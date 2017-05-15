En iyi Orta Sınıf Telefonlar 2017

2017 yılının en yeni ve en iyi orta düzey akıllı telefonları rehberine hazır olur. Bu yılın 2.000 TL’nin altındaki en iyi telefonlar hakkındaki incelemelerimize ve satın alma rehberine göz atın.

Türkiye’de alabileceğiniz en iyi orta sınıf telefon nedir?

2017’de en iyi orta sınıf telefonlar için satın alma rehberiniz

2.000 TL’den düşük bir fiyatla satın alabileceğiniz bir orta sınıf aralıklı telefonları olumlu olumsuz yönleri ile listeliyoruz.

Fiyat kriterleri, bu listenin fiyat aralığına uyan yeni telefonları içerdiğini, ancak daha eski olanları, yani amiral gemileri de içerdiğini ve fiyatların düştüğü halde halen hazır olduğunu gösteriyor.

Yıldız derecelendirmelerinin yayınlanma zamanında da karar verildikleri için her zaman karşılaştırılabilir nitelikte olmadıkları için listeye göz atarken de bunu göz önünde bulundurun.

İhtiyaçlarınıza ve zevkinize bağlı olarak ilk sıradaki telefon sizin için doğru olmayabilir.

Orta sınıftaki bir telefonda aranacak özellikler

Bazıları belirli bir bölgede daha fazlasını sunacağı için orta sınıf bir telefonu tanımlarken seçim yapmak çok zor. Örneğin, bazı üreticiler mümkün olan en iyi kameraları size sunarken diğerleri tasarıma veya ekrana odaklanacaktır. Ayrıca bkz: En iyi kameralı akıllı telefonlar

Sizin için en uygun hangi telefon, tasarım veya inç başına pikselden rahatsız olup olmadığınız gibi birçok şeye bağlı olacaktır.

LG, HTC ve Sony gibi önceki nesil amiral gemisi telefonların daha ucuz oldukları için şimdi paranızın karşılığını alacaklarına kesinlikle eminim.

Bununla birlikte, OnePlus ve Xiaomi gibi rakipler zaten orta menzilli bir fiyatla iyi özellikler sunuyor.

Akıllı telefon teknolojisine gelince, bu telefonların birçoğu bu yılın ileri teknoloji telefonlarından çok uzak olmayan bir segmente yer aldığını unutmayın. Sadece bazı kullanmayacağınız özellikler ve genellikle kameraları gelişmiştir.

En iyi Orta Sınıf Telefon İncelemeleri

LG G5 Fiyatı: 1800 TL

LG G5, bir müddet sonra gelebilecek en radikal telefonlardan biridir ve firmanın modüler tasarımı ile çalkalanmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Benzersiz özelliklere sahip yenilikçi ve ilginç G5, tasarım ve yapı alanlarında tamamlanmamış gibi hissettiren bir utanç kaynağı oldu.

Performans ve kameralar arasındaki en iyi telefonları kendine özgü tutabilen, ancak gerçek satış noktası olan LG’nin modüler tasarımı, birinci sınıf bir cihaz. Potansiyel bir çanta var, ancak bunun geleceği belli değil bu yüzden şu anda kesin konuşmak zor. G5, çevredeki en iyi telefonlardan biridir ancak Galaxy S7 ile tamamen farklı nedenlerden ötürü.

Moto G5 Plus Fiyatı: 1.600 TL

Moto G5 Plus, 2.000 TL’nin altında olan etkileyici bir telefon. Normal modelden daha tuhaf olan ancak daha fazla depolama alanı, daha iyi bir işlemci ve önemli ölçüde daha iyi bir kamera almak için fazladan harcama yapmaya değer olabilir. Buradaki fiyatı yaklaşık fiyattır. Türkiye’de henüz satışta olmadığı için hatırlatmak istedik.

HTC One M9 Fiyatı: 1.999 TL

HTC One M9, Samsung arşivini yükselttiğinde bile Android arazisinde en iyi tasarım ve yapıya sahip, gerçekten arzu edilen bir akıllı telefon. Güçlü Snapdragon 810‘u ve daha fazla belleği görmek çok güzel, ancak bazı önemli donanım M8 kullanıcılarının yeni sürüme geçmeye cesaret edemeyeceği anlamına geliyor ve eski model artık 2.000 TL civarındaki cazip bir satış fiyatına sahip. Galaxy S6’nın daha etkileyici özellikleri ve aynı fiyat olması da HTC için iyi bir şey değildir.

Xiaomi Mi 5s Fiyatı: 1.450 TL

Xiaomi Mi 5s‘i tavsiye edebiliriz. Bu, her 2016 amiral gemisi olmak isteyen akıllı telefon ve bunların yarısında bir fiyat etiketi ile geliyor. Fantastik yapı kalitesi, harika performans, mükemmel bir depolama, pil ve bağlantı seçenekleri – Xiaomi Mi 5s bizden büyük bir başarı elde ediyor.

Moto G5 Fiyatı: 1.500 TL

Android’in fiyat/performans pazarında çok sayıda rekabetçi ürünleri var, ancak şu sıralar Moto G5 en iyisi. Parmak izi kontrolü, Android deneyimini gerçekten iyileştirirken yapım kalitesi tek başına çok daha pahalı bir telefona aitmiş gibi geliyor. Karşılaştırma ölçütleri ve pil onu geride tutuyor ancak fiyat göz önüne alındığında mantıksız değil – 1.500 TL civarında bir fiyatı var fakat ülkemizde bulmak oldukça zor. Yinede çok başarılı bir telefon olduğunu söyleyebiliriz.