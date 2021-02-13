En İyi Komedi Filmleri 2021

Korona virüsle evde kaldığımız bu zamanlarda bol bol gülmeye ihtiyacımız var. Bu nedenle oldukça güzel vakit geçirebileceğiniz yerli ve yabancı en iyi komedi filmlerini sizler için derledik. İşte mutlaka izlemeniz gereken en iyi komedi filmleri…

21. Dolittle (2020) – IMDb: 5.6

Filmde Dr. John Dolittle yaşadığı zorlu yıllardan sonra ülkenin genç kraliçesinin hastalığına çare bulmaya çalışmaktadır. Bunun için yardımcıları ise akıllı bir papağan, ördek, kutup ayısı, devekuşu ve bir gorildir. Filmin baş rolünde Robert Downey Jr varken, Antonio Banderas, Jessie Buckley gibi ünlü isimlerle de karşılaşıyoruz. Hayvanlar ile iç içe bir senaryoyu bize sunan Dolittle filminde gerçekten eğleneceğinize inanıyoruz.

20. Organize İşler 2: Sazan Sarmalı (2019) – IMDb: 6

Asım Noyan ve çetesi dolandırıcılıklarına devam etmektedir fakat Asım’ın biricik kızı Nazlı büyümüş ve artık babasının bu kirli işleri bırakmasını ister. Asım’ın ise oltasına atlamaya hevesli olan sazanların peşini bırakmaya niyeti yoktur. Bir gün başlarına beklemedikleri bir iş gelir ve dolandırıcılar kralının kızı Nazlı dolandırılır. Asım’ın ise elbette buna verilecek iyi bir cevabı vardır. Çetesiyle birlikte “sazan sarmalı” adını verdiği bir organizasyona başlar. Baş rollerinde Yılmaz Erdoğan, Kıvanç Tatlıtuğ, Ezgi Mola, Bensu Soral, Rıza Kocaoğlu gibi isimler vardır.

19. Ailecek Şaşkınız (2018) – IMDb: 6.2

Baş roller olan, Ferhat ve Gökhan çocukluktan beri hiç ayrılmamış arkadaşlardır. Ferhat, babasının şirketinin başına geçerek şireketi en güçlü şirket yapma niyetindedir. Babası Zeki Bey emekli olup şirketten ayrılmasıyla sonunda şirketin başına geçer. Ferhat ezeli rakibi olan Efe Sultan’ı geçip ondan daha büyük bir şirket olmak amacıyla sürekli yarış halinde olduğu için muhasebe müdürü ve çocukluk arkadaşı olan Gökhan ile birlikte çalışanlara zulmetmektedir. Ferhat ve Gökhan’ın çok çalışarak hazırlandıkları ihale günü yaklaşmaktayken tüm gün çalıştıkları bir geced bir hırsızlık olayı ile karşı karşıya gelirler. Olayı çözmek için gelen polis amiri Elif, Ferhat’ın aklını başından alır. O günden sonra ise Elif ile görüşmek için çeşitli yollar deneyip durur. Değer verdiği atının çalınmasıyla Elif ile yeniden karşılaşır. Elif’in olayları çözmesiyle beraber Ferhat ve Gökhan’ı ilginç olaylar beklemektedir. Baş rollerinde Ahmet Kural ve Murat Cemcir varken aynı zamanda karşımıza Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu gibi isimler de çıkmaktadır.

18. The Internship (Genç Çıraklar) (2003) – IMDb: 6.3

Filmimizde, baş rollerimiz olan Billy ve Nick bir şirkette pazarlama departmanında çalışıyordur fakat dijital dünyanın yeniliklerini takip etmeye zorlandıkları için işten kovulurlar. İşsizlik ile baş etmeye çalışan bu ikili, Google’a stajyerlik için başvururlar. Mülakat ve eğitim programına başvuru yoğundur fakat bunlardan sadece küçük bir kısmı kabul edilecektir. Kabulen kısım ise bu konuda zeki olanlar olacaktır. Başvuruda bulunan diğer kişilere kıyasla daha yaşlı ve deneyimsiz olan bu ikili tecrübelerini kanıtlamaya çalışırlar. Ayrıca Billy ve Nick bu süreçte hem birbirleriyle hem de işinde uzman, genç rakiplerle rekabet etmek zorunda kalır. Filmin baş rollerini Owen Wilson ve Vince Vaughn paylaşırken, Dylan O’Brien, Rose Byrne gibi isimler de karşımıza çıkıyor.

