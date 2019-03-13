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En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Aktif bir Kodi kullanıcısı iseniz, ücretsiz filmler izlemenize olanak sağlayacak en iyi Kodi film eklentilerini bir araya getirdik....

By Muhammed Arslan

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En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Kodi’yi daha önce duydunuz mu? Kodi, kendi içerisinde ücretsiz film izleme, video akışı sunma, müzik çalma gibi özellikleri barındıran ücretsiz bir medya platformudur. Yabancı dilinizi geliştirmek ve TR alt yazılı filmleri artık izlemek istemiyorsanız, yapmanız gereken en iyi yabancı filmleri alt yazısız orjinal dilinde izlemek olacaktır. Ancak yabancı ülkelerde film siteleri genellikle ücretli olarak yayın yapar.

Ücretsiz film web siteleri için interneti araştırıyorsanız ve ücretsiz film izlemeyle ilgili makaleleri gözden geçiriyorsanız, 2019’da çevrimiçi film izlemek için daha kolay bir yol var.

Bunu Kodi uygulaması ile başarmanız mümkün. Ancak eklentileri aramak ve en iyi Kodi eklentilerini bulmak biraz zor bir hal alıyor. Bundan dolayı da, 2019’da en iyi Kodi eklentileri listesini derledik. Burada listelenen tüm film eklentileri resmi Kodi deposundan indirilebilir.

Kodi hakkında detaylı bilgiyi Kodi Nedir? Nasıl Kurulur? makalemizden öğrenebilirsiniz.

2019 Yılının Ücretsiz En İyi Kodi Film Eklentileri

1. FilmRise

Eğer İngiliz filmlerinin hayranıysanız, FilmRise – YouTube eklentisi, film izlemek için sahip olunması gereken Kodi eklentisidir. Eklenti, geniş bir dizi film, belgesel ve yaklaşmakta olan filmlerin fragmanlarına da sahiptir.

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

İngiliz kraliyet ailesinin hayranları için, FilmRise eklentisi çeşitli belgesellere ve filmlere ev sahipliği yapıyor. Bu Kodi eklenti listesinde 7.500’den fazla başlık bulunmaktadır. Ayrıca, resmi Kodi deposunda mevcut olması Kodi’de film izlemesini güvenilir bir kaynak yapar.

2. SnagFilms

SnagFilms, film ve belgesellere odaklanan, zengin içerikli bir Kodi eklentisidir. Eklenti, Animasyon, Bollywood, Klasik Filmler, Yabancı, Korece Drama, Korku, Gerilim, vb. dahil olmak üzere 25 kategoriye sahiptir.

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Genel olarak SnagFilm eklentisi, Kodi’nin belgesel niteliğinde film seven kişilere hizmet eder. Hemen her türden belgesi bulunduğu ücretsiz olarak sunulan bir eklenti olaran en iyi Kodi film eklentileri arasında değerlendirilir.

3. Crackle

Crackle, yasal olarak ücretsiz film izlemenin bir yolunu sunan, Sony’nin sahip olduğu bir Kodi eklentisidir. Bu eklentide Spiderman 3, Men In Black, Jumanji, Yeşil Hornet, Resident Evil: Retribution ve daha birçok popüler filmin başlığını bulabilirsiniz.

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Tüm akışlar düzenli olarak güncellenir, böylece filmlerin kaliteli yayınlanmasını bekleyebilirsiniz. Crackle Kodi eklentisi, resmi Kodi deposundan indirilebilir. Bu sayede en iyi ve en güncel filmleri yakından takip edebilirsiniz.

4. TubiTV

Kodi’de popüler ve en yeni filmleri izlemek istiyorsanız, TubiTV sizin için en iyi Kodi film eklentileri arasında ilk sıralarda gelmelidir. Bu eklenti, hem klasik filmleri hem de en son çıkan filmlerin geniş bir koleksiyonunu sunar.

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Bağlantıların çoğu neredeyse her zaman çalışır durumda olan Tubi TV, ‘Movies’ bölümünde birkaç kategoriye sahiptir. Filmler türe göre farklı kategorilere ayrılır. Geniş film kütüphanesi söz konusu olduğunda, TubiTV bu listede bulabileceğiniz en iyi Kodi film eklentilerinden biridir.

5. USTVnow Plus

USTVNow Plus, kullanıcıların Amerikan uyduları üzerinden yayınlanan tüm kanalları izlemelerine izin veren abonelik tabanlı bir akış hizmetidir. Ek olarak canlı TV kanallarını barındırmanın yanı sıra, eklentide IPTV hizmeti de vardır.

En İyi Kodi Film Eklentileri 2019

Abonelik ile dijital video kayıt özelliği de elde edilir. Eklenti resmi Kodi deposunda mevcuttur ve oradan çok kolaylıkla indirilebilir. Amerikan kanallarının nasıl olduğunu keşfetmenin en iyi yollarından birisidir.

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