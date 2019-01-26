Bilgisayar için en iyi RPG oyunları nelerdir? Bu soruya o kadar kolay cevap vermek imkansız. Özellikle de saatlerce başından kalkmayacağınız RPG oyunlarını belirlemek, devasa bir oyun cennetinde neredeyse, en zor sorun. Çünkü RPG oyunlarına çoğu zaman minimum 50 saat zaman ayırıyoruz.
Ayrıca, son zamanlarda video oyunları arasında RPG’ler oldukça çok değişti. Şimdi hemen hemen her türden kategoriye hitap eden RPG oyunları mevcut. Ölçekleri ve kapsamları daha önce hiç olmadığı kadar büyük. Teknoloji nihayet geliştiricilerin hedeflerine yetişmeye başlayarak dev dünyalara ve tamamen yeni RPG deneyimlerine izin veriyor.
Bugünlerde RPG’nin kategorilerini belirlemek zor. Ancak sizlere belirli konularda açıklık getirsin diye, kategoriler arasında en iyilerini sıralamaya çalıştık. Bilgisayarınız el verdikçe en iyi oyunları neden oynamayasınız.
O halde 2019 yılının en popüler RPG oyunları arasında, kendi maceranıza başlayın.
2019 Yılının En İyi RPG Oyunları
1. Divinity: Original Sin 2
Divinity: Original Sin 2, klasik RPG oyunları arasında, LoL benzeri grafikleriyle çekici bir oyundur. Bu oyun, birçok modern RPG oyununun aksine, size basit bir ikili seçenek sunmayı reddeden ve sizi baştan çıkarıcı bir şekilde ayrıntılı bir dünyaya çeken bir oyundur.
Ayrıntılı oyun dünyası, ilk olarak karekter oluşturma ile başlar. Oyunun amacı bize kendimizden başka biri olarak rol yapmamızdır. Elbette kendi kahramanını tasarlayabilirsin. Ancak oyunda kendi arka planlarıyla seçilebilecek altı özgün köken karakteri de var.
Oyunda vereceğiniz her karar, oyunun akıbetini değiştireceği için oldukça önemlidir. Oyunun amacı sadece karakteri yükseltmek değil. Savaşta avantaj sağlamak için arazinin dış hatlarını öğrenmeniz ve kullanmanız gerekir.
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2. The Witcher 3: Wild Hunt
Witcher 3, eski dünyada bulunan ahlaki belirsizliği, ırkçılık ve bağnazlık gibi zorlu konuları, daha önceki oyunlardan ve kitaplardan alıyor, onları kendine has büyük bir dünyaya yerleştiriyor. Biraz daha fantastik bir görselleştirme kullanmasına rağmen, ciddi bir savaş oyunudur. Kısacası en iyi RPG oyunları arsında ilk sıralardadır.
Her görev, yalnızca savaşa zarar veren topraklar ve sakinlerinin sorunları hakkında daha fazla şey öğrenmek değil, aynı zamanda bu sorunlu dünyaya çözüm bulmak için bir fırsattır. Oyun kahramanı Geralt, tüm halkın yükünü omuzlarına alarak, görevlerde sürekli olarak canavarlarla savaşıyor. En kolay rakip canavarlara bile uzun bir zaman ayırabilirsiniz.
3. Pillars of Eternity
Pillars of Eternity istisnai bir RPG’dir. Infinity Engine tabanı kullanarak, Baldur’s Gate ve Planescape: Tormeng gibi en eski yonların en güzel yönlerini çağırıştırıyor. Ancak oyun, kendine özgü bir fantastik zengin ayrıntılara sahip orijinal bir dünyayla kendi yolunu kazıyor.
Obsidian Entertainment tarafından oluşturulan bu oyun, video RPG oyunları arasında gösterişli bir maceraya ev sahipliği yapıyor. Şaşırtıcı sayıda seçeneği ve Pillars of Eternity karakterinin bulunduğu muazzam bir RPG oyunudur. Aynı zamanda Pillars of Eternity’de yer alan her türlü ayrıntı gözden kaçırılmamıştır.
En küçük detaylara kadar çok özenle hazırlanmıştır. Din, felsefe, sınıf savaşı, Eora dünyası çatışması ve krizlerle dolup taşmaktadır. Haritadaki her bölge meraklı maceracılar için bekleyen sorunlarla doludur ve hatta en sıradan sıradan arayışlar dünyaya veya yaratma şansı hakkında fikir verebilir.
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4. Torment: Tides of Numenera
Rol yapma oyununuzla zekice kurgulanmış ve resmen edebi bir şiir gibi duran mekanları seviyorsanız, Torment: Tides of Numenera tam sizlik. Burada savaştığın kadar kitap okuyacaksın. Mükemmel kurgu seni daha fazla kelime için aç bırakacak.
Savaş, Torment’te zorunlu değildir. Bunun yerine, savaşlarınızı seçerek problem çözme konusunda daha temkinli veya akıllı bir yaklaşımdan kaçınırsınız. Torment’te kelimeler sizin gerçek silahlarınızdır.
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5. Fallout: New Vegas
Fallout: New Vegas, sizi dünyanın talihsiz hayatta kalanlarından biri yapar. İlk saatlerden sonra misyonunuz liderlikten vazgeçmek oluyor. Sizi istediğiniz yere girmeye bırakıyor: istediğiniz kişiyle etkileşimde bulunmak, iyi olmak, kötülük veya New Vegas’ı en maceralı serpinti oyunu yapmak için aralarında bir şey yapmak… Tüm bunlar oyunun standart maceraları.
NCR ile takım kurabilir, köle seven Legion’a katılabilir, New Vegas’ın kendisinin ayağını kaydırabilir veya sadece kendi kendine hizmet eden bir kabadayı olabilirsiniz. 2019 yılının en iyi RPG oyunları arasında seçilmesinin temel sebebi de budur. Sizi belirli bir kategoriye sokmaz.
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6. Vampire: The Masquerade – Bloodlines
Oyunun başlangıcında daha yeni vampir olmuşsun. Sürpriz! Her şey genç kızları baştan çıkarıp yarasalara dönüşmüyor, çünkü Vampir: Masquerade dünyası, daha olgun bir kurguya sahip. Modern Los Angeles’ta yer alan kurgu, Hollywood ve kurumsal Amerika’nın cazibesi arasında ölümsüz politika ve gizli savaşlarla dolu.
Oyunda son derece yaratıcı görevler var. Her birinde oldukça heyacanlanacağınızdan emin olabilirsiniz. Örneğin; vampirlere ait bir enfiye film setinin bulunduğu bölgeye bir ziyaret; Bir savaşa sahip olmayan, hatta bir vampir saldırısı yaratacak kadar korkutucu olan perili bir otele yapılan araştırma; devasa bir müzeye sinsice bir sızma görevi. Bunlar aynı zamanda zihin kontrolü ve şekil değiştirme gibi vampirik yeteneklerinizi kullanmanız için birçok fırsat sunan farklı yollarla gerçekleştirilir.
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