Bir zamanların en iyi telefon üreticilerinden birisi olsa da, Motorola geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde unutulmaya yüz tutmuştu. Ancak son zamanlardaki amiral gemisi düzeyinde ki çıkarmış olduğu akıllı telefonlar ile tekrardan gündeme gelmeye başladı. En iyi Motorola telefonlarını da sizlerin seveceği tarzda bir araya getirmeye çalıştık.

Şuan da piyasada birbirinden farklı fiyat aralığında birçok Motorola telefonu bulunuyor. Genel olarak akıllı telefon dünyasına göz attığımızda onlarca telefon üreticisinin binlerce ürününü bir anda görebilirsiniz. Peki En İyi kategorisinde hangi modelleri değerlendireceksiniz.

Cepkolik.com ailesi olarak sizlerin 2019 yılında da geçerliliğini koruyan En İyi kategorisi aldında En İyi Motorola Telefonları 2019 makalesini sunuyoruz. Lenovo’nun Motorola’yı satın almasıyla daha da kaliteli ürünlerin ortaya çıktığını söylemek yanlış olmaz.

2019 yılı bütçe telefonları arasında en çok Motorola’yı göreceğiniz bir gerçek! Moto G serisi bütçe telefonları kategorisinde yer alıyor. Özellik ve tasarım bakımından cazibeli telefonlara ev sahipliği yapıyor.

Yüksek fiyat aralığına sahip Z ve X serileri ise, sunmuş olduğu premium özellikler ile ön sıralara çıkıyor. Z serisinin Motorola’nın özel geliştirmeleri olan Moto Mod teknolojilerini de destekliyor. Ekstradan para ödeyerek alabileceğiniz bu özellikler ile telefonu daha da üst düzeye çıkarabilirsiniz.

Ayrıca Motorola One kategorisine sahip diğer bütçe telefonları arasına C, E, G gibi seriler de mevcuttur.

Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şimdi ise aşağıdaki 2019 yılının en iyi Motorola telefonlarına bir göz atalım. İşte sizin için derlediğimiz En İyi Motorola Telefonları 2019;

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En İyi Motorola Telefonları 2019

Genel olarak Motorola telefonlarında su geçirmeme özelliği bulunurken, Moto G6 modelinde bu özellik bulunmamaktadır. Ancak tasarımı itibariyle oldukça suya dayanıklı bir kaplaması bulunur. Diğer Motorola telefonları göz önüne aldığımızda ise Moto G6 tasarım açısından çok güzeldir, diyebiliriz.

Özellikleri bakımından orta ölçekli telefon kategorisinde yer almasına rağmen, fiyatı bakımından bütçe telefonlarına yakındır. Hatta Moto G6 ile daha büyük bir ekran, çift kamera kuruluma, yüksek bir pil ömrüne ve bir parmak izi okuyucusuna sahip olabilirsiniz.

Orta ölçekli telefonlar arasında Z2 Play, gayet güzel bir telefon. Muazzam bir tasarım, premium yapı kalitesi ve Moto Mod aksesuar desteği ile bir akıllı telefondan beklenilen bütün özellikleri bünyesinde barındırır.

Küçük bir batarya kapasitesi var. Ancak Snapdragon 626 yonga seti ile harikalar yaratmaktadır. Tek bir sarj ile bir gün doya doya kullanabilirsiniz. Şarjı bittiğinde bile endişe etmenize gerek yok, hızlı şarj desteği ile 1 saate neredeyse dolan bir telefonu elde edersiniz.

Şu anda piyasada bulunan en iyi bütçe telefonlarından birisi Moto E5 modelidir. Tabi ki biraz daha para ile daha iyi telefonlar bulmak mümkündür.

Ancak piyasa da orta özellikli daha ucuz bir telefon arıyorsanız, sizin için ideal bir seçim olacaktır.

Telefonun yapı kalitesi ve tasarımı oldukça etkileyicidir. Öne çıkan özellikleri arasında seri geri bildirim veren ekranı, kamera kalitesi, hızlı bir parmak okuyucusu ve ideal bir pil ömrü yer alır. Sadece aklınızda bulunsun, daha yüksek özellikler elde etmek için kesenin ağzını çok daha açmanız gerekebilir.

Telefonun tasarımı beklenildiği gibi iyi değil. Aslına bakarsanız performans bakımından da deyim yerindeyse oldukça yavaştır. Kamera açılımı yer yer zaman alsa da, telefonun öne çıkan özelliği görsellik değil

Moto G6 Plus telefonun öne çıkan büyük özelliği hafif yapısıdır. Devasa bir ekranı bulunur, bataryası son derece uzun ömürlüdür, hızlı şarj desteği ise telefonun satış noktasını oluşturur. Performansının yavaş olmasına rağmen, çift kamera kurulumu ve üst düzey portre modunda fotoğraflar çeken lenslere ev sahipliği yapar. Ayrıca telefonun kamera modları da gerçekten güzeldir.

