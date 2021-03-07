En İyi Müzik Yapma Uygulamaları 2021

Artık günümüzde birçok büyük isminde kendi dizüstü bilgisayarıyla yaptığı parçalar için müzik aleti kullanmadığı bu dönemde kendi prodüksiyonunuzu kendiniz yapmak istemez misiniz ? Cevabınız evetse işte size yardımcı 10 uygulama.

1- GarageBand (MacOS Programı)

Apple tarafından ücretsiz ve yeni başlayanların işini büyük ölçüde kolaylaştırmak için tasarlanmış harika bir programdır. Sadeliği ve sezgisel kullanıcı arayüzü ile oldukça başarılı olan bu uygulamanın beat yazılımı, esasen Apple’ın profesyonel DAW Logix Pro X’in hafifletilmiş versiyonudur. Müzik yazılımının çok az özellikten yoksun olması büyük ölçüde işleri kolaylaştırmaktadır.

GarageBand, kullanıcılarına önceden kaydedilmiş ses kütüphanesi imkanı sunar. Kendi projenize ekleyebileceğiniz enstrümanın en çok satan sanal müziklerini de içeren bu yazılım yeni başlayanlar için gitar ve piyano dersleri bile veriyor.

2- Cakewalk by BrandLab (Windows Programı)

Windows için GarageBand’a alternatif olarak BrandLab Cakewalk’u kurmuştur.

Cakewalk, tamamen ücretsiz bir uygulamadır. Windows yazılımı için eklenti eklemenizi sağlayan VST3 desteği sunar. En iyi yanı bunun tamamen kişiselleştirilebilir olmasıdır. Farklı temalar eklemenize, renkleri değiştirmenize ve çok daha fazla şeyi bir arada yapmanıza olanak sağlar. Prodüksiyon yazılımı, ihtiyaçlarınıza göre farklı düzemeler kaydetmenize de yarayan pratik bir uygulamadır.

3- SoundBridge

Soundbridge, sınırsız sayıda MIDI, ses parçası ve üçüncü taraf eklenti desteği sunarken müzik prodüksiyon dünyasına yeni atılanları sizlere öneren kullanıcı dostu bir arayüze sahip en iyi uygulamalar arasında yer almaktadır.

4- Hydrogen

Yeni başlayanlar için uygun, sezgisel bir kullanıcı arayüze sahip olan bu program Hydrogen, Windows, Mac ve Linux ile uyumlu olarak çalışmaktadır. Teknik bilgi birikimine ihtiyaç duymayan, kullanımı kolay WMV, MP3 ve çok daha çeşitli dosya formatlarını destekler.

5- Cockos Reaper

Cockos Reaper prodüksiyon yazılımı, Windows ve macOS platformlarında kullanılan dijital ses iş istasyonu ve MIDI sıralayıcıya sahiptir. Uygulamanın içerisinde bulunan CTRL + T özelliği nedeniyle ücretli ve ücretsiz iki versiyona sahiptir. İçerisinde barındırdığı kütüphane özelliğiyle birçok kullanım teması sunuyor.

6- Reaper

Reaper, 90’ların başlarındaki ilk bilgisayarlarda bulunan kullanıcı arayüzüne sahip, VS3, AU ve ARA gibi hemen hemen tüm eklenti standartlarını destekleyen bir müzik uygulamasıdır.

Ses parçası türleri arasında da bir ayrım yapmayan bu uygulamanın 60 dolarlık ücretli sürümünün satın alınması birçok kişi tarafından öneriyor.

7- Tracktion T7 (Linux Programı)

Tracktion T7, Linux üzerinde kullanabileceğiniz en iyi müzik düzenleme yazılımına sahiptir. Sayısız birçok müzik ve MIDI parçasını bulabileceğiniz program, VST, AU ve Linux VST gibi tüm üçüncü taraf eklentilerini destekliyor ve büyük otomasyon kolaylığı sağlıyor. Alternatif olarak, internette ücretsiz olarak kullanılabilen yüzlerce VST efektini de kolaylıkla indirebilirsiniz.

8- Linux Multimedia Studio

Windows, Linux ve MacOS işletim sistemleriyle uyumlu ritim, bas, melodi özelliklerinin yanı sıra bağımsız çalışan açık kaynak kodlu bir dijital ses işleme istasyonu olan LMMS’a sahip bir uygulamadır. MIDI klavye desteğiyle kullanıcılarına geniş bir kullanım imkanı sunuyor.

9- Studio One

DAW yazılımları arasında en iyiler arasında bulunan bir diğer uygulama ise Studio One’dır. Otomatik akor algılayıcısı, Chard Track düzenleyicisi ve sanal enstrüman başlıklarıyla dikkat çeken yazılım davul efektleri, harmonik edit, kolay kullanımlı eklenti arayüzüne sahip aynı zamanda macOS ve Windows üzerinde de kullanılabilmektedir.

10- FL Studio Mobile

Android için ücretli fakat müzik yapma deneyimi yaşamak isteyenlerin vazgeçilmez tercihi olan FL Studio Mobile, 133 adet yüksek kalite enstrümanı bünyesinde barındıran sade ve sezgisel bir arayüze sahip ve listemizin de son uygulamasıdır.