En İyi Mobil The Sims Alternatifleri 2021

En iyi Sims benzeri oyunlar nelerdir? İnternette doğrudan bulabileceğiniz En iyi Sims alternatifleri nelerdir? Sizin için kısa bir rehber oluşturduk.

Hayata dair simülasyon oyunlarını seviyor musun? Oyunda bir karakter oluşturarak hayalinizdeki kişiyi yaratmanıza, kontrol etmenize ve deneyimlemenize olanak sağlar. Ayrıca oyun boyunca çeşitli kararlar ile günlük hayata dair, yeni yaklaşımlar sergileyebilirsiniz.

Bu tür oyunlar sadece yaşama dair değil, aynı zamanda sosyal hayatı da yansıtır. Muhtemelen hayata dair simülasyon oyunundan bahsederken, herkesin aklına gelen oyunlardan biri The Sims‘tir.

Bu oyunun gerçekten ülkemizde de çok fazla seveni var. Ama The Sims kadar bilinmeyen, daha farklı oyunlar da var. Bundan dolayı da The Sims için alternatif olabilecek en iyi oyunların bir listesini çıkardık.

Android ve iPhone için En İyi The Sims Benzeri Oyunlar

Oyunların hem iOS hem de Android bağlantılarını oyunların sonunda bulabilirsiniz

1 – Avakin Life

Avakin Life, The Sims gibi hayata dair simülasyon oyunudur, ancak oyun yöntemleri tam olarak aynı değil. Erkek ya da kadın, karakterler arasında karakterlerden seçim yapabileceksiniz. Daha sonra işiniz, çevreyle, çeşitli karakterlerle etkileşimde bulunmak ve oyundaki yaşamları hakkında kararlar almak.

Etkileşim kurduğunuz tüm karakterler, çevrim dünyanın dört bir yanından sizin gibi oyuncular olacaktır. Arkadaş edinebilir, ev kurabilir ve kıyafet, aksesuar, mobilya gibi çeşitli eşyaları satın alabilirsiniz. Hatta sanal bir evcil hayvana sahip olabilirsin.

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Bunun dışında, diğer oyuncular tarafından oluşturulan çeşitli yerlere veya odalara seyahat edebilir ve katılabilirsiniz. Ayrıca, sosyal medya hesabınızı bağlayarak ve arkadaşlarınızı da davet edebilir. Oyunda görevleri tamamlarken puan ve jeton kazanmaya devam edersiniz. Bu jetonları kullanarak verilen eşyaları satın alabilir, hatta uygulama içi satın alımlar yapabilirsiniz.

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2 – Virtual Families 2

Oyunun adından da anlaşılacağı gibi, burada sanal ailelerinizi kurabileceksiniz. Çocukları evlat edinmek, haritayı keşfetmelerine, beslemelerine, yiyecek satın almalarına ve oyunun belirtilen hedeflerini tamamlamalarına yardımcı olabilirsiniz. Ayrıca görevleri yaparak madeni para kazanabilirsiniz.

Yukarıdaki oyunun aksine, çevrimiçi karakter yoktur. Bunun yerine çevrimdışı olarak oyunun kendi karakterleri vardır. Onlarla etkileşime geçmek, bilgilerini bilmek ve hatta şu anda neler yaptıklarını okumak için karakterlere dokunmanız yeterli.

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Oyunun grafikleri o kadar iyi değil, ama oyun yöntemi göz önüne alındığında bu durum sorun değil. Dürüst olmak gerekirse, oyuna alışmak biraz zaman alabilir ancak bir kez yaptığınızda oldukça kolaylaşıyor.

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3 – City Island 3

Eğer sıfırdan ev oluşturmayı seviyorsanız o zaman buna çok benzeyen City Island’ı sevebilirsiniz. Bu oyunda çeşitli adalarda şehirler oluşturup onları geliştireceksiniz. Arazi satın almak, evler inşa etmek, ticari binalar, yollar yapmak, orada yaşayan insanlara iş sağlamak, liman açmak, diğer adaları ziyaret etmek vb. çeşitli görevleriniz olacak.

