En İyi Mail Uygulamaları 2019

2019 yılının en iyi mail uygulamalarını öğrenmek ister misiniz? Kişiselleştirilebilir arayüzleri olan ya da Gelen Kutusu’nu en iyi şekilde optimize edebileceğiniz hangi mail uygulamaları var?

Elektronik posta veya e-posta 40 yıldan fazla bir süredir kullanımda. Günümüzde ise halen yaygın bir şekilde kullanılıyor. Resmi bir amaç için veya kişisel bir amaç için kullansanız da, e-posta her zaman çok etkili bir çevrimiçi iletişim şekli olmuştur.

Mailin önemini göz önünde bulundurarak, bir e-posta uygulamasının akıllı telefonunuza önceden yüklenmiş olarak gelmesi çok muhtemel. Ancak, Google Play’de size stok e-posta uygulamasından daha iyi özellikler sağlayabilecek düzinelerce üçüncü taraf e-posta uygulaması vardır. Bu uygulamaların çoğu, neredeyse tüm birincil e-posta sağlayıcılarıyla çalışır.

İşte 2019 Yılının En İyi Mail Uygulamaları

BlueMail onlarca özellik ile 2019 için en iyi Mail uygulamalarından birisidir. Gmail, Yahoo, Office 365, Outlook, iCloud, vb. birçok e-posta platformuyla çalışır. Ayrıca IMAP, POP3 ve MS Exchange’i de destekler.

Tüm sağlayıcılarınızdaki birden fazla posta kutusunu birleştirilmiş bir arayüzde senkronize edebilirsiniz. Çok çeşitli görsel özelleştirmelerle çarpıcı bir arayüz sunar. Ayrıca Android Wear desteği, yapılandırılabilir menü gibi bazı faydalı özelliklerle birlikte gelir ve özel e-postalarınızı korumak için zamanlanmış bir kilit ekranı bile ayarlayabilirsiniz.

Bunun dışında, e-posta istemcisi, her hesap için farklı türlerde bildirim biçimleri ayarlayabildiği akıllı mobil bildirimlerle birlikte gelir. Ayrıca, karanlık bir mod var. Bir Gmail alternatifi arıyorsanız, bu e-posta uygulaması mükemmel bir seçim olacaktır.

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Edison Email, 2019’un en iyi mail uygulamalarından biri olarak kabul edilebilecek güvenilir bir e-posta istemcisidir. Şık bir tasarıma sahip, çeşitli e-posta sağlayıcılarını destekler ve sınırsız olarak posta hesaplarını yönetmenize olanak tanır. Eşsiz bir hız sunuyor ve yerleşik bir akıllı asistanı birleştiriyor.

Bunlara ek olarak, uygulama gerçek zamanlı seyahat bildirimleri, yapılandırılabilir kaydırma kontrolleri, kategorilere göre e-postaların otomatik sıralanması vb. özellikleri sunar. Ayrıca, Android Wear aygıtlarında da kullanabilirsiniz.

Edison Email’in en iyi yanı, sezgiselliğidir. Asistan olarak inşa edilen posta istemcisi, e-postaları açmadan önce ekler ve faturalar gibi önemli bilgileri önizleme imkanı sunar. Ayrıca kullanıcıların yerel klasörlerdeki içeriği aramasını da sağlar.

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Microsoft Outlook, e-posta hesaplarınızı kolay ve hızlı bir şekilde yönetmenizi sağlar. Yaptığı güncellemeler sayesinde Outlook şimdi Google Play’de 100 milyondan fazla indirme ile en iyi mail uygulamaları arasında yer alıyor.

Outlook’un temiz ve kullanıcı dostu bir arayüzü var. Ayrıca birkaç e-posta hesabını senkronize edebilir ve aynı anda aktif kalmasını sağlayabilirsiniz. Outlook, Gmail, iCloud veya Yahoo Mail gibi birincil posta servislerini desteklemenin yanı sıra, bulut depolama servislerini de bütünleştirir.

Outlook ile ilgili en iyi şey, en önemli e-postalarınızı en üstte tutan Odaklanmış sekmesidir. Ancak, uygulamada çok sık yapılan güncellemeler, zaman zaman yeni hatların gün yüzüne çıkmasına neden oluyor.

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Gmail, muhtemelen en popüler ve en iyi mail uygulamalarınından birisidir. Çünkü çoğu Android cihazına önceden yüklenmiş olarak gelen popüler bir e-posta uygulamasıdır. Doğal olarak bir Google ürünü olduğundan, Google Play Store’da bulunan en iyi Android e-posta uygulamasından birisi olarak değerlendirilir.

Kolay bir kullanıcı arayüzü sunar ve gelen kutunuzu sosyal ve promosyon e-postaları gibi farklı klasörlerde düzenler. Gmail ve e-posta servisleri ile birden fazla hesabı diğer sağlayıcılardan yönetebilirsiniz. Diğer özellikler arasında grup tartışmaları, mesajların işaretlenmesi, kişiselleştirilebilir push bildirimleri vb. bulunur.

Genel olarak, Gmail, 15GB ücretsiz depolama alanı sunan basit ve düzenli bir uygulamadır. 2019 için bu Android e-posta istemcisinin temel özelliklerinden biri, yazarken ilgili yanıtları öneren sezgisel akıllı cevap özelliğidir.

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Aqua Mail, Gmail, Yahoo, Hotmail, Apple, AOL vb. gibi birden fazla e-posta sağlayıcısı için kolay kurulum özelliğine sahiptir. Ayrıca IMAP, POP3, SMTP gibi standart Internet e-posta protokolleri aracılığıyla hizmetleri de destekler. Uygulamanın takvim ve kişilerle çeşitli araçlarla ve senkronizasyonlarla birlikte gelir. Çoğu posta servisi için push posta desteği vardır (Yahoo hariç).

Aqua Mail Android için mükemmel bir e-posta uygulamasıdır, ancak kullanışlı özelliklerinin çoğuna yalnızca pro sürümü ile erişilebilir. Ayrıca, ücretsiz sürüm gönderdiğiniz her iletiden sonra bir reklam görüntüler.

Aqua Mail uygulamasında bir çok özelleştirmeler yapılabilir. Dört tema ve karanlık mod için de destek var. Ayrıca, tüm e-posta hesaplarınıza ayrı bir imza ekleyebilirsiniz.