17. Kara Bela (2015) – IMDb: 6.8

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Orta yaşlara gelmiş fakat hiç kuralların dışına çıkmamış olan Kudret’in hayatı, arkadaşı yüzünden karıştığı soygun vakası ile aralarına yeni arkadaşlar da katılarak bir anda tamamen değişir ve kendisini emektar Toros’uyla birlikte Gaziantep’e doğru yol alırken bulur. Bu yol boyunca Kudret ve arkadaşlarının başlarına ise hem tehlikeli, hem de komik birçok olay gelecektir. Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksak’ın gerçekleştirdiği filmin baş rolünde Cengiz Bozkurt, Seda Bakan, Erkan Kolçak Köstendil, Erdal Tosun, Tarık Ünlüoğlu, Zihni Göktay, Zerrin Sümer, Hasibe Eren, Berat Yenilmez, ve İştar Gökseven gibi komedinin önemli isimleri bulunmaktadır.

16. Eyvah Eyvah (2010) – IMDb: 7

Çanakkale’nin Geyikli köyünde ninesi ve dedesiyle büyümüş olan Hüseyin klarnet çalarak, sevgilisi Müjgan ile hayatına mutlu bir şekilde devam ederken beklenmedik bir olay ile köyünden ayrılarak İstanbul’a gelen Hüseyin’e, İstanbul’un gece kulüplerinde assolistlik yapmakta olan Firuzan sahip çıkar. Ancak kendi hayatı yoğun ve karışık olan Firuzan’ın, Hüseyin’le tanışınca hayatına hem kahkaha hem macera dahil olacaktır. Baş rollerinde Ata Demirer ve Demet Akbağ vardır.

15. Aykut Enişte (2019) – IMDb: 7.1

Film, yalnızlığından şikayetçi ve aile özlemi çeken bir adam olan Aykut’un hikayesini anlatmaktadır. Aykut, evlenip yuva kurmanın hayali ile yaşarken sevgilisi Nurhan ile hayallerini gerçekleştirmek üzeredir fakat düğüne bir hafta kala dükkanına hırsız girer ve tüm birikimini kaybeder. Dükkana bakmak için sigortadan gelen Gülşah’ın, Aykut’tan bir iyilik istemesiyle işler iyice karışır. Kendi halinde kimsesiz olan Aykut, kendisini iki farklı ailenin de damadı olarak bulur. Cem Gelinoğlu baş rolde karşımıza çıkarken, Melis Babadağ, Ege Kökenli gibi isimleri filmde görüyoruz.

14. Çalgı Çengi (2010) – IMDb: 7.1

Salih ve Gürkan, düğün, kına gecesi gibi organizasyonlarda müzisyenlik yapan Ankaralı iki teyzeoğludur. İkili, bir gece bir düğün salonunda sahne almak için yola çıkarlar. Bodrum katında hazırlanırlarken hemen yanlarında işlenen cinayet komik olayların başlamasının da sebebi olacaktır. Selçuk Aydemir’in yönettiği filmde başrollerini Murat Cemcir ile Ahmet Kural paylaşmaktadır.

13. Dumb & Dumber (Salak ile Avanak) (1994) – IMDb: 7.3

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Llyod ve Harry kirli ve dağınık bir evde yaşayan, sürekli işten kovulan birbirinden avanak iki arkadaştır. Llyod, Rhode Island’da limuzin şoförlüğü yaptığı sırada güzel ve zengin bir kadın olan Mary Swanson’ı hava alanına götürür ve bu sırada ona aşık olur. Mary hava alanında bir çanta unutur ve Llyod Mary’nin gözüne girebilmek için çantasını ona geri götürmeye karar verir. Llyod, Mary’nin uçağına yetişmeyi beceremez. Böylelikle ikili Harry’nin yeni ve başarısız köpek işi için köpek şeklinde dekore ettiği kamyonuyla Mary’i Aspen’da bulmaya çalışırlar. Bilmedikleri en önemli şey ise çantanın parayla dolu olması ve Mary’nin onu hava alanında kaçırılan kocası için fidye olarak bıraktığıdır. Baş rolde Jim Carrey ve Jeff Daniels olan bu filmi seveceğinize inanıyoruz.

12. Yahşi Batı (2010) – IMDb: 7.4

12. yüzyılda özel görev ile padişah tarafından Amerika’ya gönderilen iki Osmanlı yetkilisi Aziz Bey ve Lemi Bey trenle yaptıkları yolculuk esnasında yanlarında götürdükleri değerli elması haydutlara kaptırırlar. Sonrasında hem elması bulmak hem de çalınan paralarını toparlamak için para kazanmanın yollarını arayan ikili en sonunda kasabalarda aranan azılı suçluluların peşine düşüp ödül avcısı olmaya karar verirler. Yaşadıkları kasabada başlarına türlü dertler açılan ikiliyi eğlenceli maceralar beklemektedir. Yahşi Batı, Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini, Cem Yılmaz’ın ise senaristliğini ve başrolünü üstlendiği ayrıca Ozan Güven, Demet Evgar, Özkan Uğur ,Zafer Algöz gibi isimlerin olduğu bir filmdir.