Dünyadaki en yetenekli telefonu değilde, muazzam bir pil ömrüne sahip bir akıllı telefon istiyorsanız, işte o zaman seçmeniz gerek ilk telefon Z3 Play oluyor.

Ayrıca daha da arttıralabilir aksesuarlara destek sağlar. Moto Modlar arasında yer alan, ekstra batarya, geliştirilmiş hoparlör ve küçük bir projeksiyon cihazlarını destekler.

Telefonun bir kulaklık girişinin olmaması açıkçası biraz can sıkıcıdır. Ancak ekranı 18:9 oranla ideal boyuttadır. Z2 serisinde yer alan kalın çerçeveler bu model de giderilmiştir.

Moto G6 Play, G6 serisinin en sürpriz telefonu. Diğer iki G6 modelinden farklı olarak daha uzun ömürlü bir batarya ömrü ve havalı bir parmak izi sensörü ile birlikte geliyor.

18:9’luk ekran oranı ve plastikten yapılmış premium kaplaması ile sunduğu özellik bakımından fiyatını haketmektedir. Tabiki özelliklerinden dolayı da performanstan taviz vermiyor. Bunlara ek olarak bir de kulaklık girişine ev sahipliği yapıyor. Eksi yönden bakarsakta telefonda hala micro-USB girişi mevcut. Şayet bunu gözardı ederseniz, G6 Play 2018 yılında piyasaye sürülen en iyi bütçe telefonudur diyebiliriz.

Dışarıdan bakıldığında Motorola One, sevimli bir orta ölçekli telefon olarak karşımıza çıkıyor. Tabi ki etkileyi bir fiyat etiketi, iPhone X benzeri çekici bir tasarıma ev sahipliği yapıyor.

Aslında telefonun her hangi bir kötü tarafı yok. Motorola’nın en iyi telefonlarından birisi olan Moto G6 ile rekabet edecek potansiyele sahip. Peki Motorola One yerine hangi cihazları alabilirsiniz. Hemen hemen aynı fiyat etiketine sahip ve daha üst özellikleri bulunan Nokia 7.1 ve Honor Play tercih edilebilir.

Her Motorola telefonun öne çıkan kendine has özellikleri var. Z2 Force modelinin ise öne çıkan özelliği yazılımsal desteklemeleridir. Tabi ki Moto Modları destekliyor. Ama unutmamak gerekir ki Moto Mod aksesuarları, nerdeyse telefonun fiyatı ile aynı fiyata denk geliyor.

Telefoun premium bir özelliği var. Hatta amiral gemisi telefonlar arasında en yüksek fiyat etiketi bulunan telefonlardan birisir. Ancak telefonun sunmuş olduğu özellikler bakımından rekabetçi bir yapıya sahiptir.

Para tam anlamıyla sizin bir sorun değilse, üst düzey ekran kalitesi ile kırılmaz bir ekrana sahip olmak istiyorsanız, Z2 Force modeli tam aradığınız telefondur. Ancak hatırlatmakta fayda var. Bu fiyat etiketine sahip, daha üstün kamerası ve pil ömrü sunan Samsung, Google ve OnePlus markalı telefonlar da bulunmaktadır.

Motorola telefonlar arasında biraz daha büyük ekran ve daha büyük bir pil ömrüne sahip olmanız için satın almanız gereken telefon E5 Plus akıllı telefonu oluyor. Tabi ki fiyatı biraz daha fazla. Boyut ve dayanıklılığı bir arada görmek istiyorsanız, en iyi bütçe telefonu olarak ön plana çıkar.

Yukarıda belirtilen iki özellik hariç, daha ucuz ve NFC destekli bir telefon arıyorsanız, Moto E5 modelini de tercih edebilirsiniz.

E5 Plus modelinin eksi özellikleri arasında perfomansta bulunan donmalar ve kasmalar biraz can sıkıcı olabilir. Bu fiyat aralığına sahip bir diğer telefon olan G6 Play modelini de seçebilirsiniz.

Motorola’nın E5 serisindeki en ucuz telefonu olan E5 Play, bir diğer bütçe telefonudur. fiyatı oldukça uygundur. Tabi ki fiyatı göz önünde bulundurulduğunda, telefonun donanımsal açıdan oldukça zayıf olduğu anlaşılmaktadır.

Düşük ekran çözünürlüğü, ortalama bir kamera kalitesi, telefondan beklenilen özelliklere biraz gölge düşüren cinstendir. Telefonun satış noktasını fiyatı oluşturuyor. Ancak biraz daha yüksek para vererek, daha yüksek RAM, daha iyi kamera ve daha iyi batarya ömrü olan bir telefon alabilirsiniz.