Sadece bu da değil, karakollar, hastaneler gibi tüm tesisleri inşa etmeniz gerekecek. Oyunun seviyeleri ilerledikçe yeni tesislerin kilidini açacaksınız. Ve karşılığında, jeton ve ödüller kazanacaksın. Başarmak için çeşitli görevler alacaksınız ve kendinizi kayıp hissederseniz şehir danışmanının yardımını alabilirsiniz.

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Kısacası, tüm şehri sıfırdan yaratıp geliştirmeniz gerekecek. Bu oyunun temel amacı, belirli bir adada yaşayanların sayısını artırmak ve onlara tüm hizmetleri ve olanakları sağlamaktır.

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4 – Paradise Island 2

Paradise Island, yukarıdaki oyuna benzer bir şekilde sıfırdan binalar inşa etmeniz gereken en iyi mobil The Sims benzeri oyunlardandır. Ancak bu oyunun City Island’a kıyasla harika grafikleri var. Ve burada sadece turistik yerler için bina oluşturup bırakmıyorsnuz, aynı zamanda adadaki tatil köylerini de restore ediyorsunuz.

Paradise Island 2

Bütün hayatını adada yaşayan ve onunla ilgili her şeyi bilen bir kıza yardım ve rehberlik edeceksiniz.Tüm bunlara ek olarak, Mano’yı bütün tatil yerlerinin kapanmasına ve turistlerin adadan kaçmasına neden olan bir kötü karakteri de yenmek zorunda kalacaksınız.

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Turistlerinizi mutlu tutmak ve bunu yaparken de ödülleri kazanmak için talimatları izleyin, oluşturun, onarın, etkinlikler oluşturun. Binaları yükseltmek, çeşitli nesneler satın almak ve yeni gizemleri aramak ve dahası adayı keşfetmek için kazandığınız paraları kullanabilirsiniz.

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5. InstLife

Eğer The Sims benzeri bir oyun oynamak istiyorsanız, ama o kadar ağır animasyonlar veya grafikler olmadan? O zaman InstLife’ı deneyebilirsiniz. Tüm oyun metinler kullanılarak oynanacağından, InstLife’da sıfır animasyon veya karakter var. Ancak kısa bir süre önce Play Store’dan kaldırıldı. Şu an sadece Apple Store’da mevcut.

InstLife

Ancak bu, iyi olmadığı anlamına gelmez. Oyuna başlarken, daha yeni doğduğunuzu gösterecek. Oyunda hayatınız hakkında bilgi edinebileceğiniz ekranın üst kısmında farklı sekmeler görebileceksiniz.

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İlerleme kaydetmek için yaşınız artmalı ve değişikliklere boyun eğmelisiniz. Yaşını artırmak, yönetmeniz gereken işler, CV, maaş vb. çeşitli seçeneklerin kilidini açacaktır. Tüm kararlarınız, büyüdüğünüzde nasıl olacağınıza yol açacaktır. Yaşlandıkça gerçekleşecek çeşitli olaylar olacak ve sonunda nihayet öleceksiniz.

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6. BitLife

BitLife yukarıda anlatılan InstLife oyununa benzer, ancak biraz daha renkli ve farklı bir arayüze sahip. Bununla karşılaştırıldığında, verilen seçeneklerde oynamak ve gezinmek kolaydır. Oyuna yeni doğmuş bir bebek olarak başlayacaksınız ve karakterinizle ilgili tüm detaylar sağlanacak.

İlerlemek için yaş eklemeniz ve ardından her büyüdüğünüzde ne olduğunu okumanız gerekir. Para alabilir, araba, varlık, aile satın alabilir ve hatta çeşitli aktiviteler yapabilirsiniz. Uygulamanın gösterge panosunda, daha önce dilediğiniz zaman erişebileceğiniz tüm seçeneklerin sekmelerini göreceksiniz.

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En alttaki mutluluğunuz, sağlığınız, akıllılarınız ve görünümünüzün verileceği bir metre olacak. Oyun boyunca kararlar vermek ve bu seviyeleri mümkün olduğunca yüksek tutmak ve mümkün olduğunca uzun süre hayatta kalmak zorundasınız. Ekstra olarak dili İngilizce’dir. Bundan dolayı dil öğrenimine katkı sağlayabilir.