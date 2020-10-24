En İyi Oyun Laptopları 2020

Bilgisayar oyunlarının bir fenomen olduğu bu devirde, her türlü oyunu kaldırabilecek bir bilgisayar mı bakınıyorsunuz ? O halde yazımızı okumadan geçmemenizi tavsiye ediyoruz. Fiyatı dert etmiyorsanız ve sahiden de iyi bir performans deneyimi arıyorsanız, bu bilgisayarlar tam size göre! Fakat başlamadan önce sıralamanın rastgele olduğunu hatırlatalım. Sizler için tüm bilgisayarların en iyi özelliklerini öne çıkarmaya çalıştık. Hadi başlayalım!

En İyi Oyun Dizüstü Bilgisayarları

1-Lenovo Legion 7i

2-HP Omen 15

3-Razer Blade 15

4-Razer Blade Pro 17

5-Alienware m17 R3

6-Alienware Area 51m R2

7-Asus ROG Zephyrus G15

8-MSI GS66 Stealth

9-Acer Predator Triton 500

10-Gigabyte Aero 17 HDR

Editörün notu: En iyi oyun dizüstü bilgisayarlarının bu listesi, yeni modeller duyruldukça düzenli olarak güncellenecektir.

1- Lenovo Legion 7i

Y740’dan ilham alan Lenovo Legion 7i, 2020 için tamamen yenilendi. Seçeneklerden bahsedecek olursak bilgisayarın temel modeli, 8GB RAM‘e sahip 10. nesil Intel Core i5 işlemciyi de beraberinde getiriyor.

Bunu, 32 GB RAM ile 10. nesil Core i7’ye kadar artırabilir ve depolamasını 256’dan 1 TB’a da yükseltebilirsiniz.

Temel model bir Nvidia GTX 1660 Ti grafik kartı ile çalışıyor, ancak belirli bir maliyet karşılığında Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q‘ya da sahip olabilirsiniz. Lenovo Legion 7i, bazı klasik stillerle birinci sınıf bir deneyim için TrueStrike klavye ve alüminyum kaplama sunuyor. Sahiden de harika bir bilgisayar!

2- HP Omen 15

En iyi oyun dizüstü bilgisayarları için güzellik yarışması yapılsaydı, HP Omen 15 gelişmiş tasarımıyla birinciliği eve götürürdü. HP, Omen’i herhangi bir güç veya rahatlıktan ödün vermeden yüzde 11 oranında hafifleştirmeyi başardı. Üstelik yepyeni yükseltmeleri de bu muhteşem bilgisayara dahil etti. Nitekim bu harika canavarda işlemciler ve grafik kartları için tercih yapabileceğiniz tam yedi seçenek var.

Omen 15, 10. nesil Intel Core i5, 8 GB RAM ve bir Nvidia GeForce GTX 1650 grafik kartının temel yapılandırmasıyla birlikte geliyor. Bilgisayarda kurulumu tamamlayarak 15,6 inç 4K 120 Hz ekran ve 1 TB‘a kadar birleşik depolamayı tercih edebilirsiniz. İyi bir kurulum RGB klavye olmadan tamamlanmaz ve Omen 15’te tek bölgeli, dört bölgeli veya tuş başına klavye seçme imkanına sahipsiniz.

3- Razer Blade 15

Razer serisi, 2020 model bilgisayarıyla listemizde yer almaya hak kazandı. Zaten harika olan bu bilgisayarda pek fazla bir değişiklik bulunmasa da işlemciler 10. nesil Intel setine yükseltildi.

Temel model sahiden de pahalı, ancak 16 GB RAM ve 256 GB SSD ile birlikte 10. nesil Intel Core i7 işlemciyi de beraberinde getiriyor. Birkaç iyileştirme daha isterseniz, 300Hz Full HD ekranı 4K dokunmatik ekran ve Nvidia GeForce RTX 2080 Super grafiklerle değiştirme imkanına sahipsiniz.

Razer, dizüstü bilgisayarlarının renk seçeneklerine beyaz ve pembe kuvarsı da ekleyerek genişletti, ancak bu seçenekler Razer Blade 15’de yer almıyor. Razer Blade 15’in gelişmiş modeli ise, muhteşem bir ısı soğutma sistemine sahip. Bütçenize göre hangi modeli alacağınıza karar verebilirsiniz.

4- Razer Blade Pro 17

Razer, 2020 modellerine üst düzey Razer Blade Pro’yu da ekledi. 17 inçlik model, daha küçük Blade 15‘e benzer 10. nesil Intel Core işlemciyle güçlendirildi. Elbette fiyatı daha fazla fakat fiyatı kadar da yüksek performans özellikleri sergiliyor.

Bu yüksek fiyatla, Turbo Boost özellikli 10. nesil Intel Core i7 işlemci, bir Nvidia GeForce RTX 2080 Super grafik kartı ve en az 16 GB RAM’a sahip olabilirsiniz. Sisteminizi 64 GB RAM ve 2 TB depolamaya kadar geliştirebilirsiniz. Üstelik, Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.0, deneyimi de kazanabilirsiniz. Blade Pro 17, Blade 15 ile aynı mat siyah kaplamaya sahip.

5- Alienware m17 R3

Alienware’in çoğu tasarımı inanılmaz derecede tutuldu. Parlayan uzaylı logosu ve uzay gemisi tasarımı, sayabileceğimizden daha fazla üretici tarafından taklit edildi. M17 R3 ise, Dell’in sahip olduğu şirketten çıkan en yeni bilgisayarlardan biri.

