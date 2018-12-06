Şayet 25 yaşının üstündeyseniz, ilk telefonunuz kesinlikle Nokia‘dır. Başka açıklaması yok. Klasik 3310 modeli dünya genelinde bir fırtına oluşturmuştu. Birçok okul çocuğunun cebinde yer edinmişti. Hatta ilk piyasaya sürüldüğünde birçok iş adamı doğrudan satın almıştı.

Şimdi ise 2018’e hızlıca ilerleyin ve işlerin biraz daha farklı olduğunu göreceksiniz. Nokia hala var, ancak Finlandiyalı firma HMD için bir marka olarak var. Tabiki eskisinden eser yok diyebiliriz. Çünkü şimdiki akıllı telefonları oldukça iyi ve birçok teknolojik özelliğe ev sahipliği yapıyor.

Eski klasikler olan küçük modellerden tutunda, Samsung ve Google‘a rakip olacak şekilde mükemmel performans sağlayan akıllı telefonları da mevcut. Genel olarak bir değerlendirme yapacak olursak hemen her bütçeye uygun en üst düzey özelliklere sahip Nokia telefonları var. Android sürümleri orjinale yakın ve düzenlidir. Bazılarında ise Oreo’ya yükseltme bile bulunuyor. Yani birçok özelliği normal Android tabanlı telefonlardan beklediğiniz şekilde iş görür.

İşte bugün 2018 de satın alabileceğiniz en iyi Nokia telefonları.

Nokia 8 Sirocco, satın alabileceğiniz en iyi Nokia modelidir. Tabiki bunu en pahalı seçenek olarak varsayarsak en iyi özellikleri içinde barındırması oldukça mantıklı.

Artı bir değerlendirme olarak, Galaxy S9‘u tasarım açısından ele alıyoruz ve buna 6GB’lık RAM ve 128GB’lık depolama alanı ekliyoruz. Garantili güncellemeleri içeren temiz yazılımlar için Android One sürümününde yararı oldukça büyüktür.

Bununla birlikte, telefonda eski Nokia 8‘de bulunan Snapdragon 835 yonga seti bulunur. Kulaklık girişi ve microSD kart yuvası yok. Ayrıca bu tür telefonlarda moda olan 18:9 ekran-gövde oranı var.

Bir Snapdragon 835, çekici donanım ve iyi bir ekran ile Nokia 8, daha pahalı Android akıllı telefonlara göre daha ucuzdur. Fakat üst düzey bir alternatif olarak değerlendirilebilir.

24 MP çözünürlüğe sahip olan OIS özelliği ve çift LED flaş özelliğiyle ön plana çıkan arka kamerası ve 12 MP çözünürlükteki öz çekim kamerasıyla mükemmel fırsatlar sunan Nokia 8, parmak izi okuyucusuna da sahip olarak geliyor. Amiral gemilerden daha üstün özelliklere sahip olan yeni Nokia akıllı telefonunda, uzun süre kullanılacak bir bataryanın yer alması oldukça iyi bir seçenek olmasına yardımcı olmuştur.

2018 için yeni Nokia 6 oldukça popüler oldu. Uygun fiyatı ile gerçekten güzel bir tasarım ve bazı iyi özellikler sunan orta sınıf bir akıllı telefon olarak değerlendirmek yanlış olmaz.

Ana cazibe unsurları arasında orjinal bir yazılım ve gelecekteki güncelleştirmeler arasında vaat ettiği Android One programı yer alıyor. Modern 18:9 en-boy oranı ile 5.5inçlik ekranı oldukça hoş bir hava katıyor telefona. Günlük çoklu görevleri yerine getirebilecek özelliği olan Snapdragon 630 yonga seti, işinizi rahatlıkla görecektir.

Özellik olarak ana rakip Moto G6 olsada cüzi bir miktar daha ucuzdur.

Android bütçe telefonları arasında en üst sıralarda Moto G serisinin yer almasına rağmen, Nokia 5 özellikleri ile neredeyse onları geçiyor. Muhtemelen Nokia’nın orta sınıf telefonlarından en iyisidir, diyebiliriz.

İyi bir kamera, mükemmel performans ve çarpıcı bir tasarımla, burada sunulan düşük fiyat etiketi ile tercih edebileceğiniz en iyi Nokia telefondur.

Telefonun tek bir dezavantajı ekran çözünürlüğüdür. Ancak bunu görmezden gelirseniz, bu telefon daha düşük bir fiyatla alabileceğiniz en iyi Android akıllı telefondur.

Uygun bir fiyat etiketi ile Nokia 6 modeli, 5.5 inç ekran, 16MP kamera ve 3.000mAh’lık kapasitede bir batarya sunuyor. İşlemci biraz güçsüz olduğu için sadece üst düzey oyun oynamayı pek beklemeyin.

Yine de bir parmak izi sensörü, FM radyo ve genişletilebilir depolama ile fiyat için hala cazip bir seçenek olabiliyor. Nokia 5 modeli ile karşılaştırıldığında, yine de daha az benzer özellikler sunuyor.

Nokia 3 için değinilmesi gereken kaç şey var. Fiyat göz önünde bulundurulduğunda kesinlikle harika görünüyor. Stok Android yazılımı çalışıyor, NFC ve Android Pay özelliklerini destekliyor.

Ne yazık ki Nokia, son derece rekabetçi bir bütçe akıllı telefonu üretmeye çalışmışsa da, Nokia 3 modeli için hayal kırıklığı yaratan bir kameran olması biraz problemli oldu diyebiliriz.