacts Night Zoom Bokeh Wide 1 Huawei Mate 30 Pro 121 131 96 88 100 79 81 84 61 91 70 34 2 Samsung Galaxy Note 10+ 5G 117 126 96 88 99 72 77 78 59 76 75 42 3 Huawei P30 Pro 116 125 94 86 100 72 78 69 59 95 70 34 4 Samsung Galaxy S10 5G 116 124 95 89 99 71 75 78 59 74 70 40 5 OnePlus 7 Pro 114 122 94 88 100 71 76 84 54 71 70 28 6 Honor 20 Pro 113 121 95 86 99 68 78 76 53 79 70 28 7 Samsung Galaxy S10+ 113 120 95 89 98 70 75 77 54 68 65 38 8 Huawei Mate 20 Pro 112 120 95 87 99 74 78 71 53 70 60 34 9 Xiaomi Mi 9 110 115 94 86 96 69 73 74 48 67 65 30 10 Huawei P20 Pro 109 114 93 85 98 72 79 71 0 73 70 0

En İyi Video Çeken Telefonlar