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En İyi Office Programları 2019

2019 yılının en iyi Office programlarından 6 tanesini bir araya getirdik. Bağlantılara tıklayarak doğrudan indirebilirsiniz.....

By Muhammed Arslan

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Hemen her bilgisayarda bulunan Microsoft Office programları, yazı yazmak için biçilmiş bir kaftandır. Buna karşılık Office programları içerisinde en popüler olanlardan birisi de LibreOffice programıdır.

Bu listemizde de en iyi office programlarının yanı sıra LibreOffice programına alternatif seçenekleri de değerlendireceğiz. Genel olarak açıklama yaparsak LibreOffice, aynı zamanda özgür ve açık kaynaklı bir yazılım olan çok güçlü ve üretken bir ofis paketidir.

Listemizde yer alan hemen her Office programı yazı yazma, bir elektronik tablo programı, bir sunum programı, bir şema oluşturma aracı ve bir veritabanı yönetim programı içermektedir. Windows, macOS ve Linux işletim sistemlerine indirildikten sonra, çevrimdışı kurulabilir ve kullanılabilir.

2019 Yılının En iyi Office Programları

1. LibreOffice

Bu programın gerçekten, kullanımı çok kolay kılan basit bir kullanıcı arayüzü var. LibreOffice, Microsoft Office’in tüm dosya biçimlerini destekliyor. Özellikle Linux ve MacOS tabanlı bir cihazınız varsa, muhtemelen bu en iyi seçenek oluyor.

En İyi Office Programları 2019

Yukarıda da bahseettiğimiz gibi LibreOffice açık kaynak kodlu bir program paketidir. İçerisinde sunum oluşturmanın yanı sıra word dosyaları, pdf dosyaları ve diğer birçok farklı dosyayı da destekler.

Kurulumu da son derece basittir. Açık kaynak olmasına karşın standart olarak Windows programlarında olan kurulum şemasını taşır. Boyutu da üstelik Microsoft Office programı ile karşılaştırıldığında son derece küçüktür. Birçok yazı fontunu da destekliyor.

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2. Google G Suite

Google’ın web tabanlı ofis paketidir. Ana araçlar olarak Google Dokümanlar, Google E-Tablolar ve Google Slaytlardan oluşur. Muhtemelen en iyi özelliğinin herhangi bir yüklemeye ihtiyaç duymaması ve tamamen ücretsiz olmadır.

En İyi Office Programları 2019

Bu nedenle paylaşılan dosyalarınız alıcı tarayıcısında kolayca çalışabilir. Kullanıcı arayüzü basit ve tanıdık, ayrıca metinden konuşmaya metin yazma özelliğini de kullanabilirsiniz. Belirli bir belgede 50 üyeye kadar birlikte çalışmayı kolaylaştıran bulut tabanlı bir araçtır.

Bir dosyada ve geçmişinde yapılan değişiklikleri takip edebilirsiniz. Diğer ofis paketlerinden doc, ppt, xls dosyalarını içe aktarmanıza izin verir ve çalışmanızı aynı formatlarda devam ettirebilirsiniz. Ayrıca, Mac’inizden PDF ve hatta iWork dosyalarını içe aktarma desteğine sahiptir.

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3. Microsoft Office

Muhtemelen hemen herkesin bildiği Office programlarının başında Microsoft Office vardır. Bu yeni paket, Microsoft Office Word, Microsoft Office Excel, Microsoft Office Powerpoint, Microsoft Office Erişimi, Microsoft Office Outlook, Microsoft OneNote adlı uzun bir uygulama ve hizmet listesi ile birlikte gelir.

En İyi Office Programları 2019

Microsoft Office’in çeşitli sürümleri vardır ve daha yeni sürümlerle, çeviri ve metinden konuşmaya, belgelerinize dijital olarak yazmak için özel kalem desteği gibi daha fazla özellik elde edersiniz. Microsoft OneDrive, daha eski sürümler için 7 GB ve daha yenileri için 15 GB yedekleme alanı sağlar.

