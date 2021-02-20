En İyi Polisiye/Gerilim Filmleri 2021

Bütün film türleri arasında en iyi puanları almayı başaran polisiye – gerilim türünde nefes kesen hırsız polis kovalamacasını, yeraltı suç örgütlerinin başından geçen olayları, hayat hikayelerini soluksuz izleyeceğiniz bir liste yaptık. Atıştırmalıklarınızı alıp ekran karşısına geçmek için daha neyi bekliyorsunuz ?

Esaretin Bedeli (The Shawshank Redemption) – IMDb 9.3

Andy Dufresne, genç, başarılı bir bankerdir. Karısını ve karısının sevgilisini öldürmek suçundan yargılanır ve ömür boyu hapis cezasına çarptırılır. Shawsank Hapishanesi’nde dayak, işkence, tecavüz, her türlü kötü durum yaşanırken Andy yine de hayata bağlı ve iyimser yaklaşır. Bu tutumu etrafındakileri de etkiler. Andy umutlu bakış açısıyla çevresindeki tüm mahkumları, parmaklıklar arkasında bile özgür bir yaşam olabileceğine inandırır.

Baba (The Godfather) – IMDb 9.2

Filmin hikâyesi, II. Dünya Savaşı’nın bittiği yıl olan 1945’te başlar ve 10 yıllık bir dönemi kapsar. Film, 40’lar ve 50’lerin Amerika’sında, bir İtalyan mafya ailesinin destansı öyküsünü başarılı bir şekilde ele alıyor. Don Corleone’nin kızı Connie’nin düğününde, ailenin en küçük oğlu ve bir savaş gazisi olan Michael babasıyla barışır. Bir suikast girişimiyle Don’un artık işleri yönetemeyecek duruma gelince, ailenin başına ağabeyi Sonny ve Michael geçer. Danışmanları Tom Hagen’in de yardımlarıyla diğer ailelere savaş açan Corleone ailesi, yavaş yavaş eski moda yöntemlerinide değiştirmeye başlar.

Kara Şövalye (The Dark Knight) – IMDb 9.0

Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman, şehir sokaklarını dağılmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye kalkışır. Bu ortaklığın etkili olduğu açıktır, ama ekip kısa süre sonra kendilerini, Joker olarak bilinen ve Gotham şehri sakinlerini daha önce de dehşete boğmuş olan suç dehasının yarattığı karmaşanın ortasında bulurlar.

12 Öfkeli Adam (12 Angry Men) – IMDb 8.9

Latin Amerikalı genç bir adam, babasını öldürme suçundan cinayetle suçlanır. Sanığın kaybettiğini söylediği suç aleti bıçak ise cinayetin işlendiği odada bulunmuştur. Gencin mahkemeye sunduğu savunma zayıftır ve olaya tanık olan diğer insanlar şahitlik yapar. Eğer genç suçlu sayılırsa idam edilecektir.Jüri sonuçları pek de şaşırtıcı değildir: 12 jüri üyesinden sadece sekiz numaralı jüri üyesi Davis ‘suçsuz’ hükmü yönünde oy vermiştir. Davis’in jüri üyelerini ikna etmeye çalışması esnasında her jüri üyesinin ‘suçlu’ kararı vermesinin arkasında ise, aralarında yabancı düşmanlığı, kanuna aşırı güven, çoğunluğa uyma, geçmişle hesaplaşma gibi farklı kişisel sebeplerin olduğu ortaya çıkacaktır.

Kuzuların Sessizliği (The Silence of the Lambs) – IMDb 8.6

Akademiyi başarıyla bitirmiş olan Clarice Starling artık genç bir FBI ajanı olur. Clarice, sapık bir katilin peşine düşer. Katilin elinde bulunan bir kadını kurtarmaya çalışmaktadır. Bu katil, kurbanlarının derilerini yüzebilecek kadar psikopat bir sapık çıktığında Clarice, bu sapığa ulaşma amacıyla, bir başka psikopat olan ünlü Doktor Hannibal Lecter ile yakınlaşmak gerektiği yönünde bir fikre varır. Fakat, Clarice’in Lecter’dan alacağı bilgilerin güvenini kazanmasına bağlıdır.

Sevginin Gücü (Léon) – IMDb 8.6

Mathilda, ailesi dağılmış New York’ta yaşayan 12 yaşında küçük bir kızdır. Ailesinden ilgi göremeyen Mathilda’nın en değerli varlığı küçük kardeşidir. Babası uyuşturucu işlerine bulaşması sonucu mafya ailenin bütün bireylerini tek tek öldürür. O sırada alışverişte olan Mathilda ise olaydan kılpayı kurtulur ve Leon’un kaldığı daireye saklanır. Leon ise çok soğukkanlı bir katildir ve babalık, arkadaşlık gibi kavramlar ona çok yabancıdır. Ancak Mathilda’ya karşı içten bir sevgi besler ve ona kol kanat germesini konu alır.

