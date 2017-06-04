En iyi oyun faresi 2017

Bir FPS veya MOBA için standart bir fare işinize yaramaz. 2017’de kullanıma sunulan en iyi oyun farelerini inceledik ve sizin için en doğru fareyi bulabileceksiniz.

çok başarılı ve bi o kadar zorlu oyunları oynayabilmek hatta iyi oynayabilmek için elinizin altında doğru fareniz olması önemlidir. Özellikle oyun farelerinin, aralarında seçim yapmak için sonsuz çeşitli seçenekleri var, hepsi farklı avantajlar sunuyor.

İşte sizin için doğru olanı seçmeyle ilgili bazı ipuçları. Bu farelerin hepsi Türkiye’de bulunabilir; bu harika oyun dizüstü bilgisayarlarının yanı sıra oyun bilgisayarı için de idealdir, ayrıca bunları günlük işler yapmak ve göz atmak için de kullanabilirsiniz.

Oyun fareleri satın alma rehberi

Birçoğu kişisel tercihinize bağlı – elinizde ne hissediyorsunuz ve düğmelerin konumunu rahat bulup bulmamaya özen gösterin. Bu arada, solcular dikkat etmelidir; Bunların tamamı sağ elle kullanılan fareler ve Razer DeathAdder sol alternatifi olan tek model, bu yüzden rakipleri iyi analiz edin.

Bununla birlikte, sırf ergonominin yanısıra dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır. Çoğu farede, ayarlanabilir on-the-fly DPI ayarları, fare hassasiyetinizi bir düğmeye dokunarak değiştirmenize olanak tanır. Bu, o keskin nişancı (head shot) da olduğu gibi çok ince kontrollere ihtiyacınız olduğu zaman içindir.

Mevcut farenizin yalnızca üç düğmesi var mı? Çoğu oyun faresi, beş ila on programlanabilir düğme arasında (sprint, crouching veya yeniden yükleme gibi belirli işlevlere atayabilirsiniz) bir yere gelirken, bir MMO tarzı farenin kasasına 20 veya daha fazla düğme konması mümkündür. Bunlar, doğru kullanıldığında, size rekabet avantajı sağlayabilir.

Birçoğu, daha çekici kılmak için çeşitli arka aydınlatma seçenekleri de sunuyor. Bazen bir fare çıkarılabilir ağırlıklarla birlikte gelir; “mükemmel” ağırlığınızı bulana kadar fareyi daha ağır veya daha hafif yapmanıza olanak tanır.

Kablolu fareler vs kablosuz, başka bir düşünce, ancak bizim görüşümüze göre kablolu en iyisidir. Bir kablo tercih ederseniz seçim genişliği çok daha büyük olur ve pilleri değiştirmekle uğraşmak zorunda kalmazsınız. Bazı oyuncular, bazı kablosuz farelerle gecikme yaşadıklarını söylüyorlar.

Ne olursa olsun, ister mükemmel hassas tepkime ister DPS’yi en üst düzeye çıkarmaya çalışan bir MOBA oyuncusu arayan bir devrilmez oyun fanatiği olsanız da, ihtiyaçlarınıza uygun bir fare vardır ve bir tane kullandıktan sonra hiçbir zaman geri dönmezsiniz.

Razer Naga Hex V2 fiyatı: 379 TL

Razer Naga Hex V2, özellikle farelerin 500 TL ‘den fazla ücret alabileceği oyun faresi dünyasında nispeten ucuz olan 379 TL’ye sahip olduğunu düşündüğünüzde, oldukça etkileyici özelliklere sahiptir.

Razer tarafından ‘OP MOBA fare’ olarak adlandırmanın nedenini anlamak kolaydır: farenin sol tarafındaki dairesel bir başparmak tekerleğinin çevresinde bir, iki değil yedi programlanabilir düğme bulunur, bu da her düğmeyi bulmayı kolaylaştırır Gerektiğinde bir saniyede basabilirsiniz.

