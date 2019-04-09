En İyi Microsoft Visio Alternatifleri – Çizim Programları 2019

Görsel modelleme söz konusu olduğunda, Microsoft Visio akla gelen ilk yazılımdır. Grafikler, akış çizelgesi, diyagramlar, Org çizelgeleri, mühendislik tasarımları, belge ve daha fazlasını oluşturmak için güçlü bir araçtır. Ve tüm bunlar Visio’nun sağladığı şablonlar, şekiller ve sayfa düzeni yardımıyla hayat buluyor.

BT uzmanlarının karmaşık verileri grafiksel bir sunum biçiminde basitleştirmelerini ve ekip üyeleri önünde sunmalarını sağlar. Birden fazla ekip üyesi aynı zamanda şemaya katılabilir. Microsoft Visio son derece güçlü iken aylık ortalama 5 Dolarlık maliyeti göz önüne alındığında biraz daha pahalı duruyor.

Daha ucuza veya ücretsiz bir yazılım veya araç elde etmek varken neden bu kadar para ödeyesiniz ki? Ayrıca bu araç, Mac OS X’i desteklememektedir. Bu nedenle, en iyi Microsoft Visio alternatiflerini arıyorsanız, sizin için en iyileri bir araya getirdik.

2019 Yılının En İyi Microsoft Visio Alternatifleri

Bu çizim aracı, mükemmel çalışan bir tarayıcı sürümünün yanı sıra, Windows ve Mac için indirilebilir bir sürüme sahiptir. Deneme veya öğrenciler için ücretsiz bir sürüm, ayrıca gelişmiş kullanıcılar için de bir premium sürüm sunuyor.

Özellikleri sadece bir akış şeması veya temel şema çizmeyle sınırlı değil, aynı zamanda Venn şeması, Wireframe, Mind haritası ve ağ şemasıyla da gibi çeşitli hazır grafikler de bulunuyor. Diyagramı .vdx, .vxdx, .gon, .gxml uzantıları, yerel depolama alanınızdan web sitesine aktarmak için kullanılabilir.

Google Drive, JIRA ve Confluence gibi servislerle entegrasyon sağlar. Şekil ve en boy oranını değiştirmek için istediğiniz şekli sürükleyip bırakabilir ve özelliklerini düzenleyebilirsiniz. İşin çoğu ücretsiz bir sürümde yapılabilir.

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Öncelikle, web tabanlı bir araç olduğu için herhangi bir platformda doğrudan kullanılabiliyor. Bu yüzden ayrı bir yazılım olarak indirmeniz gerekmez. İçindeki ilk belgenizi başlattığınızda, size kullanım için temel ipuçları sağlar.

Çalışmanızı yalnızca e-posta adreslerini girerek başkalarıyla paylaşabilirsiniz. Hızlı ve basittir çünkü yapmanız gereken tek şey tasarımınızın öğelerini sürükleyip bırakmaktır.

Her türlü akış şeması elemanı, kullanmanız için şekiller mevcuttur. Kütüphanesinden ek şekiller alabilir ve bunları ana sayfanızda içe aktarabilirsiniz. Lucidchart ayrıca belgelerinizi çevrimdışı modda internet bağlantısı olmadan oluşturmanıza ve düzenlemenize olanak sağlar.

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Draw.io, akış şemalarını ve diyagramlarını çizmek için web tabanlı olarak çalışan bir araçtır. Çalışmanızı belgenizin bir .xml dosyasını indirerek yerel depolama alanınıza kaydedebilirsiniz. Belgeniz, herhangi bir cihazdan erişmek için Dropbox, OneDrive ve Google Drive gibi bulut tabanlı hizmetlerde de saklanabilir.

Tasarım kısmına gelince, bu araç size temel geometrik şekillerden daha gelişmiş UML öğelerine kadar her şeyi sunar. Daha etkileşimli ve görsel olarak çekici hale getirmek için renkleri şekil ve öğelerinize doldurmanıza olanak tanır.

Android, iOS, Bootstrap, Atlassian ve Azure gibi kategoriler için çok çeşitli simge ve semboller mevcuttur. Bunun dışında, çok çeşitli klavye kısayolları desteklenir.

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Karmaşık şekiller ve şablonlar gerektirmeyen temel bir belge için hızlı ve kolay bir diyagram aracı isteyenler için en iyi Microsoft Visio alternatifleri arasında yer alır.

Sadece size kutular, oklar, çizgiler veya serbest el çizme ve metin ekleme seçeneği sunar. Ayrıca kayıt veya üye gerek yoktur. Web sayfasını açar açmaz kullanmaya başlarsınız.

Ayrıca belgelerinizi kaydetmenize ve Google Drive’a yüklemenize izin verir, böylece onlara istediğiniz yerden erişebilirsiniz. Ctrl + C, Ctrl + Z, vs. gibi temel Windows kısayollarını kullanabilirsiniz.

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Google Çizimler, Google tarafından Microsoft Visio’ya rakip olarak geliştirilmiş bir araçtır. Diyagramlar ve akış çizelgesine ek olarak, sizin için çubuk grafikler, pasta grafikler, histogramlar ve çizgi grafikler için hazır diyagram şablonlarına sahiptir.

Satır ve sütun sayısını belirterek belgenize tablolar ekleyebilir ve projenize sürükleyebilirsiniz. Çalışmanızı otomatik olarak Google Drive’ınıza kaydeder ve bir Google Chrome eklentisini destekler.

Belgeleriniz .pdf, .jpg, .png ve .svg gibi daha rahat ve erişilebilir biçimlerde dışa aktarılabilir. Bir Google uygulaması olarak, düzenli güncellemeler ve iyileştirmeler bekleyebilirsiniz. Web uygulaması çevrimdışı modda çalışmıyor ve her zaman internet bağlantısı gerektiriyor.

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