Temel yapılandırmayı seçerseniz, 10. nesil Intel Core i7 işlemci, AMD Radeon RX 5500M grafik kartı ve Dark Side of the Moon renk seçeneğine sahip olabilirsiniz. Bağlantı noktalarınızı en üst düzeye çıkarmak istiyorsanız ve boyutu konusunda fazla endişelenmiyorsanız, Alienware sizin için bariz bir seçim olmalı.

M17 R3, devasa bir 17,3 inç Full HD ekrana sahip ve Razer Blade Pro’dan önemli ölçüde daha büyük ve daha ağır. Elbette, artan boyut, iç kısımları açmanın ve onlarla uğraşmanın daha kolay olduğu anlamına geliyor. Alienware m17 R3, maksimum soğutma için bir sisteme, yüksek voltajlı fana ve Cryo-Tech gücüne de sahip.

6- Alienware Area 51m R2

Alienware Area 51m, şirketin sunduğu en güçlü dizüstü bilgisayarı. Daha çok kılık değiştirmiş bir masaüstü bilgisayar gibi görünüyor. Elbette, Area 51m R2, tüm bu performansıyla cüzdanınızda ciddi bir delik açabilir. Gözleri sulandıran fiyatı geçtikten sonra, bilgisayarın standart özellikleri arasında 10. nesil Intel Core i9, 32 GB RAM ve 2 TB depolama alanı olduğunu belirtelim.

En iyi özellikler için ek bir ücret öderseniz, 4 TB‘lık depolamanın yanı sıra 64 GB RAM’e de sahip olabilirsiniz. Area 51m R2, dizüstü bilgisayarınızda daha fazla çalışmanızı sağlamak için çok sayıda bağlantı noktası ve güçlü Cryo-Tech soğutma sistemini de beraberinde getiriyor.

7- Asus ROG Zephyrus G15

Asus ROG Zephyrus G15, üst düzey tasarıma sahip yepyeni bir dizüstü oyun bilgisayarı. ROG’nin Zephyrus G15’i, bir AMD Ryzen 7 işlemciyi 16 GB RAM ve 1 TB depolama ile eşleştiriliyor. Ayrıca USB-A ve USB-C bağlantı noktaları arasında seçim yapma özgürlüğüne de sahip olabiliyorsunuz. Dizüstü bilgisayarın Windows 10 Pro ile birlikte geldiğini de söyleyelim.

ROG, ince çerçeveler ve etkileyici yüzde 81 ekran/gövde oranı sayesinde 15.6 inçlik bir ekranı 14 inçlik bir gövdeye sığdırmayı başardı. Pek çok oyun kurulumunun aksine, hafif tasarımı sayesinde Zephyrus G15‘i her yerde rahatça kullanabilirsiniz.

8- MSI GS66 Stealth

MSI, hemen hemen her oyuncuya uyan kapsamlı bir seçenek listesine sahip ve GS66 Stealth da bizim favorilerimizden biri olmayı başardı. Bu muhteşem bilgisayarla birlikte, Nvidia GeForce RTX 2070 Super Max-Q grafiklerle desteklenen 15,6 inç Full HD ekrana sahip olabilirsiniz.

GS66 Stealth, GS75 Stealth’in daha küçük bir kardeşi ve aynı Intel Core i7 işlemciyi 32 GB RAM ile eşleştiriyor. Biraz daha fazla güç eklemek istiyorsanız, MSI bir Intel Core i9 işlemci, 1 TB depolama ve Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q grafik için yapılandırmalara da sahip. Dikkatli olun çünkü MSI dizüstü bilgisayarların ısınma eğilimi diğerlerine göre daha yüksek.

9- Acer Predator Triton 500

Bir Acer dizüstü bilgisayar almak istiyorsanız Predator Triton 500 en iyi seçeneklerden biri. 9. nesil Intel Core işlemciyle bir yıl geride kalsa da bilgisayarın diğer özellikleri bol miktarda güç içeriyor.

Core i7 işlemciye ek olarak Triton 500, 16 GB RAM ve 512 GB depolama alanı kullanıyor. Bir Nvidia GeForce RTX 2060 grafik kartı tüm sistemi birbirine bağlıyor. Etkileyici bir şekilde, Triton 500 yalnızca 17,9 milimetre kalınlığında ve iki kilogramdan biraz daha ağır. 144 Hz yenileme hızına sahip 15,6 inç ekranda oyun oynarken sorun yaşayacağınızdan eminiz.

10- Gigabyte Aero 17 HDR

En iyi oyun dizüstü bilgisayarları listesindeki son seçenek, daha önce hiç duymadığınız bir model olabilir. Gigabyte’ın Aero 17 HDR‘si, güçlü Aorus serisine kıyasla hızlı ve hafif olacak şekilde tasarlandı. İç kısımlar söz konusu olduğunda en yeni ve en iyil özellikleri de beraberinde getiriyor.

Bir fiyat karşılığında bir Intel Core i9 işlemciye ve Nvidia GeForce RTX 2080 Super Max-Q grafik kartına sahip oluyorsunuz. Aero 17, hareket halindeyken iş gücü düzeyinde performans için 32 GB RAM ve 1 TB depolamayı kaldırabiliyor.

Razer uzun zamandır güçlü ve ince dizüstü oyun bilgisayarlarının kralı olsa da, Aero 17 de değerli bir rakip. Büyük fanları ve soğutma sistemleri muhteşem. USB-A, HDMI ve Gigabit Ethernet bağlantı noktalarıyla çok sayıda birimi birbirine bağlayabileceksiniz.