Düğmelerin dairesel düzenine alışmamızın bir süre aldığı kabul edilse de, ayarlamalar yaptıktan sonra doğal olarak hissettik ve farelerde programlanabilir tuşların standart ızgaraları gibi yanlış tıklamalar konusunda da hiç endişelenmedik. Dairesel başparmak tekerleği kauçuklaştırılmış ve daha iyi kavrama sağlar ve yanıt sürelerinin iyileştirilmesini sağlar.

Aslında, Razer, Naga Hex V2‘nin MOBA’daki yeteneklerinden çok emindir, kendi Ligi Efsaneleri ve DOTA 2 profillerini kendi sitesinde sağlamıştır – sadece istediğiniz profili indirip, gerekirse onu ayarlayın ve kendiniz el ile programlamak zorunda kalmazsınız.

Bununla birlikte, sadece Naga Hex V2‘yi rakiplerinden üstün kılan etkileyici anahtar düzen değil. Ayrıca, anında hassasiyeti ayarlamak için kaydırma tekerleğinin hemen altında iki düğme bulunan 16,000 DPI kapasiteli bir 5G lazer bulunuyor.

Bununla birlikte, yalnızca bir veya iki profil arasında geçiş yapacak diğer farelerin aksine, Naga Hex V2, 800, 1800, 4500, 9000 ve 16000 ayarları arasından seçim yapmanızı sağlar; düğmeler her görüntülendiğinde bir ekran arayüzü görüntülenir Hangi DPI’yi seçtiğinizi bildirmek için bastırırsınız. Oyunculara, rekabetçi online oyunlarda yaşam ve ölüm arasındaki farkı ifade edebilen hız ve reaksiyon süreleri sağlar.

Ve tabii ki, LED’leri özelleştiremezseniz, oyun faresi olamaz, değil mi? Naga Hex V2, farenin yan tarafındaki logo, kaydırma tekerleği ve programlanabilir düğmeleri özelleştirmek için Razer Chroma aydınlatmasına sahiptir. Havalı kısım mı? Diğer Chroma özellikli Razer ürünleriyle otomatik olarak senkronize edilerek, tüm çevre birimlerinizde mükemmel zamanlı aydınlatma efektleri sağlar.

Razer Naga Hex V2, özellikle yedi programlanabilir tuşun sezgisel düzenini düşündüğünüzde etkileyici bir örnek. MOBA oyununa odaklanmasına rağmen, Hex V2 her tür oyun için iyileştirmeler sağlayabilir ve bize göre bir çok zor yönlü oyun faresidir.

Logitech G502 Proteus Spectrum RGB fiyatı: 300 TL

G502 Proteus Spectrum RGB, genel olarak PC çevre birimleri söz konusu olduğunda önemli bir soyağacı olan Logitech’in oyun alanının bir parçasıdır. Geçmişte marka oyun ekipmanı üretmek için gerçekten bilinmese de, markanın şu anda masaya ya da bu durumda büroya getirdiği tecrübe ve uzmanlık seviyesi yadsınamaz derecede korkunç.

G502, kesinlikle test ettiğimiz en kullanıcı dostu farelerden biridir – ergonomik olarak elin içine yerleşir ve iki yan düğmeye ulaşmak için zar zor başparmağımızı hareket ettirmek zorunda kaldık. Bunları düşünen Proteus, başparmak düğmesi ve on-the-fly DPI geçişi de dahil olmak üzere 11 programlanabilir butona sahiptir.

Ayrıca, bir düğmeye basarak clicky’den serbest kaydırma moduna geçmenizi sağlayan kaydırma tekerleği işlevini değiştirmek için bir düğme var.

DPI seviyeleri ayarlanabilir ve üç LED (yazılım aracılığıyla kapatılabilir) ile gösterilir. DPI LED’leri ile birlikte, RGB arka aydınlatmayı içeren tek bölüm Logitech ‘G’ logosudur.

Bu farenin görsel tasarımı garip bir şekilde güzel; Parlak detaylandıran ve düz çizgileri tutan, mat siyah, aşırı derecede gösterişsiz, serin, minimalist şık. Ayrıca Logitech gibi bir şirketten beklenebileceği gibi çok iyi yapılandırılmış. Vücut katı ve iyi bir araya getirildiğini hissediyor ve nispeten ağır ancak ayarlanabilen ağırlıkları ile özelleştirilebiliyor. Ayrıca bir örgülü kablo ile birlikte gelir.

