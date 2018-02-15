En İyi Mobil MOBA Oyunları

MOBA oyunlarına kendini kaptırırken bilgisayar başına kitli kalmak istemeyenler için en iyi seçenekler mobil platformda karşımıza çıkıyor. En iyi mobil MOBA oyunlarını sizler için listeledik.

Dota 2 ve League of Legends gibi popülerliği yüksek MOBA oyunlarının birçok örneği bulunuyor. Android ve iOS platformlarımda apayrı bir pazara sahip olan MOBA oyunları arasındaki rekabet hayli yüksek. Aktif pazarlama faaliyetleri ve büyük firmalarla gerçekleştirilen partnerliklerle birbirinin önünde yer almak isteyen en popüler sekiz mobil MOBA oyununu aşağıdaki listemizde bulabilirsiniz. Listenin en popüler yapımının Mobile Legends olduğunu rahatlıkla söyleyebilirsiniz.

Arena of Valor

Tencent Games’in geliştirdiği ve ilk olarak Strike of Kings adıyla çıkış yapan ve ülkemizde de pazarlama faaliyetleri bulunan oyun yoluna Arena of Valor adıyla devam ediyor. Oyuncuların 5v5 formatında karşılaştığı oyunda 40’tan fazla karakter bulunuyor ve maçlar 10 dakika gibi kısa bir sürede son buluyor.

Ace of Arenas

Listenin en zayıf halkası olarak nitelendirebileceğimiz oyunun 1 milyonu aşkın oyuncusu bulunuyor. Ace of Arenas ülkemizden de kullanıcılara sahip. Maçların 5v5 formatında geçtiği oyunda Mage, Fighter, Assassin, Support, Tank ve Marksman sınıfları ve 50 şampiyon bulunuyor.

Heroes of Order & Chaos

Mobil oyun sektörünün devlerinden Gameloft’un yayınladığı ve 10 milyarlarca oyuncunun indirdiği Heroes of Order & Chaos’un kadrosunda 60’a yakın kahraman bulunuyor. Oyuncuların 3v3 ve 5v5 formatlarında karşılaştıkları oyunda arkadaşlarınızın maçlarını da izleyebiliyorsunuz.

Heroes Arena

Klasik MOBA formatındaki oyunda Tank, Savaşçı, Nişancı, Destek, Katil ve Büyücü olmak üzere altı farklı sınıf ve 20’den fazla kahraman bulunuyor. Heroes Arena’da maçlar 5v5, 3v3 ve 1v1 formatında oynanabiliyor. Oyunun 7/24 müşteri desteği sunuyor olması dikkat çeken bir özellik.

Battle Bay

Angry Birds sayesinde dünya çapında şöhrete kavuşan ve başarılı olan Rovio’nun geliştirmiş olduğu Battle Bay, tarzı ve görselliğiyle listemizdeki diğer oyunlardan farkını ortaya koyuyor. Karakterlerin gemiler üstünde karşılaştığı yapımda Enforcer, Defender, Shooter, Fixer ve Speeder olmak üzere farklı özelliklere sahip gemiler bulunuyor.

Heroes Evolved

Heroes Evolved üç koridorlu haritalarda geçiyor ve oyunda aralarında Bruce Lee’nin de bulunduğu 50’den fazla karakter yer alıyor. Bir yıl önce oyun Steam üzerinden PC platformuna çıkış yapmıştı ancak rakipleri karşısında etkin olamadı ve mobil platforma dönüş yaptı.

Vainglory

Uluslararası birçok turnavası düzenlenen ve ülkemizde de boy gösteren yapım en popüler üç MOBA oyunundan biri olmayı başardı. Çıktığı günden beri 3v3 maçlar yapabildiğiniz oyuna pek yakında 5v5 desteği de gelecek. Botlarla da oynayabildiğiniz oyunda 30’u aşkın kahraman bulunuyor.

Mobile Legends

Mobile Legends, piyasadaki en popüler mobil MOBA olarak biliniyor. Oyuncuların üç koridorda ilerleyip düşman kulelerini alt etmeye çalıştıkları oyun 5v5 formatın oynanıyor ve maçlar ortalama 10 dakika sürüyor.