En İyi Oyun Telefonları 2018

En iyi oyun telefonları kategorisini belirlemek açıkçası akıllı telefon endüstrisi içerisinde henüz yeni bir kategori olduğu için zordur. Aslında adalet içinde davranıldığında oyun merkezli cihazlar bir zamanlar popülerdi. Ama son birkaç yıldır bir çeşit durgunluk yaşıyorlardı. Artık oyun endüstrisinin yanı sıra büyük akıllı telefon oyuncuları da artık birer tane oyun odaklı akıllı telefonunu yayınladı ya da böyle bir cihaz üzerinde çalışmak için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Artık biraz rekabet oluştuğuna göre piyasadaki mevcut oyun telefonlarını karşılaştırmak doğru olacak. Mobil oyuna çok fazla yatırım yapan bir kullanıcı iseniz muhtemelen nelere dikkat etmeniz gerektiğini göstermek için mükemmel bir zamanlama yakaladık diye düşünüyoruz.

Hadi başlayalım!

Apple‘ın mevcut akıllı telefonlarındaki Apple A11 Bionic yonga seti en yetenekli yonga setlerinden biridir ve ağır oyunlar için mükemmel bir şekilde tasarlanmıştır. Çipset üzerine attığınız herhangi bir oyun hoş bir deneyim için tüm gereksinimleri sunar.

Mobil oyunları çok oynuyorsanız iPhone’u seçmeniz için birkaç neden var.

Olağanüstü Donanım

A11 Bionic yonga setini oyunda bu kadar iyi yapan şey nedir?

İlk olarak eski bir PowerVR mimarisini kullanan özel bir 10nm GPU’dur. Bu da en yeni iPhone’ların benchmarklarda ve grafik yoğunluklu ölçümlerde en az 60 fps elde etmesine yardımcı olur. Apple’ın aynı zamanda donanım ve yazılımın her yönünü kontrol etmesi gerçeği iPhone’unuzdaki çipin ihtiyaç duyulduğunda mümkün olan en iyi grafik performansını ortaya çıkarmak için mükemmel bir şekilde optimize edileceği anlamına gelir.

Harika Yazılım

Android zamanında uygulama ve oyun lansmanları söz konusu olduğunda oyununu son zamanlarda hızlandırırken iOS hala daha yüksek bir düzeye sahip ve genellikle daha yeni uygulamalara ve oyunlara ilk sahip olmaktadır.

Oyun meraklıları Android için yasal bir Fortnite versiyonunun eksikliğini muhtemelen tahmin edecek ve bu da kesinlikle savaş oyunları fenomeninin potansiyel oyuncu kitlesini üzüyor.

En önemli etken ise geliştiricilerin iOS ekosistemini Google’ınkinden daha fazla tercih etmeleridir.

OnePlus’ın en önemli amiral gemisi bir kez daha birkaç faktöre atfedilebilecek en iyi Android oyun makinesi olarak önemli adayların başında geliyor.

Üstün Donanım

Çoğu mevcut Android amiral gemisinde mevcut olan aynı yonga setine sahip olmasına rağmen OnePlus 6 rakiplere karşı kendi benchmarklarında biraz daha iyi performans gösteriyor. Burada çoklu faktörler olabilir. Çip aynı olsa da optimizasyon ve ayarlama üreticinin kendisine düşer. Görünüşe bakılırsa OnePlus şu anda Snapdragon 845 yongasetinin tamamını kullanıyor. Diğer Android amiral gemilerine karşı doğrudan karşılaştırmada daha yüksek FPS sonuçlarına ulaşabiliyor.

