Uzun süredir ismini unuttumuğumuz Motorola, son zamanlarda oldukça başarılı telefonlar üreterek büyük bir giriş yaptı. Hatta ürettiği telefonlar fiyatlarıyla neredeyse her bütçeye uygun fiyat etiketine sahip.

Klasik Motorola RAZR modeline ait anılar çoktan silinip kayboldu. Şimdi ise Lenovo’ya ait olan Moto, standart Android özelliklerine yakında, daha tutarlı ve hoş tasarımlar ile ön plana çıkmayı başardı. Ayrıca ücretleri de en ucuz telefonlardan en pahalı olana kadar geniş bir yelpazededi. Örneğin Moto G serisi, gerçekten bütçeye uygun telefon arayanlar için mükemmel bir seçimdir.

Ancak G serisi gibi bütçeye uygun telefonların yanında Moto, ayrıca her zevke hitap eden daha pahalı X ve Z serisini de üretiyor. Z serisi ayrıca, zum objektifli kameralardan hoparlöre ve projektöre kadar, telefonunuza manyetik aksesuarlar takmanıza bile olanak sağlar. Bu teknolojiyi ise benzersiz Moto Mod desteği ile sunar.

Söz konusu bütçeye uygun telefonlar ise Moto C’den başlayarak E, G, X, Z ve en pahalı Motorola One ile devam ediyor.

Moto G5 telefonlarını online mağazalardan daha iyi fiyatlarla alabilirsiniz. Bundan dolayı yeni jenerasyona yatırım yapmanızı tavsiye ettiğimiz için sizlere uygun olanları seçmeye çalıştık.

İşte! 2018 yılında satın alabileceğiniz en iyi Motorola telefonları.

Moto G6 su geçirmez olmayabilir, ancak su geçirmez bir kaplama ile işinizi oldukça rahat bir şekilde görebilirsiniz. Bu model ile Moto telefonları her zamankinden daha iyi görünüm kazanmıştır.

Fiyatını göz önünde bulundurduğumuzda daha büyük ekran, çift kamera, daha uzun batarya ömrü ve parmak izi okuyucusu ile orta ölçekli bir telefon olarak ön plana çıkar. Hatta fiyatı neredeyse bütçe telefonlarının ki kadar uygundur.

3GB RAM ve 32GB’lık bir depolama alanı ise muhtemelen herkes için ideal bir seçenek olabiir.

Moto Z2 Play, orta ölçekli bir akıllı telefondur. Muhteşem bir tasarıma, premium bir yapıya ve Moto Mods desteğine sahip. Bir akıllı telefondan beklenilen ekstra pil gücüne, gelişmiş bir hoparlöre ve yerleşik bir projektöre kadar gereksinim duyulan her türlüğü özellikle genişletilmiş bir işlevsellik sağlar.

Daha küçük bataryaya rağmen, Snapdragon 626 işlemci inanılmaz derecede verimlidir. Rahatlıkla tek bir şarjla bir gün kullanılabilir. Bataryası bittiğinde, ürünle birlikte verilen hızlı şarj teknolojisi sayesinde hızlı bir şekilde hemen doldurulabilir.

Moto E5, muhtemelen piyasadaki en iyi bütçe telefonlarından biridir. Tabii ki, biraz daha fazla paranız varsa daha iyi bir telefonda alabilirsiniz. Ancak satın aldıktan sonra pişman olup çöpe atacağınız bir telefonmuş gibi olduğunu sakın düşünmeyin.

Açıkçası ucuz fiyatlı bir bütçe telefonu olarak ekran, kamera, parmak izi tarayıcı ve batarya ömrü gibi bir dizi özellik ile birlikte tasarım ve kalite bakımında oldukça çok etkilendik.

Hangi yönden bakarsanız bakın üst düzey özellikler beklenecek bir telefon değil. Test sırasında bazı uygulamalarda zaman zaman donmalar yaşanmıştır. Kamera açılışı ansızın yavaşlayıp durup dururken titremeye başlamıştır. Ancak fiyatı tüm bu sorunlarını göz ardı etmemize olanak sağlıyor. Oldukça ucuza düşük bütçeli bir telefon diyebiliriz.

“Kötü performası mı var sadece.” demeyin. Tasarımı şıktır ve hafiftir. Ekranı normal telefonlara göre biraz daha büyük olan telefonun oldukça uzun batarya ömrü var ve hızlı sarjı destekliyor. İki kamera lensi ve iyi bir portre modu bulunuyor.

