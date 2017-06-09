En iyi microSD kartlar

Depolama ucuz ama bazen akıllıca seçim yapmak gerekiyor. Burada ihtiyaçlarınıza en uygun microSD kartını nasıl seçeceğinizi açıklıyoruz.

Hafıza kartı yuvası olan her şey hemen bu günlerde microSD’yi alıyor. Telefonlardan ve tabletlerden aksiyon kameralarına, çizgi kameralarına ve dronlara kadar hepsi depolama için microSD kullanıyor.

HD veya 4K video kaydetmeye çalışıyorsanız – özellikle de en iyi microSD karta ihtiyacınız var. Burada ihtiyaçlarınıza uygun bir kart seçmenin ve bazı en iyi microSD kartların gözden geçirilmesinin nasıl yapıldığını açıklıyoruz.

MicroSD kart satın alma rehberi

Her şeyden önce, tüm işaretlerin yanı sıra microSD standartlarını da anlamak önemlidir. Farklı görünen microSD kart türleri de aynıdır.

İlki, microSDHC. HC, yüksek kapasiteli anlamına gelir; 4-32GB boyutlarındadır. 32GB’ın üstünde microSDXC (XC, genişletilmiş kapasiteyi simgeliyor) ve şu anda satın alabileceğiniz en büyük kart 256GB‘tır. Bununla birlikte, en yeni telefonlar 2 TB’a kadar microSD kartlarını desteklediğini iddia ediyor. Bir kart satın almadan önce cihazınızın desteğini kontrol edin: Bir çok çizgi kamerası SDXC‘yi desteklemez, bu nedenle 32GB ile sınırlıdır.

Hız

Hız için çeşitli standartlar vardır ve bir kartta birden fazla standart görürsünüz:

Class x

Ux

Vx

Ax

Her durumda, X bir numara olacaktır ve sayı, kartın belirli bir görevde ne kadar hızlı olduğunu size söyleyecektir.

Class

Orijinal hız işareti C harfi içindeki bir sayıydı (yukarıdaki resimde ortada). Bu sayı minimum yazma hızı olarak gösterildi, bu nedenle ‘Sınıf 6’ kartı 6 MB/s hızla yazabiliyordu (bu saniyede altı megabayt demek). Bu sıralı bir yazma hızıdır, bu nedenle yalnızca ardışık hafıza hücrelerinde büyük miktarda veri (örneğin, video kaydı yaparken) yazarken geçerlidir. Rasgele yerlere küçük miktarda veri yazılırken telefon veya tablette tipik olarak kullanılan 4KB’lik rasgele yazmalar için geçerli değildir.

HD videoyu kaydeden birçok cihaz Class 10 kart ister, ancak çoğu Class 10 microSD kart 10MB/s’den az yazma hızından daha fazla kapasiteye sahiptir.

U derecelendirmesi

Burası UHS sistemi içeri giriyor. Ultra Yüksek Hızlı anlamına geliyor ve sınıfı belirtmek için U harfinde bir sayı kullanıyor. Bir UHS sınıf 1 kartı en az 10MB/s ve UHS sınıfı 3 kartı en az 30MB/s oranında yazıyor.

Kartta UHS-I veya UHS-II‘yi de görebilirsiniz. Bu, kartın hangi teknolojiyi kullandığını gösterir. UHS-I ‘veri yolu’ 104MB/s’ye kadar çalışabilirken UHS-II veri yolu, 312MB/s’ye kadar veri aktarımı yapabilir. Bu kartın bu hızlarda okuyup yazacağı anlamına gelmez, sadece maksimum değerlerdir.

Bir UHS-I veya UHS-II microSD kartıyla elde edilebilecek yüksek hızlardan yararlanmak için, bu standartla uyumlu bir cihaza ihtiyacınız olacaktır.

Bir UHS-II kartını, ana setin altına ikinci bir iğne dizisi olduğundan kolaylıkla yerleştirebilirsiniz. Burada test edilen tüm kartlar Class 10 veya UHS-I‘dir.

V (video) derecelendirmesi

Video Class adlı yeni bir hız derecesi var. Bunu yakında kartlarda görmeye başlayacaksın, yanındaki bir numaralı bir V olarak. Orijinal Sınıf sistemi gibi, MB/s cinsinden minimum ardışık yazma hızını ve V6’dan V90’a kadar olan aralıkları belirtir.

SD Association, farklı video çözünürlüklerinde kayıt yapmak için aşağıdaki sınıf kartları önerir:

A (uygulama performansı) puanı

SD Association ayrıca, kartların bir App Performans Sınıfı taşımaya başlayacağını açıkladı; bu, alıcıların hangi kartların bir telefona veya tablete girmesi için uygun olduğunu belirlemelerine ve uygulamaları depolamak ve çalıştırmak için kullanmalarına yardımcı olacak.

Video sınıfına benzer bir şekilde çalışır ve minimum gereksinimleri karşılayan bir kartta A1 logosu görürsünüz:

Saniyede Rasgele Okunan Giriş/Çıkış Erişimi (IOPS) 1500

500 IOPS yazma

Sürekli 10MB/sn’lik ardışık performans.

