Bilgisayar için en iyi RPG oyunları nelerdir? Bu soruya o kadar kolay cevap vermek imkansız. Özellikle de saatlerce başından kalkmayacağınız RPG oyunlarını belirlemek, devasa bir oyun cennetinde neredeyse, en zor sorun. Çünkü RPG oyunlarına çoğu zaman minimum 50 saat zaman ayırıyoruz.

Ayrıca, son zamanlarda video oyunları arasında RPG’ler oldukça çok değişti. Şimdi hemen hemen her türden kategoriye hitap eden RPG oyunları mevcut. Ölçekleri ve kapsamları daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Teknoloji nihayet geliştiricilerin hedeflerine yetişmeye başlayarak dev dünyalara ve tamamen yeni RPG deneyimlerine izin veriyor.

Bugünlerde RPG’nin kategorilerini belirlemek zor. Ancak sizlere belirli konularda açıklık getirsin diye, kategoriler arasında en iyilerini sıralamaya çalıştık. Bilgisayarınız el verdikçe en iyi oyunları neden oynamayasınız.

O halde 2019 yılının en popüler RPG oyunları arasında, kendi maceranıza başlayın.

2019 Yılının En İyi RPG Oyunları

1. Divinity: Original Sin 2

Divinity: Original Sin 2, klasik RPG oyunları arasında, LoL benzeri grafikleriyle çekici bir oyundur. Bu oyun, birçok modern RPG oyununun aksine, size basit bir ikili seçenek sunmayı reddeden ve sizi baştan çıkarıcı bir şekilde ayrıntılı bir dünyaya çeken bir oyundur.

Ayrıntılı oyun dünyası, ilk olarak karekter oluşturma ile başlar. Oyunun amacı bize kendimizden başka biri olarak rol yapmamızdır. Elbette kendi kahramanını tasarlayabilirsin. Ancak oyunda kendi arka planlarıyla seçilebilecek altı özgün köken karakteri de var.

Oyunda vereceğiniz her karar, oyunun akıbetini değiştireceği için oldukça önemlidir. Oyunun amacı sadece karakteri yükseltmek değil. Savaşta avantaj sağlamak için arazinin dış hatlarını öğrenmeniz ve kullanmanız gerekir.

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2. The Witcher 3: Wild Hunt

Witcher 3, eski dünyada bulunan ahlaki belirsizliği, ırkçılık ve bağnazlık gibi zorlu konuları, daha önceki oyunlardan ve kitaplardan alıyor, onları kendine has büyük bir dünyaya yerleştiriyor. Biraz daha fantastik bir görselleştirme kullanmasına rağmen, ciddi bir savaş oyunudur. Kısacası en iyi RPG oyunları arsında ilk sıralardadır.

Her görev, yalnızca savaşa zarar veren topraklar ve sakinlerinin sorunları hakkında daha fazla şey öğrenmek değil, aynı zamanda bu sorunlu dünyaya çözüm bulmak için bir fırsattır. Oyun kahramanı Geralt, tüm halkın yükünü omuzlarına alarak, görevlerde sürekli olarak canavarlarla savaşıyor. En kolay rakip canavarlara bile uzun bir zaman ayırabilirsiniz.

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