Üstün Performans Uygun Fiyat

Tabii ki üst düzey donanım OnePlus 6’nın tek özel yönü değil. Diğer birçok cihaz aynı yonga seti tarafından destekleniyor ve benzer performansa sahip. OnePlus 6’yı asıl özel yapan şey günün sonunda alacağınız paranın değerini büyük ölçüde artıran satın alabileceğiniz süper uygun fiyatıdır. Galaxy S9, S9 Plus, LG G7 ThinQ ve diğer benzer cihazlar bazı güzel ekstra özelliklere sahip olsa da OnePlus 6’nın çok daha uygun bir fiyata eşit hatta daha iyi performans sunduğu gerçeğini göz ardı edemeyiz.

Bir oyun gibi “doğru düzgün” oynatan bir telefon arıyorsak bu kesinlikle Asus’un ROG Phone modeli olur. Popüler Republic Of Gamers alt markası altında geliştirilen cihaz özellikle de çok fazla ısınmadan komutları mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yürütmek üzere tasarlanmıştır. Asus ROG Phone’u oyun oynamak için satın almak üzere birkaç farklı nedeniniz var.

Tavizsiz Donanım

Bir Adreno 630 GPU ve özel bir soğutma sistemi tarafından desteklenen 2.96GHz Snapdragon 845 yonga seti oynadığınız tüm oyunları mükemmel bir performansta çalıştırıyor.

8 GB RAM ve tüm favori oyunlarınızı barındırmak için yeterli olacak 512GB depolama telefonda bulunuyor. Tüm bu ağır donanımları serin tutmak için Asus ekipmanı olabildiğince serin tutmak ve termal daraltmanın etkilerini hafifletmek için bir bakır ısı sistemi ve karbon soğutma pedini kullandı.

Harika Ekran

Asus ROG Phone ayrıca 90Hz yenileme hızına ve sadece 1 ms’lik ultra hızlı tepki süresine sahip AMOLED ve HDR özellikli bir ekrana sahiptir. Her ikisi de eğlenceli bir oyun için oldukça önemlidir. Çünkü algılanabilir gecikme olmadan rahatça yüksek performans alabilirsiniz. Asus ROG Phone ekranın en yüksek yenileme oranını gösteremese de AMOLED ekranı Android oyunlarının büyük çoğunluğunda 90 veya 120 fps’lere ulaşır.

Razer Phone

Bu oyun telefonu trendini ana akım haline getiren ilk cihaz karşımızda. Ama oradaki en iyi oyun telefonu Razer Phone mu? Başlangıçta değildi ve şu anda daha da az bir performansa sahip. Ama yine de sıkı bir Razer hayranıysanız veya çılgın-yüksek bir yenileme oranına sahip bir ekran görmek istiyorsanız bunu düşünmelisiniz. Evet telefon eski Snapdragon 835 yonga seti tarafından desteklenmektedir. Fakat bununla ilgili teorik olarak dikkatinizi çekmesi gerek bazı unsurlar vardır.

Müthiş Bir Yenileme Oranına Sahip Ekran

Razer Phone’un 120Hz ekranı inanılmaz bir görüntü sunar. Çünkü henüz geniş çapta mevcut olan herhangi başka bir telefonda bu destek bulunamaz. Elbette böyle bir pürüzsüz yenileme oranı ile bir iPad alabilirsiniz ve kesinlikle daha iyi bir oyun ortamı sunar.

Çoğu oyun bu 120Hz ekranın tamamını kullanmazken telefonun arayüzü o kadar iyi kullanıyor ki net olarak söyleyelim ki bu cihazla zaman geçirmek gerçekten harika…

HDR ve Dolby Atmos Desteği

Yayınlandığı sırada Razer Phone hem HDR10 desteği hem de altı kanallı Dolby Atmos’a sahip stereo hoparlörleri eş zamanlı olarak öne çıkaran ilk cihaz oldu. Bu da onu hareket halindeyken medya kullanımı için mükemmel bir arkadaş haline getirdi. Bunun oyunla ne ilgisi var diyecek olursanız. Hiçbir etkisi yok. Ama sonuçta sahip olmak için güzel bir özellik olduğunu düşünüyoruz.