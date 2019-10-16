Hangi telefon en iyi kameraya sahip ölmek için DxOMark‘ın mobil skorları ve sıralaması, her kamerayı yaklaşık 1.500 fotoğraf çekmeyi ve toplam iki saatten fazla onlarca video klip kaydetmeyi içeren kapsamlı bir işlem kullanarak test etmeye dayanmaktadır.
Bu testler, hem laboratuvar hem de gerçek dünyada çok çeşitli objeler kullanılarak gerçekleştirilir. Sonuçlar, doğrudan test ekipmanları tarafından hesaplanır ve tamamen objektif testlere ve görüntü uzmanlarından oluşan karmaşık bir ölçüm kümesi kullanılan algısal testlere dayanmaktadır.
Tek bir akıllı telefonu test etmek için bir hafta boyunca birkaç kişiden oluşan bir ekip kullanılır. Cihazı bir kez test ettikten sonra, Fotoğraf ve Video kalitesini ayrı ayrı puanlar ve daha sonra bu skorları bir cihazda birleştirir.
Her akıllı telefon tamamen aynı şekilde, aynı konfigürasyonlu laboratuar kurulumlarında, aynı test prosedürlerini, aynı sahneleri, aynı görüntü kırpma sıralamaları ve aynı yazılım kullanarak test ediliyor. Bu, DxOMark sonuçlarının hem güvenilir hem de tekrarlanabilir olduğu anlamına gelir.
DxOMark Genel puan
Bir akıllı telefon kamerası için en baz alınabilecek genel puandır. Pek çok alt kırılımdan oluşur ve bu kırılımların ortalamaları ile genel puan ortaya çıkan. Genel puan önemlidir, çünkü sonuçları sıralamak için bir yol sağlamamız ve daha fazla araştırma yapmak isteyenler için basit bir cevap almamız için gerekir.
Puanlama kriterlerinde test edilen alt segmentler şu şekildedir.
- Pozlama ve Kontrast (Exposure)
- Renk (Color)
- Otomatik Odaklama (Autofocus)
- Doku (Texture)
- Gürültü, Ses (Noise)
- Yapay Doku (Artifacts)
- Night (Gece Çekim / Düşük Işık)
- Yakınlaştırma (Zoom)
- Derinlik Efekti (Bokeh)
- Geniş Açı (Wide)
En İyi Fotoğraf Çeken Telefonlar
|wdt_ID
|Telefon Adı
|Kamera
|Fotoğraf
|Exposure
|Color
|Autofocus
|Texture
|Noise
|Artifacts
|Night
|Zoom
|Bokeh
|Wide
|1
|Huawei Mate 30 Pro
|121
|131
|96
|88
|100
|79
|81
|84
|61
|91
|70
|34
|2
|Samsung Galaxy Note 10+ 5G
|117
|126
|96
|88
|99
|72
|77
|78
|59
|76
|75
|42
|3
|Huawei P30 Pro
|116
|125
|94
|86
|100
|72
|78
|69
|59
|95
|70
|34
|4
|Samsung Galaxy S10 5G
|116
|124
|95
|89
|99
|71
|75
|78
|59
|74
|70
|40
|5
|OnePlus 7 Pro
|114
|122
|94
|88
|100
|71
|76
|84
|54
|71
|70
|28
|6
|Honor 20 Pro
|113
|121
|95
|86
|99
|68
|78
|76
|53
|79
|70
|28
|7
|Samsung Galaxy S10+
|113
|120
|95
|89
|98
|70
|75
|77
|54
|68
|65
|38
|8
|Huawei Mate 20 Pro
|112
|120
|95
|87
|99
|74
|78
|71
|53
|70
|60
|34
|9
|Xiaomi Mi 9
|110
|115
|94
|86
|96
|69
|73
|74
|48
|67
|65
|30
|10
|Huawei P20 Pro
|109
|114
|93
|85
|98
|72
|79
|71
|0
|73
|70
|0
En İyi Video Çeken Telefonlar
|wdt_ID
|Telefon Adı
|Kamera
|Video
|Exposure
|Color
|Autofocus
|Texture
|Noise
|Artifacts
|Stabilization
|1
|Huawei Mate 30 Pro
|121
|100
|89
|90
|96
|75
|77
|78
|94
|2
|Samsung Galaxy Note 10+ 5G
|117
|101
|87
|90
|96
|73
|79
|84
|93
|3
|Huawei P30 Pro
|116
|91
|85
|86
|98
|58
|77
|85
|94
|4
|Samsung Galaxy S10 5G
|116
|100
|86
|90
|96
|70
|79
|86
|93
|5
|OnePlus 7 Pro
|114
|98
|86
|89
|95
|77
|76
|74
|91
|6
|Honor 20 Pro
|113
|97
|82
|91
|92
|70
|71
|82
|92
|7
|Samsung Galaxy S10+
|113
|97
|86
|89
|96
|56
|76
|84
|94
|8
|Huawei Mate 20 Pro
|112
|97
|84
|90
|98
|58
|78
|84
|92
|9
|Xiaomi Mi 9
|110
|99
|85
|91
|94
|70
|78
|80
|92
|10
|Huawei P20 Pro
|109
|98
|82
|89
|98
|58
|83
|82
|94