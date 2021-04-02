En İyi Performans Gösteren Telefon Black Shark 4 Pro Oldu!

Mart 2021’de piyasaya sürülen telefonlar arasında Nubia, Asus, Oppo ve Black Shark gibi markaları gördük. Sonuç olarak, AnTuTu kıyaslamasının en iyi performans gösteren amiral gemisi akıllı telefon sıralaması tamamen değişti. Tahta yerleşen isim Black Shark 4 Pro oldu.

Cihazların liste ve istatistik dönemi için değerlendirilmesi, 1 Mart – 31 Mart 2021 arasında yapıldı. Ayrıca, tüm amiral gemisi cihazlarının depolama modeli 12GB + 256GB olarak sabitlendi. Yukarıda belirtildiği gibi, Black Shark 4 Pro, 765.579 puanlık bir skorla listenin başında yer alıyor.

Bunu takiben, Oppo Find X3 Pro, RedMagic 6 Pro, Asus ROG Phone 5 ve Vivo X60 Pro Plus gibi diğer yeni katılımcılarımız, ilk beşi tamamlamak için sırasıyla 742.078, 741.100, 729.300 ve 726.216 puanla sonraki 4 yeri kaplıyor. Sonraki yerler ise iQOO 7 (725,478), Redmi K40 Pro (719,798), Xiaomi Mi 11 (710,581) gibi eski telefonlar tarafından işgal ediliyor.

Bununla birlikte, orta sınıf cihazlar için işler tamamen farklı. Şaşırtıcı bir şekilde, liste Şubat 2021 listesiyle neredeyse aynı, sadece genel olarak ortalama puanlarda bir değişiklik var.

Yani Redmi 10X 5G 399.923 puanla başı çekiyor ve sonraki dört cihaz Redmi 10X Pro 5G (396.906), Vivo S7t (393.918), Huawei Nova 7 Pro (390.828) ve Huawei Nova 7 (390.575) oluyor.