Logitech, yazılımını hassas ayarlamak için yıllar içinde çok uzun bir yol kat etti ve Logitech Oyun Yazılımı ile makrolardan ve temel işlevlerden fare kalemi kalibrasyonuna kadar farenin her bir yönünü özelleştirebileceksiniz!

Ayarlanabilir DPI, yüksek hızda izleme ve en iyi sensörlerden birinin piyasaya sürülmesi, bunu FPS oyuncuları için mükemmel bir fare haline getiriyor ancak sağlam bir tasarıma ve düzene sahip olması, diğer türdeki hayranlar için oldukça mantıklı bir seçim olmasını sağlıyor. iyi. Daha da iyisi, aşırı pahalı değildir.

Coolermaster CM Storm Alcor fiyatı: 150 TL

Cooler Master CM Storm Alcor, tüm niyet ve amaçlarla Razer DeathAdder ile aynıdır. Tasarım aynıdır (sol ve sağ düğme şeklindeki en küçük farkları barındırır) ve iki yan düğme aynı yerde bulunur.

Bununla birlikte, bazı önemli farklılıklar vardır. Öncelikle, Alcor, 150 TL’nin altında, çok değerlidir. Dahası, Razer Deathadder‘da önemli ölçüde eksik olan bir özellik olan 4000 DPI‘ye kadar doğrudan DPI anahtarlama özelliğine sahiptir.

DPI ayarları av seviyesinde CM Storm logosu mevcut durumunu belirtmek için renk değiştirerek dört seviyeye gelir. Daha görünür bir yere yerleştirilmesinin daha iyi olacağını iddia edebiliriz, ancak bu en iyi ihtimalle bir kelime oyunu.

Kuşkusuz, DPI düzeylerini veya makroları özelleştirmek için test ettiğimiz her fareyi destekleyen herhangi bir destek yazılımı bulamadık. Kalitesi de biraz hayal kırıklığı yaratıyor – yeterince sağlam, ancak özellikle bir standart masaüstü fare için farklı değil. Yarı parlak kaplamanın, uzun oturumlarda biraz terli olma eğilimi vardı. Bu, diğerlerinden hiçbirinde olmamıştı.

Gösterişli tanıtım eksikliği, daha sert oyunculardan bazılarını Alcor’dan vazgeçirebilir ve makro ve yeniden eşleştirme seçeneklerinin eksikliği çok kısıtlayıcı olabilir; ancak böylesine gülünç düşük bir fiyata, PC oyunlarına ilk adımlarını atanlar için mükemmel bir seçimdir.

Asus ROG Spatha Fiyatı: 550 TL

Asus ROG (Republic of Gamers) Spatha, MMO’larda ve MOBA’larda kullanım için ideal altı tamamen programlanabilir başparmak düğmesinin yanında sol tarafta oldukça detaylı Maya tarzı bir tutma yeri olan tamamen yeni bir tasarımla gelen Asus’un en yeni oyun faresidir.

Yalnızca altı tane düğme yok – Windows için mevcut olan ROG Armory yazılımı vasıtasıyla fare üzerinde on iki buton özelleştirilmeye hazır. Bu, uygulama ile ilgili olarak sadece yüzeye dokunuyor; çünkü ayrıca, pro oyuncular için mükemmel olan düğme tepkisini, yoklama oranı, hızlanma, açıyı yakalamayı ve daha fazlasını özelleştirebilmenizi sağlar.

Magnezyum alaşımlı ROG Spatha, bir DPI anahtarı ile birleştirilmiş 8200dpi lazer sensörü sayesinde son derece yüksek hassasiyete sahiptir. Bunun yanı sıra, ROG Armory, üzerinde kullanılan yüzeye en iyi performansı sağlayan yüzey kalibrasyonu sunar.

Bu kombinasyon, örneğin, keskin nişancı tüfeği gibi kesin bir silahla hedeflediğinizde daha hassas bir kontrol yaparken, tek bir tıklamayla yüksek ve düşük hassasiyet arasında geçiş yapmanıza olanak tanır.

