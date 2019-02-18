En İyi Müzik Siteleri

Zaman zaman kafelerde ya da eğlence mekanlarında bir müzik o kadar çok hoşunuza gider ki, onu bulmak için herşeyi yaparsınız. En iyi müzik siteleri hakkında ne biliyorlar diye düşünürsünüz, ister istemez. İşte bu yazımızda sizlere en iyi müzik siteleri hangileridir onu göstereceğiz.

En iyi müzik siteleri arasında ücretli olanlar da mevcutken, ücretsiz olarak da sunulan radyo benzeri siteler de mevcuttur. Dilediğiniz müziği aratacağınız devasa internet dünyasından en iyi müzik sitelerini seçmek biraz zahmetli olabilir.

Aşağıdaki listede, genel olarak internet üzerinde ücretli ve ücretsiz olan en iyi müzik sitelerini bir araya getirdik. Site isimlerine tıklayarak o siteye ulaşabilirsiniz. Ayrıca alternatif olarak sunulan bağlantılar ile dilediğiniz kategoride en iyi seçeneklere ulaşabilirsiniz.

Şüphesiz en iyi müzik siteleri arasında sunduğu uygulama ile en iyi ücretli site Spotify’dır. Hemen hemen bütün müzikleri bulabilirsiniz. Shazam’la senkronize olması, en sevdiğiniz müzikleri dahi dinlemenize olanak sağlar.

Sunulan paketler de oldukça idealdir. Hem mobil platformu hem bilgisayar platformu oldukça geniş seçenekler sunar. Kendi çalma listenizi oluşturabilir, onları gizli veya herkese açık şekilde paylaşabilirsiniz.

Ayrıca premium aile paketleri ile 4 5 kişiye kadar ortak kullanılabilmekte. Kişi başı düşük ücretleri vardır. Çalma listenizi kaydedip bütün cihazlarınızda erişebilmeniz mümkündür.

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İnternet dünyasının en geniş özelliklere sahip platformlarından birisi YouTube’dur. Milyonlar videonun yanı sıra bir o kadar da müziğe ev sahipliği yapar. En iyi müzik siteleri arasında değerlendirilmesinin sebebi de, birkaç yıl öncesinde oluşturulan Müzik kanalında binlerce müziği barındırmasıdır.

Tamamıyla ücretsiz bir platform olan YouTube’da kendi videolarınızı yükleyebilir, popüler sanatçılara abone olabilirsiniz. Mail adresiniz ile üye olmanız durumunda, izlediğiniz videolara tekrardan ulaşabilirsiniz.

Anasayfasında sunulan kategoriler ile daha önce izlediğiniz videolara, dinlediğiniz müziklere göre benzer önerilen paylaşımlara da ulaşmanız mümkündür. Youtube tarafından oluşturulan hazır çalma listeleri ile gününüzü oldukça iyi geçirebilirsiniz.

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İsmi son zamanlarda popüler olan MüzikDinle TV, ücretsiz olarak müzik dinlenebilecek en iyi müzik siteleri arasında değerlendirilebilir. Basit bir arayüze sahiptir. Siteyi ilk açtığınızda o gün içinde en çok dinlenilen müziklerin yanı sıra, başkaları tarafından oluşturulan en popüler çalma listelerini sunmaktadır.

Diğer müzik sitelerine göre daha çok Türkçe müzikler bulunuyor. Ancak dünya genelinde ünlü yabancı sanatçıları da bulmak mümkündür. Üst kısımda bulunan kategorilerde oldukça hızlı filtremeleme yapılabilir.

Tamamıyla ücretsiz olan MüzikDinle, en iyi müzik siteleri arasında değerlendilse de, daha çok müziklerin videoları YouTube üzerinden çeker. Bu da ansızın müziklere reklam girmesine neden olabilir.

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En iyi müzik siteleri arasında Spotify benzeri ücretli müzik keyfi sunan bir diğer site Fizy’dir. Son çıkan popüler müziklerin yanı sıra videolarıyla da ön plana çıkmaktadır. Oldukça eski bir geçmişe sahip Fizy, önceden ücretsiz bir müzik sitesiydi.

Android, iOS, windows ve mac cihazlarına uygun oluşturulan platformları ile geniş bir kullanıcı ağına hitap etmektedir. Sahip olduğunuz premium pakete göre isterseniz müzikleri indirebilir, isterseniz sadece çalma listelerinde saklayabilirsiniz.

Spotify’ın rakibi olacak düzeyde hizmet sunan Fizy, indirme seçeneği sayesinde muhtemelen bu listedeki en iyi sitelerden birisi olarak değerlendirilebilir.

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En iyi müzik siteleri arasında hem premium hem de ücretsiz üyelikler sunan Deezer, geniş müzik platformu ile en iyi müzik yayını yapan sitelerden birisidir. 53 milyona yakın müzik seçeneği ile en geniş sunuculardan birisine sahiptir.

Kullanıcıya duyarlı hassas bir algoritma kullanılmaktadır. Bu sayede dinlediğiniz müziğe yakın farklı müzikleri de dinleme imkanına erişebilirsiniz.Ekstradan sunulan özellikler arasında şarkı sözleri de bulunuyor.

Dezeer’ın ücretsiz sürümünün premium aboneliğinden farkı, arasıra çıkan reklamlardır. Listemizde bulunan en farklı özelliklere sahip sitedir diyebiliriz.