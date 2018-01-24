Oyunlara merakı olanların en az bir kez oynamış olduğunu tahmin ettiğimiz MOBA türü oyunların en iyilerini sizler için bir araya topladık!

Başlığı gördüğünüzde hemen aklınıza Dota 2 veya League of Legends gelmiş olabilir ancak bu türün birçok başarılı örneği bulunuyor. Oyunları sıralamaya başlamadan önce ”MOBA” teriminin açılımını da belirtelim: ”Multiplayer Online Battle Arena”. MOBA, oyuncu ve takımların bir arena atmosferinde birbirlerine karşı verdiği savaşı ifade eder. Ancak günümüzün popüler oyunları Dota ve League of Legends, takımların savaşını arka plana atmış ve belirli görevlerin yapılması üzerine kurulmuştur. E haliyle en popüler oyunlar böyle bir mantığı benimsediği için bu türün tanımı yeni nesil oyunlara göre evrilmiştir diyebiliriz. Artık hemen bilgisayarınıza indirip oynamaya başlayabileceğiniz ve tamamı ücretsiz MOBA oyunlarını listeleyelim.

Heroes of the Storm

Blizzard, 2015 senesinde Heroes of the Storm adlı oyun ile MOBA sektörüne ciddi bir giriş yapmıştı. StarCraft, Warcraft, Diablo ve Overwatch gibi Blizzard yapımı oyunlardan 75 adet kahramanı bulunduran oyunda oyuncular beşerli iki takıma bölünüp karşı takımın ”Core” adındaki yapısını yok etmek için mücadele ediyorlardır. Günümüzün popüler oyunları Dota 2 ve LoL’den farklı olarak bu oyunda eşya mantığı bulunmuyor.

Paragon

Unreal ve Gears of War gibi başarılı yapımları üstlenen Epic Games tarafından geliştirilmiş bir oyun olan Paragon, üçüncü şahıs kamera açısından oynanmasıyla rakiplerinden ayrılıyor. Unreal Engine 4 oyn motorunun nimetlerinden sonuna kadar faydalanan oyun, görsel açıdan son derece tatmin edici bir seviyede. Mekanikleri açısından diğer MOBA oyunlarından önemli bir farklılığı bulunmayan Paragon’da 50’yi aşkın kahraman yer alıyor.

Smite

Son dönemde Overwatch’a rakip olmasıyla bilinen Paladins’in yapımcıları Hi-Rez Studios tarafından geliştirilmiş bir oyun olan Smite, tıpkı Paragon gibi üçüncü şahıs kamera açısından oynanan bir MOBA. Smite’ın Paragon’dan önce çıkış yaptığını da belirtelim. Oyunun kahraman kadrosunda Zeus, Thor ve Ra gibi 90’ı aşkın tanrı bulunuyor. Smite aynı zamanda konsollar üzerinden de oynanabiliyor. Buna ek olarak oyunun en güzel yanı birçok farklı oyun moduna sahip olması diyebiliriz.

Battlerite

Yazımızın başında yaptığımız MOBA tanımına tamamen uyan tek oyun olma özelliğini taşıyan Battlerite, oyuncuları belirli hedeflere ulaşmaları için zorlamadan direkt birbirleriyle mücadele etmelerini istiyor. Erken erişim sürecinde ücretli satılan ancak 8 Kasım 2017’de tam sürümünün yayınlanmasıyla ücretsiz olarak sunulan oyunda 25 farklı şampiyon bulunuyor.

Awesomenauts

Oyunun görselleri bize bir MOBA oyununu hatırlatmıyor olabilir ancak Awesomenauts iki boyutlu grafiklere sahip olan bir MOBA oyunu olarak karşımızda. Yapımın konusu 3587 senesinde geçiyor ve oyuncular üçerli ik takıma ayrılıp birer kahraman ile mücadele ediyorlar. Oyunun amacı önce yol üzerindeki engelleri sonrasındaysa düşman üssünde bulunan ana çekirdeği yok ederek zafere ulaşmak.

Heroes of Newerth

Önceleri ülkemize giriş yapan fakat ilerleyen süreçte Türkiye’den çekilen Heroes of Newerth’te Hellbourne ve Legion adında iki taraf bulunuyor. S2 Games’in geliştirdiği ancak 2015 senesinde Frostburn Studios’a devredilen oyunda 140 kahraman bulunuyor. Oyunun amacıysa diğer tüm MOBA’larda olduğu gibi merkez binayı ortadan kaldırmak.

Dota 2

Defense of Ancients’ın Valve tarafından yayınlanan ikinci oyunu olan Dota 2, MOBA türünün atalarından sayılmasına ek olarak günümüzün en popüler MOBA oyunlarından biri olma özelliğini koruyor. Gün içerisinde yüz binlerce oyuncu tarafından tercih edilen oyunda 100’ü aşkın kahraman bulunuyor. Oyuncuların beşerli iki takıma ayrılarak düşman takımın üssünde bulunan ”Ancient” yapısını yok etmeye çalıştıkları oyun, uzun yıllar boyunca popülerliğini koruyacak gibi duruyor.

League of Legends

Geldik yazımızın son MOBA türü oyununa, günümüzün en çok bilinen ve en çok oyuncu tarafından tercih edilen MOBA oyunu yani League of Legends! 150’ye yaklaşan karakterin bulunduğu oyunda tıpkı Dota 2’de olduğu gibi oyuncular beşerli iki takıma ayrılarak rakibin ”Merkez” adındaki kulesini yok etmeye çalışıyor.