En İyi Mail Uygulamaları – 2021

E-posta servisi, internet tarihin en eski ve en önemli iletişim ağlarından biridir. Birçoğumuzun günlük olarak kontrol ettiği ve gelen mailler doğrultusunda gününü planladığı bu sistemi kullanırken işlerin güvenli bir şekilde yürütüldüğünden emin olmak isteriz. Bu doğrultuda en iyi 10 mail uygulamasını derledik.

1- Gmail

Google’ın kendi hizmeti olan Gmail uygulaması basit arayüzü, çoklu hesap desteği ve e-posta etiketleme sistemi ile çok daha kolay iş yönetim imkanı sağlar.

Android sürümde en çok indirilen uygulamanın tek eksik yönü ise web versiyonunda da olduğu gibi zaman zaman sizleri reklamlar sunmasıdır.

2- Mailbox

Geçmişte iPhone ve iPad’lere de hizmet veren Mailbox, şimdilerde android sisteminin en iyi e-posta uygulamaları arasında yerini alıyor. Uygulama kullanıcı dostu bir arayüze sahip ve göz alıcı olmasının yanısıra şık tasarımıyla ön tanımlı hareketli komutlar ve kaydırma ile rahat bir kullanım imkanı sunuyor. Önemli bir özellik olarak e-posta mesajından indirmekte olduğunuz dosyanın bulut depolama alanı üzerinden anında taranarak, size virüs ve zararlı yazılımlar konusunda uyarıda bulunuyor.

3- Microsoft Outlook

Microsoft’un en çok kullanılan servislerinden biri olan Outlook’un kendi mail uygulaması dünyada en çok kullanılan mail uygulamalarından biridir. Özellikle büyük şirketlerin ve Office 365 kullanan kullanıcıların vazgeçemeyeceği bir mail uygulamasıdır. Odaklanmış gelen kutusu ile en çok okuduğunuz maillleri önceliğe taşıyarak size sunar. Akıllı filtreleme özelliği sayesinde gelen kutunuzu kolaylıkla düzenleyebilirsiniz.

4- MyMail

Basit bir arayüze sahip bu uygulama arkadaşlarınız için kendi hesabınıza özel avatarlar ve görsel yüklemenize olanak sağlarken dosya tarayıcısı ile birçok alternatif de sunuyor. Çoklu hesap desteği sağlayan bu uygulama Gmail, iCloud, Me.com, Yahoo Mail, Outlook, AOL, Hotmail ile ortak çalışabiliyor.

5- K-9 Mail

K-9 Mail, Android işletim sistemi için ücretsiz eposta uygulamasıdır. Apache Lisansı versiyon 2.0 altında açık kaynak kodlu Android yazılımı olarak sunulmuştur. Ne yazıkki iOS işletim sisteminde bulunmamaktadır.

6- Nine Mail – Email & Calendar

Bütün uygulamalar arasında en profesyonel ve geniş fonksiyonlara sahip bu uygulamayı yalnızca 2 hafta boyunca ücretsiz kullanabilirsiniz. Harika tasarım, birden çok hesap, takvim ve iletişim, zengin metin editörüne sahiptir.

7- Spark Email

Spark Email iPhone için en hızlı ve akıllı uygulama olarak geçiyor. Uygulama maillerinizi kişisel, bildirim, haber bülteni olarak sınıflandırarak kullanışlı bir hale getiriyor. Akıllı arama sistemi olan anahtar kelimeler sayesinde rahatlıkla mailllerinizi bulabilirsiniz.

Apple watch desteğide bulunan bu uygulamada dilerseniz maillerinizi seçtiğiniz ileri bir tarihte de gönderebilirsiniz.

8- Blue Mail

Inbox Zero özelliğine sahip olan Blue Mail, Zero üzerinden hatırlatmalar, akıllı filtreleme seçenekleri ve yapılacaklar listesi ile gibi birçok alternatif içerik sunuyor. Yanıtlamaya vaktiniz olmayan e-posta’lar için hatırlatma desteği sunan Blue Mail, Gmail, Yahoo!, AOL, Outlook veya iCloud hesaplarıyla ortak çalışabiliyor.

9- Aqua Mail

Aqua Mail, postalarınızı belirli klasörler içerisinde farklı başlıklar altında kolaylıkla sıralama özelliğine sahip. Uygulama ana ekran aracı ve Tasker, Nova Launcher, LightFlow ile Dash Clock gibi üçüncü taraf uygulamalara uyumlu olmasıyla başarılı bir seçenek.

10- CloudMagic

CloudMagic uygulaması, görsel gücü ve başarılı tasarımı ile öne çıkarken geliştirilme aşamasında kullanılan kodlarından dolayı hızlı bir uygulama olma özelliği taşıyor. CloudMagic üzerinden Pocket’a bir link kaydederken veya Evernote’a yeni bir not eklerken uygulamalar arası geçiş yapmanıza gerek duymuyor. 5 farklı e-posta adresine destek sunan uygulama ile var olan tüm e-postalarınızı tek bir noktadan yönetebilirsiniz.