Moto Z3 Play! Şayet dünyanın en yetenekli telefonunu istemiyorsanız, mükemmel bir batarya ömrü ile karşınıza gelebilecek en iyi telefon diyebiliriz. Ayrıca Moto Modlarını destekleyen teknolojik donanıma da sahip.

Kulaklık girişinin olmaması biraz can sıkıcı gelebiliyor. Ama ekran boyutu orta ölçekli bir telefon için harika. 18:9’luk ekran oranı Z2 serisinin geniş çerçevelerini çözüyor.

Aynı özelliklere sahip birçok telefon var. Fakat Z3 Play’in çok yönlülüğü ve benzer siyah renkli olan telefonlar içerisinde belki en çekici olandır.

Moto G6 Play, Motorola telefonlar arasında harika bir küçük sürpriz olarak nitelendirebileceğimiz bir modeldir. Diğer iki G6 telefonuna benzer özellikleri bulunmasına rağmen onlara göre çok daha uzun ömürlü bir bataryaya sahip. Ayrıca havalı bir parmak izi sensörünün bulunması cabası.

18:9’luk ekran/gövde oranı ve premium tasarım (fakat plastik) sayesinde performanstan ödün vermeyeceğini düşünüyoruz, ancak diğer G6 modellerine göre fiyatının iki kat artması biraz can sıkıcı oluyor.

Artısı, kulak girişi vardır. Eksisi ise micro-USB yoktur. Fakat güçlü bir telefon olduğu için eksikliği saymıyoruz ve G6 Play’i 2018’in en iyi bütçe telefonlarından biri olarak tavsiye ediyoruz.

Görünüş ve tasarımına göre Motorola One, cazip bir fiyat etiketine sahip. iPhone X‘e benzeyen şık bir tasarıma bulunan cihaz güzel bir orta ölçekli telefondur.

Genel olarak performans bakımından oldukça etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Motorola’nın Moto G6’sı da dahil olmak üzere diğer modeller ile ciddi anlamda rekabet edebilecek potansiyeli var.

Ancak genel değerlendirme yapacak olursak benzer bir fiyata daha iyi özellikler ve performans sunan Nokia 7.1 ve Honor Play gibi rakip telefonları da satın alabilirsiniz.

Bir yazılım deneyimi olarak Moto Z2 Force mükemmeldir. Ama Moto Mod özelliklerini kullanacaksanız, ekstradan çok daha fazla para verip bu deneyimi katlayabilirsiniz. Yoksa telefonun standart özelliklerine razı gelmek zorundasınız.

Ayrıca modlardan önce, telefon çok pahalı. Teknik anlamda düşünürsek bu kadar fiyata farklı telefon üreticileri çok daha kaliteli amiral gemisi telefonlar satıyor.

Eğer para sizin için bir sorun değilse, Moto Modlarını kullanmayı seviyorsanız ve kırılmaz bir ekranın güvencesini istiyorsanız, Z2 Force sizin için bir telefon olacaktır. Diğer herkes için Samsung, Google ve OnePlus tarafından üretilen çok daha iyi batarya ömrüne sahip ve daha iyi kameraları bulunan daha üst düzey telefonlar alabilirsiniz.

Daha büyük ekran ve daha büyük pil istiyorsanız, E5 Plus’a biraz daha fazla para yatırmanız gerekiyor. Boyutu ve dayanıklılığı bir araya gelince en iyi bütçe telefonu olarak ön plana çıkıyor.

Telefonu tavsiye etmemizdeki getiren en önemli sebep hafif bir performans sunmasıdır. Bunun yanı sıra fiyatı düşünüldüğünde, özellikleri sayesinde çok uçuk değildir. Ayrıca daha iyi bir ön kameraya, Turbo Şarj’a ve daha fazla yazılım özelliğine sahiptir.

Motorola’yı başka bir Moto X modeliyle tekrar görmek gerçekten güzel bir duygu. Ayrıfa fiyatının oldukça uygun olması da bir diğer artısı.

Yeni telefon almak için biraz daha pahalı bir telefon gibi hissedilebilir. Ama özellikleri arasında da tüm orta sınıf telefonlarda olmayan su geçirmemezlik özelliği bulunuyor. Bu yüzden biraz fiyatı gözardı edilebilir. Ayrıca çift kamerası ve 5.2inçlik orta düzey denilecek bir ekrana sahip. Büyük bir ekran istemeyenler için iyi bir seçim olacaktır.