11. Crazy, Stupid, Love (Çılgın, Aptal, Aşk) (2011) – IMDb: 7.4

Romantik komedi türünde herkesin beğenisini kazanmış olan bu film bazen duygulandıran bazen ise yüzünüzde gülümsemeye sebep olabilecek olan filmde tutucu bir adam olan Cal Weaver’ın eşi Emily’nin kendisini aldattığını ve boşanmak istemesini öğrendikten sonraki olayları ele alır. Baş rollerinde Steve Carell, Ryan Gosling, Julianne Moore gibi isimler vardır.

10. Home Alone (Evde Tek Başına) (1990) – IMDb: 7,5

En çok izlenen yabancı komedi filmlerinin başını çeken, ülkemizde bile özellikle kış aylarında televizyonda yayınlanan ve her seferinde yayınlanan kanalın reytinglerinin yükselmesini sağlayan bir film olan Home alone, çok zeki ve bir o kadar yaramaz bir çocuk olan Kevin’ın ailesi Fransa’ya tatile giderken yanlışlıkla evde unutulmasıyla başlar ve tatildeyken evi hırsızlardan korumaya çalışmasını konu almaktadır. Oyuncular arasında Macaulay Culkin, Joe Pesci, Daniel Stern gibi isimler vardır.

9. As Good as It Gets (Benden Bu Kadar) (1997) – IMDb: 7.7

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Melvin Udall Obsesif kompulsif bozukluğu olan başarılı bir yazardır. Fakat sahip olduğu korkular sebebiyle sokak kapısını dört kez kapamakta, Yahudilerden ve siyahilerden nefret etmekte ve tüm bunları gizlememektedir. Eşcinsel bir komşusu olan Simon saldırıya uğrayıp hastaneye kaldırılırmasıyla ona yardım etmek zorunda kalan Melvin’in hayatı bir daha asla eskisi gibi olmayacaktır. Jack Nicholson ve Helen Hunt’a oyunculuk Oscar’ları kazandıran bu filmi kesinlikle izlemelisiniz.

8. Ölümlü Dünya (2017) – IMDb: 7.7

Uzun yıllar boyunca Anadolu Tat Lokantası’nı işleten 8 kişilik Mermer Ailesi, dışarıdan baktığımızda sıradan bir esnaf ailesi gibi görünmektedir. Ancak bu aile üyeleri kiralık katillerden oluşmaktadır ve dünya çapındaki bir örgüt için çalışmaktadır. Fakat yaptıkları bazı hatalar sonrasında açığa çıkarlar. Böylece peşlerine düşen örgütten kaçmak dışında bir seçenekleri kalmamıştır. Yönetmenliğini Ali Atay’ın yaptığı Türk komedi ve aksiyon filmi. Filmin başrollerinde Ahmet Mümtaz Taylan, Alper Kul, Sarp Apak, İrem Sak, Doğu Demirkol, Feyyaz Yiğit, Meltem Kaptan, Mehmet Özgür ve Özgür Emre Yıldırım yer almaktadır.

7. The Hangover (Felekten Bir Gece) (2009) – IMDb: 7.8

Dör arkadaşın, düğününden iki gün önce bekarlığa veda partisi vermek için Las Vegas’a giderek sarhoş oldukları gecenin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olayları konu almaktadır. Aynı zamanda damadın ortalıkta olmaması da farklı bir olaydır. Henüz tam olarak ayılamamış olan bu arkadaşlar, o geceye dair hiçbir şeyi hatırlayamazlar. Ipuçlarını takip ederek işlerin nerede kontrolden çıktığını ve damadı bularak zamanında Los Angeles’a düğününe yetiştirmeleri gerekmektedir. Filmin başrolünde Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis, Heather Graham, Justin Bartha ve Jeffrey Tambor yer almaktadır.