Yeşil Yol (The Green Mile) – IMDb 8.5

Bir hapishanede gardiyanlık yapan Paul Edgecomb’un görevi, hücrelerinden alınan idam mahkumlarının ölüm odası dedikleri elektrikli sandalyenin bulunduğu odaya kadar olan yeşil yoldan götürmektir. Edgecomb yıllar boyunca bu yoldan sayısız idam mahkumunu götürür. Ama hiçbirisi onu iki küçük kızı öldürmek suçundan idama mahkum edilen John Coffey kadar etkilemez. Oldukça iri yarı biri olan Coffey, Ürkütücü görünümünün aksine oldukça duygulu ve karmaşık bir iç dünyası olan bazı doğa üstü güçlere sahiptir. Edgecomb onunla yakınlaştıkça artık hiç beklenmedik yerlerde mucizelerin olabileceğine de olan inancı artmıştır.

Bülbülü Öldürmek (To Kill a Mockingbird) – IMDb 8.3

Tecavüzle suçlanan bir zenciyi savunan güneyli bir avukatın çevresindekilerin tepkilerine rağmen asılsız bir iddia ile suçlanan genci savunma hikayesini anlatır.

Otomatik Portakal (A Clockwork Orange) – IMDb 8.3

Geleceğin Britanyasında, ilaç bağımlısı bir çete her gece şiddet gösterilerinde bulunmaktadır. Adam dövüp, hırsızlık yapıp insanlara tecavüz etmektedir. Bir gece çetenin başı Alex diğerleri tarafından polise ihbar edilir. Hapse giren Alex’in cezasını hafifletmesi için önünde bir seçenek vardır: Bir deneye tabi tutulmak. Sonrasında Alex’in hayatı tümüyle değişecektir.

Ay Beyazdır (Paper Moon) – IMDb 8.2

Kurnaz planları olan Moses Pray (Ryan O’Neal) gülümsemesinin ardına gizlenen bir dolandırıcıdır. Yanına aldığı yetim Addie (Tatum O’Neal) ile birlikte Kansas’a doğru yola çıkar. Addie babasının kim olduğunu bilmemektedir. Bu durum, ikili arasında farklı bir bağın oluşmasına neden olur. Çok geçmeden aralarına Trixie Delight (Madeline Kahn) katılır.

Para Avcısı (The Wolf of Wall Street) – IMDb 8.2

Film, Amerikan borsasında çalışan komisyoncu Jordan Belfort’un biyografisinden esinlenilmiştir. Jordan Belfort’ın 24 yaşında genç ve hırslı biri olması yatırımcıları kolaylıkla aldatarak kısa zamanda köşeyi döner. Uyuşturucu kullanan, fahişeler ile ilişkiye giren pahalı ve pis bir hayatı vardır. Kısa zamanda tonla para kazanarak aynı şekilde çabucak harcayabilen birisi olur.

Tutsak (Prisoners) – IMDb 8.1

Film iki ailenin şükran günü bir araya gelmesiyle ve küçük kızların kaybolmalarıyla başlar. Bununla birlikte Keller Dover , genç ve yetenekli bir dedektiften yardım ister. Saatin ilerlemesine rağmen iki küçük kız ortaya çıkmayınca panik dolu anlar yaşanır.

Bir Cinayetin Anatomisi (Anatomy of a Murder) – IMDb 8.1

Laura Manion eve döndüğünde kocasına tecavüze uğradığını söyler. Kocası tecavüzcüyü öldürdükten sonra bu cinayetin meşru olduğunu savunur. Savunma avukatı Paul Biegler mahkemede bu doğrultuda bir savunma hazırlar. Film bu tip bir cinayet sebebinin haklı olup olmadığını konu alıyor.

Kill Bill Vol. 1 – IMDb 8.1

‘Gelin’ kod adıyla bilinen kiralık katil, kendi düğünü sırasında saldırıya uğrar. Kilisedeki herkes öldürülür. Olay anımda karnındaki bebeğini düşürür ama hayatta kalmayı başarır. 5 yıl boyunca komada kalan Gelin, bir mucize bir şekilde hayata geri döner. Artık tek amacı ona pusu kuran eski patronu Bill ve adamlarını teker teker öldürmektir. Gelin intikamını almak için yola koyulur.

Günah Şehri (Sin City) – IMDb 8.0

En sert sokak dövüşçüsü yenilmez Marv, tanrıça kadar güzel Goldie ile beraber olur, fakat onu yatağında ölü bulur. Özel dedektif Dwight beladan kaçmaya çalışsa da o onu asla bırakmamakta, ve bir polisin katledilmesiyle de arkadaşlarını korumak için ne gerekirse yapmaya çalışmaktadır. Şehirdeki son kalan poliste dürüst bir şekilde Hartigan kariyerinin son saatinde, Senatörün sadist oğlundan 11 yaşındaki bir kızı kurtarmak üzere bir grupla beraber işe koyulur. Ancak beklenmedik olayla karşılaşır.