Bununla belgelerinizi bulutta kaydedip senkronize edebilir ve istediğiniz bilgisayardan erişebilirsiniz. Ayrıca desteklenen dosyaları diğer ofis paketlerinden içe aktarmanıza ve başkalarıyla ortak çalışmanıza olanak tanır. Kullanıcı arayüzü temiz ve sürümler genel olarak birbirine oldukça benzer, bu nedenle Microsoft Office’in daha eski bir sürümünü kullandıysanız, yenisiyle ilgili sorun yaşamayacaksınız.

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4. WPS Office

WPS Office size Word Dosyası, Elektronik Tablo, Sunum ve bir PDF aracı olan çeşitli uygulamalar sunar. Microsoft Office’in word, excel ve ppt dosyalarıyla %100 uyumlu olduğunu iddia eden ücretsiz ve platformlar arası bir ofis paketidir.

En İyi Office Programları 2019

DOCX, HTM, TXT, DOT, DOTX gibi yazımsal dosyaları içe aktarmanıza ve değiştirmenize olanak tanır. PDF dönüştürücü aracıyla dosyalarınızı pdf olarak da kaydedebilirsiniz. Dosyalarınıza indirebileceğiniz çevrimiçi şablonları vardır.Kullanıcılar, 1 GB’a kadar olan bir bulut depolama hizmetini kullanarak dokümanlarına iOS ve Android cihazlardan erişebilir ve paylaşabilirsiniz.

Kullanıcı arayüzü, en son yayınlanan Microsoft Office’e çok benzer, bu yüzden alışmanız çok zor değil. Ayrıca, aynı belgede birden fazla belge sekmesini açabilirsiniz. Yalnızca Windows ve Mac için değil, Linux işletim sistemi için de destek sağlar.

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5. SoftMaker FreeOffice

SoftMaker FreeOffice, Office programları arasında en basit arayüze sahip olan programlardan birisidir. Yazı yazmak için TextMaker, elektronik tablolar oluşturmak için PlanMaker ve sunumlar oluşturmak için SoftMaker Sunumunu içerir.

En İyi Office Programları 2019

SoftMaker, MS Office ile uyumludur ve ona benzer birçok fonksiyona sahiptir. Buna ek olarak, ayrıca ePub dosyaları oluşturmanıza ve çalışmanızı pdf formatında kaydetmenize olanak sağlar. SoftMaker’ı kullanırken herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, ücretsiz teknik destekten yardım alabilirsiniz.

Simgeleri daha büyük ve kolayca erişilebilir kılan ve USB sürücülerinde çalışabilme özelliğine sahip dokunmatik modu destekler. Arayüz olarak, modern bir görünüm ve klasik bir görünüm arasında seçim yapmanızı sağlar. Aynı anda birden fazla dokümanı düzenlemek için sekme benzeri bir arayüze sahiptir.

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6. Calligra Suite

Calligra Suite oldukça eski tarz bir Office programıdır. Yazı yazmak için Words, Elektronik tablo oluşturma için Tables, Sunum oluşturma için Stages ve Planlama amaçlı yazı için Plan araçlarını içeriyor.

En İyi Office Programları 2019

Bir LibreOffice alternatifi yapan şey, tüm formatını Calligra’ya aktarabilmenizdir. Ayrıca, alanınızın çoğunu kullanmayan ve bir Office Suite’in tüm özelliklerini sağlayan hafif bir yazılımdır. Hızlı ve oldukça duyarlı bir kullanıcı arayüzüne sahiptir.

LibreOffice gibi, bu da çoklu işletim sistemini destekleyen tamamen ücretsiz ve açık kaynaklı bir yazılımdır. Bu yüzden programlama ile uğraşanlar için son derece ideal bir program olabilir.

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