6. Shaun of the Dead (Zombilerin Şafağı) (2004) – IMDb: 8.0

Eleştirmenlerden oldukça övgü alan bu yapim bir korku – komedi filmidir. Bir adam hayatını yeniden düzene sokmaya karar verir ve ilk adım olarak ise eski kız arkadaşını yeniden kazanmayı planlar ve annesi ile olan ilişkisini düzeltmek ister. Bir gün Kuzey Londra’yı zombiler basar ve sokaklarda ölüler birikmeye başlar. Bunları izleyen Shaun ise sevdiklerini kurtarmaya karar verir. Liz, Ed, Pete ve annesi ile beraber Winchester’a ulaşabilirse hayatta kalacaklarına inanan Shaun’u zorlu bir macera beklemektedir. Simon Pegg, Kate Ashfield, Lucy Davis, Nick Frost gibi isimler filmde yer almaktadır.

5. Deadpool (2016) – IMDb: 8.0

Marvel Filmlerinin en çok sevilen süper kahramanları arasında bulunan Deadpool, eski özel kuvvetler operatörü ve paralı asker olarak çalışan Wade Wilson, yerel bir barda Vanessa adlı bir eskortla görüşmeye ve zamanla bu görüşmeler ilişki haline gelir. Bir yıl sonra, Wade aşkını ilan etmek ister, ancak karaciğer, akciğer, prostat ve beyin kanseri olduğunu öğrenir. Vanessa’nın sevgisine rağmen, onu böyle görmesinden nefret eder ve onu terk eder. Gizli bir organizasyondan birileri Wilson ile iletişim kurarlar ve ona kanserini iyileştirecek yetenekler vadederler. Wilson isteksizce kabul eder. Wilson’a mutasyon aktive edici serum enjekte edilerek günlük işkenceye tabi tutarlar. Wilson’ın vücudu cevap vermediğinde ise onu oksijen odasında boğmaya çalışırlar. Onu iyileştiren, fakat kendisini şekilsiz bırakan hızlandırılmış bir iyileştirme faktörü ortaya çıkar. Marvel Evreni’nin anti kahramanı Deadpool’u komedi, bilim kurgu ve aksiyon türünde izleyebilirsiniz. Filmin oyuncu kadrosunda başrol Ryan Reynolds’ın yanı sıra, Morena Baccarin, Ed Skrein, T.J. Miller ve Gina Carano yer almaktadır.

4. P.K (2014) – IMDb: 8,2

Uzaylı, bir insan olarak Rajasthan’daki bir araştırma görevi için çıplak olarak Dünya’ya gelir. Fakat uzay gemisinin uzaktan kumandası bir hırsız tarafından çalınır. Uzaylı kumandasını geri almaya çalışmasıyla olaylar başlar. Film toplum eleştirisini iğneleyici ve komik bir dille anlatmaktadır. Ayrıca filmde, dini kendi çıkarları için kullanan insanları gerçek yüzünü de izleyiciye gösteriyor. Filmin, başrollerinde Aamir Khan olmak üzere Anushka Sharma, Sushant Singh Rajput, Boman Irani, Saurabh Shukla ve Sanjay Dutt rol almıştır

3. Snatch (Kapışma) (2000) – IMDb: 8.3

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Anne ve babası uçakta tanıştıkları için kaza yapan bir uçağın adını alan Türk ve ismini bir silah ismi olduğunu iddia etse de 19. yüzyıldaki bir baletin ismi olan ortağı Tommy ile beraber acemi bir lisanssız olan gizli boks maçı düzenlemektedirler. Fazla paraları olmadığından, mafya babası Tuğla Kafayı kendilerine başarı kazandıracak olan bir dövüş turnuvası yapması için uğraşmaktadırlar. Hem komedi hem de aksiyon türünde bir yapım olan Snatch, yer altı suç örgütünü de ilgilendiren iki farklı konuyu ele almaktadır. Başrolde Jason Statham ve Brad Pitt oynamaktadır.

2. 3 Idiots (3 Aptal) (2009) – IMDb: 8.4

Filmde, Hindistan’ın en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken eğitim sistemini eleştirmektedir. Başrol oyuncuları Aamir Khan, Kareena Kapoor, Sharman Joshi, Boman Irani ve Madhavan’dır.

1. Back to the Future (Geleceğe Dönüş) (1985) – IMDb: 8.5

Filmde, çılgın fikirlere sahip olan Dr. Brown ve deli dolu bir genç olan Marty arasında yaşananlar anlatılmaktadır. Marty, çılgın doktorun icat ettiği zaman makinesi ile 1950 yılına döner. Böylece olaylar gelişir. Film, her ne kadar bilim kurgu filmleri arasında karşımıza çıksa da komedi türünde de yer almayı hak etmektedir. Filmin baş rolünde, Michael J. Fox, Christopher Lloyd, Lea Thompson gibi isimler yer almaktadır.