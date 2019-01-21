En İyi PC Oyunları 2019

Bugün mevcut olan en iyi PC oyunları hangileridir? GTA V gibi en gerçekçi arayüzden Rocket League gibi büyüleyici bağımsız oyun üreticilerine kadar, bu klasikler satın alabileceğiniz en büyük Steam oyunlarıdır.

En iyi PC oyunlarını bulmak kolay bir iş değildir. Bunu zaten biraz araştırma yaptıysanız, hemen anlayabilirsiniz. Steam oyunlarından, sevdiğiniz diğer tüm platformlara kadar, PC oyunları oldukça çok fazla bir kategoriye ayrılıyor.

O halde seçim konusunda size yardım edelim. Aşağıda, şu anda oynayabileceğiniz en iyi PC oyunları listemizi bulacaksınız. Çok çeşitli türler eklemeye çalıştık ve cümlelerimizle bir şekilde seçtiklerimizi açıkladık. İster GTA V’de Blaine County’de gezinin, ister What Remains of Edith Finch’in büyüleyici, terk edilmiş bir evini keşfedin ya da yüce The Witcher 3’te giib fantazi oyunlarına kendinizi şımartın. Listede bugün satın alabileceğiniz en iyi PC oyunları yer alıyor…

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2019 Yılın En İyi PC Oyunları

1. PlayerUnknown’s Battlegrounds – PUBG

İsminin uzun olduğuna bakmayın, hepiniz bu oyunu PUBG olarak biliyorsunuz. 100 oyuncu girer, sadece bir tanesi zafer bayrağını elinde tutar. Savaş konusunda ön planda oyunlar gibi PlayerUnknown’ın Battlegrounds’da kendine özgü konuları ele alır. Her geçen gün gelişen kurgular, bu oyunda da etki etmiş ve yükselişe geçmesine olanak sağlamıştır. Milyonlarca insanın PUBG’ye geri dönmesini sağlayan şey ise, Açlık Oyunları senaryosunun gerçekçi bir vizyonunu sunan tek oyun olmasıdır.

Rakiplerinden farklı olarak PUBG, SAS eğitim okulunda işe yaramayacak olan zıplama, simülasyona layık silah sesleri ve taktiklere odaklanarak, zanaatçılık ve tuzaklar gibi tüm hayatta kalma oyunlarını süslüyor. Silahlar harika, bu yüzden PUBG hakkında birçok bilgiyi edinmeniz için aşağıya bir makale ekleyeceğiz.

Oyunun, herkesin dolaşmasına tamamen açık olan haritalardan; mütevazi kulübeler ve evin gizli tehlikelerinden; ve zemini geçmeye çalışan heyecanlı etmenlerden oluşuyor. Bunlara bir de rastgele silah konumlarına, bekleme yollarına ve sürekli daraltıcı güvenli bir bölgeye tehlikeler ekleyin ve PC’deki en iyi çok oyunculu oyunlardan birine sahip olun.

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2. Divinity: Original Sin 2

“Simülasyon” kelimesi oyuna bir ciddiyet edası katıyor: bir uçağın inişinin sorumluluğu ya da Kanada atıklarında yarıdan ölüme kadar anatomik olarak doğru intihar etme eğilimi. Divinity: Original Sin II, kesinlikle bir simülasyondur. Vücut ısısını görme, NPC’nin görünümünüze ve şehir hakkındaki genel ruh halinize göre sizi sevip sevmeyeceğini doğrudan yaşayacaksınız.

Ama aynı zamanda garip bir oyun, bir dizi istenmeyen patlamayı tetikleme eğiliminde olduğu havadar ama sert bir taktiksel RPG oyunudur. Dragon Age ve Monty Python bölümlerinde heyecanın doruklarına ulaşabilirsiniz. Bir sümülasyon oyunu ile hayatta kalmanın en zor anlarına tanıklık edebilir, aynı zamanda da birçok hayatı zehirli maddelerden kurtarabilirsiniz.

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3. What Remains Of Edith Finch

Alçak gönüllü yürüyüş simülatörü, Dear Esther günlerinden bu yana önemli ölçüde gelişti. Gelişen kurgulara ek olarak anlatıya dayalı bu formun zirvesini temsil edenWhat Remains of Edith Finch oyunu kaldı. Titular Edith olarak, çocukluk zamanınızdaki evinize dönersiniz: dağınık saçlı, cılız bir oda koleksiyonu, tarama alanları ve en önemlisi hikayeler vardır.

Edith, sizi bir Finch ailesi üyesinin hikayesini anlatan bir skeçe götürür. Uçurtma uçurmak gibi basit aktivitelerden, sıradan bir işte çalışan bir adamın kafasındaki fantastik dünyalara, Edith Finch’in hikayelerini anlattığı yöntemler çok güzeldir.

Daha önce hiç bir yürüyüş simülasyonu bu kadar yaratıcı olmamıştı ve burada ayarlanan barı aşmayı başaran gelecekteki bir oyun gerçekten çok özel bir oyun olacak. Edith, PC’deki en iyi bağımsız oyunlardan sadece biri değil, son on yılın her türünün en iyi oyunlarından biri.

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4. Rainbow Six Siege

Rainbow Six Siege için işler, her zaman sorunsuz bir şekilde gitmedi. Ubisoft Montreal’in güçlü yapımcısı, bugün sahip olduğu göreceli istikrarın başlangıcından önce, yaşamı güzel bir şekilde başlattı. Bir yıldan fazla süren güncellemelerden sonra, birkaç yeni operatör ve haritanın tanıtılması ve derinlemesine gizlenmiş, “Temiz” olarak adlandırılan bir Operasyon olan Siege, tartışmasız PC’deki en iyi FPS oyunlarından biri.

Bunu anlamak biraz zaman alır. Siege’in öğrenme yöntemi göz korkutucu derecede dik – or ama gereken zaman yatırımı ilk debriyajı kazandığınızda ya da bu gergin 5v5 modda bir ası aldığınızda hissedeceğiniz mutlulukla karşılaştırıldığında küçük bir değişiklik.

Tabii ki, diğer bazı oyunlarla geniş karşılaştırmalar yapmak mümkündür. En azından Counter-Strike: Global Offensive bu oyuna benzer örnektir. Siege dikkat çekici derinliği ve yükselen yetenekleri için rakiplerinden uzak durur.

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5. Dark Souls III

Dark Souls, tartışmasız modern bir oyun klasiğidir. Pek çok taklitçisi bir ARPG alt türünü ortaya çıkardı, ancak mirası bundan daha geniş. 2011’in el tutma ve oyuncu-merkezciliğini koruyan dünyasında, Dark Souls, sadece zor olmakla kalmayıp aynı zamanda yeterince radikal olandır. Issız ve umursamaz dünyasıyla size özel olmadığını söylemek için bütünlüğüne sahipti.

Bununla birlikte, orijinal Dark Souls yaşını gösteriyor ve ilk başta PC portu rezil bir şekilde sorunlu idi. Dark Souls III’ün yenilikçiliği olmayabilir, ama sunduğu şey ayrıntılandırma: bu, Dark Souls III, şu anda piyasadaki en iyi oyunlardan birisidir.

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