En İyi Online Fotoğraf Depolama Servisleri

Fotoğraf paylaşım uygulamaları oldukça geniş seçenekler sunuyor. Bundan dolayı online olarak fotoğraf depolama servisleri göz önünde bulundurulduğunda, geniş seçenekler var. Bunlara ek olarak Flickr’ın yeni politikalarından memnun değil misiniz?

Flickr ile işiniz bitmeye karar verdiyseniz ve tüm fotoğraflarınızı indirdiyseniz, şimdi verme kararınız var: onları şimdi nereye koyacaksınız? Elbette, onları sabit diskte tutabilirsiniz, ancak bu özellikle işinizi aileniz ve arkadaşlarınızla paylaşabilmek veya yeniden kullanım için sergilemek istiyorsanız ideal değildir.

Bunları ayrıca popüler bulut depolama hizmetlerinden birine de yedekleyebilirsiniz, ancak yine de bunların çoğu fotoğraflarınızı göstermek için ideal değildir. Kısacası internet dünyasında bir dünya yer var.

Bizlerde aşağıda fotoğraf depolama, görüntüleme ve paylaşmanızı mümkün kılan bazı ücretli ücretsiz en iyi bulut hizmetleri sıraladık. Bazıları sosyal medya uygulaması gibi de kullanılabiliyor.

2019 Yılının En İyi Fotoğraf Depolama Servisleri

Fotoğrak konusunda en iyi depolama ve paylaşma sitesi olan Flickr, kısa bir süre önce SmugMug ile birleşti. Kısacası eski tadı artık yok. Asıl üzen şey, Flickr’ın ücretsiz planını 1000 fotoğrafla sınırlandırması.

Şayet bundan daha fazlasına sahipseniz ve ücretli bir plana geçmediyseniz, bu 1000 sayıyı ihlal eden fotoğrafları kaybedebilirsiniz. Kararlı Flickr kullanıcıları için sorun, görüntülerini ve onlarla birlikte gelen verileri indirebilmelerine rağmen, görüntülerin ve ilişkili verilerin ayrı olarak indirilebilmesi ve yeniden ilişkilendirilmesi zor olabilir.

Bu nedenle, fotoğraflarınızla ilgili çok fazla bilgi ve yorumunuz varsa, hizmette kalmanız ve ayrıcalık için ödeme yapmanız daha kolay olabilir. Tabii ki, karşılayabileceğinizi hissediyorsanız, bu konuda sıkıntı etmeyin.

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Bir çok kişi, Google Fotoğrafları, Flickr’ın alternatifi olarak görüyor. Özellikle de çok sayıda aile fotoğrafınız varsa ve orijinalleri saklamaya yer arıyorsanız, oldukça ideal bir fotoğraf depolama servisidir.

Bu nasıl çalışır: “Yüksek kalite” planı kapsamında Google, 16 megapiksele sıkıştırılmalarına izin verdiğiniz sürece ücretsiz olarak sınırsız sayıda fotoğraf saklamanıza imkan verir. Videolar en fazla 1080p olarak saklanabilir.

Bu size uygun değilse, bir noktaya kadar fotoğrafları “Orijinal kalitede” saklayabilirsiniz. Google şu anda hesaplarının her birine Google Drive, Google Fotoğraflarda standar olarak da 15 GB’lık ücretsiz depolama alanı sağlıyor.

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500px, profesyonel fotoğrafçılar için en iyi fotoğraf depolama servislerinden birisi. Fotoğraf kaydetmeden daha çok profesyonellere işlerini saklamak, sergilemek ve lisanslarını almak için bir yer sunuyor. Geçen yıl 500px, tanınmış dağıtım şirketi Getty Images ile ortak olduğunu açıkladı ve katılımcıların çalışmalarını Getty yoluyla satmalarını sağladı.

Ayrıca daha idealist bazı fotoğrafçılar, 500px’in fotoğrafların Creative Commons’a göre lisanslanmasına izin vermesini engellemekten vazgeçebilirler. Bu nedenle, fotoğraflarınızı yedeklemeyi hedefliyorsanız 500px, kontrol etmeniz gereken bir yer olabilir.

Temel ücretsiz plan, faydalı bir şey yerine gerçekten bir test hesabı olduğu nokta ile sınırlıdır: yedi günlük bir sürede yedi yüklemeye izin verilir. Bu yüzden gerçekten her şeyden çok bir deneme hesabı.

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2017 yılında, binlerce kullanıcının fotoğrafını ücretsiz olarak barındıran Photobucket, fotoğraflarını doğrudan görüntü bağlantılarını kullanarak başka bir web sitesine yerleştirmek için imkan veren bir site olmuştu.

Sonrasında ise üyelerine yılda 400 dolarlık yükseltme planı vermeye karar verdiğinde oldukça fazla tedirginlik yarattı. Bu günlerde, hizmetin planlarına daha erişilebilir. Burada listelenen diğer hizmetler gibi, hala ücretsiz bir plan var.

Photobucket, maksimum 2,5 GB’e kadar istediğiniz kadar fotoğraf yüklemenizi sağlar. Ancak fotoğraflarını reklamlarla gösterilir, çok fazla reklam! Photobucket’e bağlı kalmaya karar verdiyseniz ve daha fazla alan istiyorsanız (reklamsız ve filigran içermeyen fotoğraflar ile birlikte), ayda 4.48 Dolarlık başlangıç fiyatı ile 25 GB depolama alanına sahip olabilirsiniz.

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DeviantArt, sanatçıya ve meraklılara yönelik bir sosyal ağın yanı sıra “yaratıcı ifadenin kurtuluş hareketi” olarak da adlandırıyor. Ziyaretçilere, geleneksel, animasyon ve illüstrasyonlar gibi kategorilere ayrılmış çok çeşitli sanatçı galerileri sunar.

DeviantArt’ın kendi yayın platformuna bile Sta.sh adını veriyor ve 500px gibi bu sitenin basit depolama için daha az ve sanatınızı göstermek ve satmak için daha fazla olduğunu vurgulamakta. DeviantArt’a ücretsiz üyelik, Sta.sh’a 2GB’a kadar özel depolama alanı sağlar ve DA’nın bir sanatçılar ve sanatseverler topluluğuna kabul edilir.

Her üç ayda bir 15 dolar veya yılda 50 dolar katkıda bulunursanız, 20GB depolamaya ve Google Analytics gibi başka bir çok avantajı, sitenizi kişiselleştirmenin daha fazla yolunu ve diğer sanatçıların eserlerini satın alırken yüzde 20 indirim kazanabilirsiniz.