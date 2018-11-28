LG‘nin akıllı telefon yarışında gerçekten iyi olduğunu varsayamayız. Hatta bir diğer Koreli şirket olan Samsung ile ciddi anlamda yarışabilecek potansiyeli olduğunu da tam olarak söyleyemeyiz. Ama LG piyasaya sürmüş olduğu bir kaç telefon ile bu açığını kapatmış görünüyor.

Arızalı G5 serisinin ardından G6 ile tekrardan kaliteli telefon pazarına dönüş yapmış oldu. Yeni LG G6 modelinin 18:9’luk geniş bir ekrana sahip olması, piyasaya sürüldüğü dönemde trend olan telefonlar arasında yerini almayı başarmasına yardımcı oldu.

LG’nin en iyi telefonları arasında yeni çikan G ve V serileri yer alıyor. V serisi ise G serisinin cazip bir versiyonu olarak değerlendirilebilir. Daha iyi ekran tasarımları, çok yönlü geniş açılı kameralar ve ayrıca kulaklık girişleri de mevcut.

Q ve K serisi telefonlardan hiçbirini incelemedik. Bu nedenle aşağıdaki öneriler, yaygın olarak kullandığımız telefonlar.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En İyi Lg Telefonları 2018

Şu anda piyasada bulunan ve satın alabileceğiniz en iyi LG telefonu budur. Şık bir tasarımının yanı sıra çok yönlü kameralara sahip. Ayrıca olağanüstü ses veren DAC tip kulaklık girişi vardır ve tamamiyle su geçirmezdir.

Ekran kalitesi bakımından LG cep telefonlarında bulunan en iyi ekrana sahiptir ve kablosuz şarj teknolojisini destekler. Kullanıcılarına aktif bir performans sunar ve LG’nin Android arayüzü genel olarak favorimiz olmasa da gayet güzel bir tasarıma sahip.

Bir amiral gemisi telefondan beklenecek kalitede geniş açılı fotoğraf çekimi yapmak istiyorsanız, G7 mükemmel bir seçenektir. Ayrıca bunun yanı sıra LG ilk kez portre modu özelliğini bu telefona ekledi. Bunu da hatırlatım sizlere.

Ekran ise hala LCD ama son derece parlak bir etki yaratıyor. Suya dayanıklılığı, kablosuz şarjı ve Quad DAC özellikli bir kulaklık girişini de eklersek LG G7 ThinQ modeli, 2018’in en iyi özellikli telefonlarından birisi olarak ön plana çıkıyor.

LG’nin çentiğini ve android arayüzünü beğenmeyebilirsiniz, bu yüzden daha az para ile sağlam bir amiral gemisi telefon almak isteyebilirsiniz. İşte o zaman normal G7 sizin için olabilir.

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V30 modelinin gerçekten beğenilecek çok fazla özelliği var. Çünkü LG, G6 modelini alıp teknik alanlarda oldukça geliştirdi. Hatta telefona şık bir tasarım ekledi. Şimdi ki fiyatı ile daha makuldür.

Ayrıca mükemmel bir tasarım, kaliteli bir ekran, yüksek çözünürlüklü bir kamera ve üst düzey kaliteli bir ses sunuyor. LG telefonları arasında en çok tavsiye ettiğimiz bu telefondur.

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LG G6 şüphesiz etkileyici bir akıllı telefondur. Metal ve cam ışıltılarına sahip 18:9 büyüklüğünde bir ekranın yanı sıra gelişmiş yazılım ve yuvarlatılmış köşe tasarımı ile oldukça çekici bir hale gelmiştir. Hem G4 hem de G5‘e göre daha da geliştirilmiş olan akıllı telefon, daha geniş bir kitleye hitap ettiği açıktır.

G6 modeli ile ilgili gerçekten çok fazla söylenecek çok şey var. Değerlendirmek içinse oldukça karmaşık bir telefondur. Donanımdaki farklılıklar ve yazılımdaki ince ayarlar, Samsung Galaxy S serisine göre biraz daha üst versiyonu gibi bir hava katmıştır. Genel olarak Galaxy S’ler ile karşılaştırıldığında ise oldukça benzer bir tasarıma sahip olduğu gayet açık şekilde görünüyor.

Şirket, sessiz bir şekilde daha küçük çerçeveli bir telefon üretmeyi başardı. Ayrıca yazılım için gerçekten benzersiz bir şekilde ince ayarlamalar yaptı. Bu değişiklikler bir süredir gördüğümüz tüm Android telefonlardan daha ferah ve daha yaratıcı hissettiriyor.

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V30S ThinQ genel olarak normal V30 modelinin RAM’inin ve depolamasının artırılmış halidir. Ayrıca kamerasında da ufak bir yazılım değişikliği yapılmıştır. 256GB depolama alanına sahip olmak istiyorsanız, o halde asıl V30 modeline göre bunu almanızda bir neden yoktur.

Ne yazık ki, orjinalde ki görüntü sorunu bu modelde de vardır. Yani videoları o kadar kaliteli göstermez. Piyasadaki herhangi bir akıllı telefonun en iyi sesini ve mükemmel video oynatma özelliğini sunmasına rağmen bunu tavsiye etmek zordur. Daha iyi bir ekran istiyorsanız hemen hemen aynı fiyatlı Galaxy S9‘u tercih edebilirsiniz. “Yok daha iyi kamera istiyorum!” derseniz de Pixel 2‘yi tercih edebilirsiniz.