Logo şöyle görünür:

UFS nedir? Yeni microSD kart açıklandı

Konu hakkında daha da kafa karıştıran Samsung, UFS ya da Evrensel Flash Depolama olarak bilinen microSD’ye “halefi” ni açıkladı. Bu kartlar 32, 64, 128 ve 256GB kapasiteye sahiptir ve saniyede 530 megabayta kadar sıralı okuma hızlarıyla microSD’den çok daha hızlıdır (aslında beş kat daha hızlıdır).

Samsung UFS, yaklaşık 10 saniyede bir 5GB’lık bir tam HD filmi okuyabilirken, UHS-1 microSD kartı 50 saniyede alacağını söylüyor.

Yazma hızları çok hızlı, 170MB/s’ye kadar. Bugünkü en hızlı microSD kartların hızının neredeyse iki katı.

Bugün kullanılabilen herhangi bir teknoloji ürünü UFS kartlarını karşılayamaz, ancak yeni teknolojiler yakın gelecekte gelecektir. Bununla birlikte, microSD ve UFS kartlarının değiştirilemez olduğunu unutmayın; aygıtınızın teknik özelliklerinde listelenen türdeki kartı satın almanız gerekir.

Sıcaklık, röntgen ve darbeye dayanıklı

MicroSD kartları küçücük ve kolaylıkla kaybedilir ancak koleksiyonunuz için bir taşıma çantası almanın yanı sıra, seyahat sırasında hayatta kalacak kartları ve operasyonlarını tehdit eden diğer faktörleri seçmek önemlidir.

Bazı üreticiler, kartlarının suya dayanıklı olduğunu ve ayrıca x-ışını kanıtı olduğunu belirtmektedir. Bununla birlikte, bunlar hemen hemen tüm microSD kartların özellikleri gibidir. Veri manyetik olarak depolanmaz, bu nedenle airport tarayıcıları sorun teşkil etmemelidir ve su altında suya dayanıklı olmayan bir kart okuyucuda karta veri okumaya veya yazmaya çalışmadığınız sürece bir microSD kart silinebilir.

Kartlar ayrıca, belirli sıcaklıklarda, örneğin -25 ila 85 ° C arasında hayatta kalabilir, “şok” geçirmez olmak ve daha fazlası için puan alabilirler. Bu tür kartlar için daha fazla ödeme yapmadığınız sürece, bu kartlardan birinin satın alınmasının zararı yoktur, böylece aşırı ısınırsa veya çok fazla titreşimden dolayı başarısız olursa garanti talep edebilirsiniz. Başarısızlık sebebini nasıl kanıtlayacağınız başka bir konudur.

Garanti, bu nedenle, bu şeylerin herhangi birinden daha önemlidir: yalnızca süreyi değil aynı zamanda şartları da kapsar.

Hangi kartları satın alacaksınız?

Tavsiyemiz, kartlarında bir garanti sunacak tanınmış markalara bağlı kalmanızdır. Saygın markalar arasında Toshiba, Samsung, SanDisk, Lexar, Kingston ve Verbatim bulunur.

Sahte microSD kartlar var, bu nedenle güvenilir bir satıcıdan satın aldığınızdan emin olun. Ebay’de, beklediğinizden çok daha ucuz bir kart gördüğünüzde muhtemelen bir sebep var!

Bir kart satın almadan önce, cihazınızın maksimum kapasitesini kontrol edin. Bazıları, SDXC olmadığı için SDHC olduğu için 32GB ile sınırlıdır. 120 TL’dan düşük bir seviyede 128GB’lık bir kart almak cazip geliyor, ancak aygıtınız ona erişemiyorsa bu özellik çalışmaz.

Drones/aksiyon kameraları

4K video kaydetmek amacıyla depolama alanı satın alıyorsanız, UHS-I Class 3 derecelendirilmiş bir kartı tercih edin. Birçoğu, özellikle 1080p’yi yüksek kare hızlarında kaydediyorsanız aynı şeyi önerir.

Telefonlar / Tabletler

Burada bir değişiklik yaratan küçük dosya aktarım hızları olduğu için özellikleri kullanarak satın almak zordur. Kartları test ettiğimizde bunlarla ilgili rapor vereceğiz. Ayrıca bkz: En iyi telefonlar 2017

Çizgi kameraları

Gereksinimler dronlar ve hareketli kameralara benzer, ancak hızlı yazmak için dash kameraların daha az hıza gereksinim duyacağı düşünüür. Üreticilerin çoğu Sınıf 10 veya daha iyisini önerir.

MicroSD kartlarını nasıl test ederiz?

Her kartın okuma ve yazma hızlarını test etmek için CrystalDiskMark‘ı kullanırız. Bu, sıralı hızları (büyük veri bloklarını okur ve yazar) ve küçük dosya performansını 4KB okuma ve yazma yöntemlerini kullanarak test eder.

Testler USB 3.0 üzerinden Intel Core i7 tabanlı test cihazımızda gerçekleştirilir. Kartlarla birlikte gelen tam boyutlu SD adaptörlerini ve bir Lexar Professional USB 3.0 İkili Yuvalı Okuyucu kullanıyoruz. Lexar’ın kendi kartında olduğu gibi, bir kart kendi USB 3.0 adaptörüyle gelirse bunun yerine bunu kullanırız.

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