En İyi Müzik Yapma Programları 2019

Artık 80’lerde ya da 90’larda yaşamıyoruz. Eskisi gibi müzikler bir müzik şirketi aracılığıyla yapılmıyor. Müzik yapma programları sayesinde her şey elimizin altında. Geçmişte büyük stüdyolara ihtiyaç vardı. Şimdi ise sadece bir bilgisayar ve müzik oluşturacak bir program işi görüyor.

Aslında başlığımız en iyi beat yapma programları da olabilir. Çünkü Skrillex, Marshmello, Martin Garrix, Hardwell gibi pek çok önde gelen müzik sanatçısı, kendi parçalarını dizüstü bilgisayarlarında yapıyor.

Tabi ki YouTube üzerindeki müziklerin birçoğu da müzik yapma programları ile oluşturuluyor. Bu listemizde de sizlere en iyi müzik yapma programları neler, kısaca açıklayacağız.

Not: Müzik yapma programlarına ait videolar sadece bilgi amaçlı eklenmiştir. Youtube üzerinden en fazla bilgiyi veren seçilmiştir.

2019 Yılının En İyi Müzik Yapma Programları

Apple’dan GarageBand, hiç şüphesiz yeni başlayanlar için en iyi ücretsiz müzik yapma yazılımlarından biridir. Sadeliği ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile oldukça ses getirmeyi başardı.

Beat yazılımı, esasen Apple’ın profesyonel DAW Logix Pro X’in yeniden basitleştirilmiş bir versiyonu. Basitleştirilmişten kastımız ise müzik yazılımının çok az özellikten yoksun olması. En son sürümlerle, Apple, Logix Pro X ve GarageBand arasındaki özelliklerdeki boşluğu büyük ölçüde daralttı. GarageBand, Ableton Live, Fl Studio ve daha fazlası gibi geliştirilmiş müzik prodüksiyon yazılımı arasında sayılmaktadır.

GarageBand, çeşitli enstrümanlar ve büyük bir önceden kaydedilmiş ses kütüphanesi sunar. Ücretsiz DAW ayrıca, kendi projenize ekleyebileceğiniz endüstrinin en çok satan sanal müzikleri de içerir. Yeni başlayanlar için gitar ve piyano dersleri bile var.

GarageBand en iyi demiştik. Ama ne yazık ki Windows’ta bulunmuyor. Tabi ki en iyi müzik yapma programları arasında GarageBand’a alternatif BrandLab Cakewalk’u kurmaktır.

Cakewalk, ücretli sürümü satın almanız için özellikleri kısıtlayan birçok müzik yapma programının aksine, tamamen ücretsiz bir yazılımdır. Sonuç olarak,herhangi bir sınırlama yoktur. Bu Windows yazılımı ayrıca yüzlerce eklenti eklemenizi sağlayan VST3 desteği sunar.

Cakewalk’ın kullanıcı arayüzü, ilk başta karmaşık görünebilir. Ama en iyi yanı bunun tamamen kişiselleştirilebilir olmasıdır. Araç çubuklarını farklı konumlara sürükleyebilir, temalar ekleyebilir, renkleri değiştirebilir ve çok daha fazlasını yapabilirsiniz. Bu müzik prodüksiyon yazılımı, ihtiyaçlarınıza göre farklı düzenler kaydetmenizi de sağlar.

Tracktion, ilk çıktığı anda en iyi beat yapma programları arasında yerini almıştı. Daha sonrasında Tracktion T7 ile harika ve ücretsiz bir müzik yapma yazılımı arayan müzik yaratıcıları için oldukça yenilikçi özelliklere koştular.

Herhangi bir profesyonel müzik yapma programlarına benzer şekilde, sınırsız miktarda şarkıya ve MIDI parçasına sahipsiniz. VST, AU ve Linux VST gibi tüm üçüncü taraf eklentilerini destekler. Büyük otomasyon sunar ve LFO Modifier sayesinde herhangi bir eklentide herhangi bir parametreyi otomatikleştirmenize izin verir.

Bazıları tek ekran düzenini tercih etmeyebilir, ancak aynı zamanda bir pencereden diğerine atlamanız gerekmediği için bazı insanlar için bir nimettir. Traktion T7 ayrıca etkileyici ses efektleri sunar. Alternatif olarak, internette ücretsiz olarak kullanılabilen yüzlerce VST efekti indirebilirsiniz.

Müzik yapma programlarının birçoğu teknik olarak ücretsiz değil, ancak ücretsiz deneme süresi sonuna kadar uzatılabilir. Şaşırtıcı özellikleri göz önüne alınsa da, 60 dolarlık ücretli sürümü satın almanızı birçok kişi öneriyor.

Tıpkı Traction T7 gibi, bu ücretsiz müzik yapma programı, ses parçası türleri arasında da bir ayrım yapmıyor. Reaper, gerekli olan birçok eklentiyle geliyor. VS3, AU ve ARA gibi hemen hemen tüm eklenti standartlarını destekler.

Reaper’ın en büyük sorunu, 90’ların başlarındaki ilk bilgisayarlarda bulunan kullanıcı arayüzü. Yeni başlayanlar için, hiç şüphesiz büyük bir sorun gibi duruyor. Alıştıkça daha iyisini yapabileceğinize şimdiden inanabilirsiniz.

Müzik yapmaya yeni mi başlıyorsunuz? Bu ücretsiz beat programı tam sizlik. Soundbridge, sezgisel ve kullanıcı dostu bir arayüze sahiptir. Bu piyasadaki en iyi ücretsiz müzik araçlarından biridir.

Yukarıda belirtilen diğer yazılımlarda olduğu gibi, Soundbridge sınırsız sayıda MIDI ve ses parçası, üçüncü taraf eklenti desteği ve yanlısı otomasyon ve modülasyon sunmaktadır. Enstrüman eklentileri olmasa da, müzik yapma yazılımıyla birlikte gelen birkaç eklenti var.

Ancak, oldukça özelleştirilebilir bir VST drum makinesi olan RitMix ile birlikte gelir. Sonuçta, SouniBridge bir müzik oluşturma yazılımı ile başlarken bir kişinin istediği tüm gerekli özelliklere sahip.