Bu sizin için yeterince etkileyici değilse, o zaman belki de: Kişisel tercihinize bağlı olarak, Asus ROG Spatha hem kablolu hem kablosuz olmaktadır. Fareyi bilgisayarınıza bağlamak için verilen Micro-USB kablosunu kullanabilirsiniz veya alternatif olarak alıcı/şarj istasyonunu (powerbank) bağlayabilir ve bir şarj gerektirene kadar kablosuz olarak kullanabilirsiniz. Kullanıcılara, taviz vermeden istediklerini oynama özgürlüğü verir.

Yukarıdaki özelliklerin yanı sıra, fare ve kaydırma tekerleğinde logonun rengini değiştirmekle kalmaz, ayrıca sol taraftaki başparmak düğmeleri arasında sızıntı yapan ışığı değiştirmenize izin veren oldukça standart bir LED özelleştirme ile birlikte gelir.

SteelSeries Rival 700 fiyatı: 350 TL

Diğer oyun fareleriyle karşılaştırıldığında, SteelSeries Rival 700 biraz ‘temel’ görünebilir, ancak fark kaputun altındadır. Sıfır donanım ivmesi ve gerçek 1:1 izleme sunarak, hassas hareket imkanı sağlayan gelişmiş bir optik sensöre sahiptir ve farkı anında, özellikle de 144Hz monitörle birleştirildiğinde anında hissedebilirsiniz.

Deneyimlerimize göre, 16.000 DPI‘de fare kullanmaya çalışmak neredeyse imkansız olmasına rağmen, orijinal Rival’da 6500’den yükselen 16.000 DPI’ya kadar geniş bir yelpazede, oyuncuların oyun stili için mükemmel imleç hassasiyetini bulmalarını sağlıyor.

SteelSeries Engine 3, oyuncuların programlanabilir tuşlar, yoklama oranı, açısal tıkanma ve hızlanma ve yavaşlama hızı dahil olmak üzere çeşitli Rival özelleştirme ayarlarına erişmelerini sağlar. Bir sürü programlanabilir tuş arıyorsanız, başka yerlere bakın: Rival 700‘de sadece yedi buton ve kaydırma tekerleği vardır.

Rival 700’e yeni eklenen, dahili titreşim motoru sayesinde dokunmatik uyarılar vardır. SteelSeries Engine 3 ile, kullanıcılar, yeniden şarj olur olmaz onlara haber verecek cooldown’lara (Legends of Legends gibi) sahip oyunlar için kısayol tuşları oluşturabilirler. Kullanımlar bunun ötesine yayılmış olsa da, düzgün bir şekilde ayarlanırsa FPS oyunları oynarken düşük sağlık, cephane, headshots ve daha fazlası gibi şeyleri de size bildireceğinden profesyonel oyuncular için çok kullanışlı bir özellik, ancak düzgün ayarlamak biraz zaman alabilir.

Ayrıca, beğeninize göre GIF oynatabilen veya desteklenen oyunlar için gerçek zamanlı istatistik görüntüleyebilen özelleştirilebilir bir OLED ekranı da bulunuyor. Bu özellikten o kadar emin değiliz, çünkü bizim için en azından, önümüzde bilgi mevcutken ekrandan uzaklaşmak gibi alışkanlıklara erişemiyoruz. Kişisel dokunuş isteyenler için farenizi özelleştirmenin eğlenceli bir yolu.

Tasarım, aynı zamanda büyük bir oyun faresi için de önemli olduğundan, iç kısımlar Rival 700 söz konusu olduğunda paketin sadece bir parçasıdır. Rival, ergonomik tasarımı sayesinde saatlerce oyun oynamış kişiler için rahat kullanımlı bir tasarıma sahip.

Mat bir görünüme sahiptir, ancak yine de yumuşak hissetmeye devam eder ve anti-ter kaplama, basınç açıkken teması korumaya yardımcı olur – ancak gerekirse parlak bir kapak değişikliği yapabilirsiniz.

Devamı hazırlanıyor!….