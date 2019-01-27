En iyi Minecraft seedleri nelerdir? Minecraft seedleri, oyunun sizin için dünyalar oluşturmak için kullandığı kodlardır. Yani ilginç manzaralarla dolu keşifler ve manzaralar oluşturmak için olgunlaşmış önemli yerlerdir. Hayranlık uyandıran manzaralardan, gürleyen zindanlara, ganimetle dolu odalara kadar her şeyi kapsarlar.

Göreviniz oldukça basit. Aşağıda yer alan seedlerden istediğinizi seçin. Bir seed toplamak ve çalıştırmak için sadece aşağıda verilen rakamları almak ve bir sonraki Minecraft dünyasını oluştururken seedleri haritaya koymak. Bu sayede oyun tüm ağır kaldırma işlemlerini yapacak. Sizlere genel olarak içeriği keşfetme ve oluşturma konusunda oldukça yardım sağlayacak.

Sizlere hazırladığım en iyi Minecraft Seedleri yazımızda, genel kod dünyasının en iyilerini bir araya getirdik. Dilediğiniz kodu alarak, ilham verici dünyalar oluşturmak için kullanabilirsiniz.

İşte 2019 Yılının En İyi Minecraft Seedleri

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Minecraft dünyası oluşturmak için en güzel nesnelerden birisi Woodland Mansions’dur. Minecraft’ın en heyecan verici yapılarından biridir. Ancak oluşturmak çok kolay kolay değildir. Bu seed 1.11 Keşif Güncellemesi ile birlikte çalışır ve sizlere bu Mansions’ların oluşturulmasında yardım eder. Ancak bazılarının içerisinde tehlikli çeteler vardır.

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Şayet daha çok tuhaf, anlaşılmaz jeolojik oluşumlar sizi kendine çekiyorsa, 1.9 Minecraft seed’inden başkasında merhem aramayın. Bu seed gizli hazineler kitlesini üretmez. Bunun yerine basamaklı şelaleler ve zirvesinde koyun sürüsü ile birlikte yükselen bir taş sütun sütunu yaratacaktır. Aynı zamanda oyuna başlarken Yaratıcı (Creative) modunu açın. Bu seed’e bayılacaksınız.

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Garip bir şekilde “leg-break island” olarak adlandırılan bu seed, denizin ortasında bir anda peydah olmuş etkileyici tek bir dağ oluşturacak. Bu jeolojik harikayla ne yapacağınız size kalmış. Başlangıç olarak buna hükmedebilirsiniz. Ancak ilk etapta zirvesine tırmanmayı deneyin. İyi bir başlangı.

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Hayatta kalma adaları, ölüm meselesi olmadığında çok daha keyifli hale gelir. Bu yüzden de hayatta kalma adalarını En İyi Minecraft Seedleri arasındaki bu seed ile yapmak oldukça harikadır. Sadece ortalama hayatta kalma adasıdır, çok büyük değil. İçerisinde ise aynı zamanda küçük bir orman, lav gölü ve açık deniz mantarı biyomeni vardır. Bunlara ek olarakta yararlı doğal kaynakların bolluğu ile birlikte geliyor.

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Bu seed sizi, kışlık bir ormanın ortasına taşıyacak. İçerisinde bulunan gizli bir bodrum katındaki iki rahat Igloo bulabileceğiniz kışlık bir ormanım ortası. Halının altında gizli bir bodrum katı bulacaksınız. İçeri girerken dikkatli olun kapı da yatan bir zombi var. Korkularınızdan arınarak bu haritayı oldukça güzel bir üs haline getirebilirsiniz.

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Şüphesiz ki Minecraft’taki tapınaklar harika. Ancak seedlerin çoğu onları ormanlarla ve çöllerle sınırlı bir halde bırakıyor. Ünlü maceracı Indiana Jones’un tapınaklarını bu şekilde sevmesi, geri kalanımızın bu şekilde sevdiği anlamına gelmez. İşte bu seed’in önem kazanmasının sebebi budur. Tapınağı orman ya da çöle kurmaz, sualtına kurar. Keşfedilmesi için bir yer değişikliği sunar. Yenilecek zorlu bir düşman seçimi ve ortaya çıkarmak için bir sürü sır olması sayesinde, bu seed deniz isteyenler için ideal.

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Devasa bir çölde yer alan köyün eteklerinde, görkemli bir prizma harirası oluşturan bu seed, binicilik türleri üzerine yoğunlaşan, Minecraft maceracıları için ideal bir başlangıç noktasıdır. Köyün içinde elmas at zırhı, altın külçeler, eyerler ve obsidiyen gibi büyük ganimetlerle dolu sandıklar var.

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Bu seedi uygular uygulamaz, bir demirci hazine sandığı içeren bir köyün yanında olacaksınız. Burada bir sürü elmas, kılıç ve obsidiyen tarzı saklı hazineler var içeride onları keşfedin. Fakat bu, dört çöl tapınağı, altı köy, iki zindan ve bir kale barındıran bir dünyaya açılan bu yağma, sadece seed’in başlangıç kısmı. Bunlardan bazılarını kesinlikle ziyaret etmek isteyeceksiniz, bu nedenle x: (-973) y: (93) z: (127) kalesine gidin, altı köyün en büyüğü için x: (-328) y: (82) z: (560) ve x: (-149) y: (68) z: (343) bir zindanın evi için altın bir elmaya gidin.

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En çok tavsiye edilen seedler genellikle sizi, bir tapınağa veya köye yakında bırakır. Ancak bu tohum biraz farklıdır. Hayatta kalmak için küçük bir meydan okuma arıyorsanız, bu seed tam size göre. Yağma çok az olmasına rağmen, sizi sonlara yakın keşfetmek için birçok farklı konum sunan ilginç, doğal biyomlarda ortaya koyuyor. Mantar ormanları, bataklık bölgeleri ve aşırı tepeler sizi bekliyor.

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Oyunda doğar doğmaz sadece kısa bir yürüyüş mesafesinde, bu mega dağ bölgesini keşfedeceksiniz. Zirve bulut seviyesini de aşıyor. Deyim yerindeyse arşa değiyor. En ilginç yanı ise yamaçlarından aşağıya su ve lav düşüyor. Aynı zamanda ormanlık bir alana sahip ve hem doğal bir tırmanış hem de sağlam bir kaynak sağlayıcısı olarak bu seedi kullanabilirsiniz.

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