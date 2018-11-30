Samsung Galaxy serileri, dünyanın en popülerler akıllı telefonları arasında yer alıyor ve almasında da önemli nedenleri var. En iyi olmalarındaki temel sebep Google’ın Android mobil yazılımının popüler bir yorumuyla tasarlanmış kaliteli telefonlar olmasıdır.

Samsung, her zevke ve bütçeye uygun güçlü bir Galaxy serisi akıllı telefon yelpazesine sahiptir. Genellikle hayal edebileceğinizden çok daha benzerler. Ayrıca unutmamak gerekir ki eski amiral gemisi telefonlar da her zaman güçlü bir seçenek olarak değerlendirilebilir, söz konusu kaliteli bir telefon satın almaksa.

Galaxy S9 resmi olarak piyasa sürüldü ve şimdi en iyi Galaxy telefon olarak nitelendirilebilir. Büyük bir değişiklik getirmese de, yine de etkileyici özellikleri var. Ancak bununla birlikte Galaxy S8 modelinin de daha düşük fiyatından dolayı daha cazip olacağını unutmayın.

Bunların yanı sıra daha düşük özelliklerle Note 7 cihazından sonra üretilen Note 8 ve Note 9 modelleri yüksek kaliteli akıllı telefonlardır. Ancak fiyatları da diğer modeller ile karşılaştırıldığında biraz pahalı.

A serisi ve daha eski S7 de bu listede kendine yer buluyor. Birçok Samsung cep telefonu piyasaya sürüldükten çok uzun bir süre sonra fiyatlarda düşüş yaşıyor. Dolayısıyla siz de yeni telefon alırken düşündüğünüzden daha az paraya bu seçenekleri de değerlendirebilirsiniz.

Telefonların isimlerine tıkladığınızda genel olarak bütün özelliklerinin bulunduğu sayfalara yönlendirileceksiniz. Ayrıca kararsız kaldığınız telefonlarda karşılaştırma bölümünden karşılaştırmalar yaparak hangisi size en uygunsa onu seçenebilirsiniz.

İşte! En İyi Samsung Galaxy Telefonları 2018

Söz konusu en iyi Galaxy telefonlar olunca Galaxy S9, listenin ilk başında kendine yer ediniyor. Samsung hemen her bütçeye ve hemen herkese hitap edecek bir telefon ortaya çıkarmayı başardı. Söz konusu tasarımı, donanımı ve yazılımları oldukça kaliteli bir şekilde yükseltilerek daha üst düzey bir deneyim sunuyor.

Sırf ekstra kamera, daha büyük bir ekran ve ufak tefek yükseltmeler yapıldığı için Galaxy S9 Plus modeline yüksek meblağlar ödemenize gerek yok. Ancak derseniz ki daha fazla RAM, daha fazla depolama alanı ve daha büyük bir batarya, o zaman 9 Plus sizin için bir seçenek olabilir.

Ayrıca “Bu pahalı, daha uygun bir fiyatlı telefon istiyorum.” dersenizde, bir önceki sürüm yani Galaxy S8 sizin için idealdir. Bazı özelliklerinin ve tasarımı S9 modeline benzese de Galaxy S8, bütçeye daha uygun olur.

Galaxy S9 Plus, tasarım açısında şık ve iyi görünümlü bir cihazdır. Tam anlamıyla üstün özellikler sunan muhteşem ve neredeyse kusursuz bir telefondur. Daha önceki modeline benzeyen tasarım ayrıntaları da var tabiki. Samsung’un kulaklık girişini kaldırmağına ve bir çentik eklemediğine açıkçası sevindik.

Tasarım açısından bu yönü S9 modeline oldukça benzemektedir.Satın alabileceğiniz en iyi akıllı telefonlardan biridir.

Ancak asıl sorun normal S9 modeline göre bunu mu seçmelisiniz. Onu bir düşünün. Cevap evetse ve ekstra maliyeti karşılayabiliyorsanız, daha büyük boyutlu ve ekstradan ikinci bir arka kameraya sahip olan bu telefonu almaktan çekinmeyin.

Genel olarak her türlü özelliğin bir arada bulunduğu bir akıllı telefon satın almak istiyorsanız, Galaxy Note 9 modeli tam sizler içindir. Diğer Samsung telefonlara göre premium bir tasarım, harika bir batarya ömrü ve benzersiz S-Pen deneyimi ile, şu anda bir telefonda isteyebileceğiniz her şeye sahip.

Özeliklerinin bu kadar olması, haliyle telefonu biraz pahalı yapıyor. O yüzden her bütçeye hitap ettiği söylenemez. S9 modeline benzer bir tasarıma ve bir kaç benzer özelliğe sahiptir. Bu ayarda daha uygun bir telefon istiyorsanız, S9 modeli ideal bir seçenek olabilir.

Ancak unutmamanız gereken nokta Note 9 modeli piyasaya sürüldüğünden beri diğer telefonlara göre daha iyi bir ekrana sahiptir. Ayrıca 4000mAh’lık devasa bir batarya kapasitesi var. En yüksek çözünürlüklü oyunları bile çalıştırabilecek işlemcisinin sıvı soğutma desteği bile bulunuyor.

Yükseltme bakımından Note 9 yüksek batarya ömrüne ve S-Pen’e sahip olmasına rağmen Note 8 telefonu oldukça iddialı bir yapıya sahip.

İşlem gücü söz konusu olduğunda hala en iyiye yakın bir performans sergiler. Bunun yanı sıra devasa ve muhteşem bir ekran hala alabileceğiniz en iyiler arasına yükselmesine olanak sağlıyor. Çift kamerası mükemmel portre fotoğraflarını çekiyor. Note 9 ile S-Pen’i karşılaştırıldığında ise tek eksik olduğu şey Bluetooth teknolojisidir.

Şayet bu gün ki yeni olan Note 9 modelini satın almak istiyorsanız, biraz daha fazla para biriktirmeniz gerekebilir.

Samsung 2016 yılında ürettiği telefonu tekrar ele aldı ve etkileyici bir Infinity ekranı ekleyerek üstün tasarım ile daha da iyi yaptı. Bir amiral gemisinden beklenilen bütün özelliklere sahip bir telefon olarak tekrardan karşımıza çıktı.

Ayrıca 2017’nin en iyi telefonlarından birisi olan iPhone X modelinin neredeyse yarısı kadar fiyatı var. Ama biyometri açısından da bir hayal kırıklığı olduğunu unutmayın.

Biraz daha büyük bir ekran ve batarya istiyorsanız, S8 Plus modeli de işinizi görebilr. Şayet yine de benzer performansta Galaxy olmayan bir telefon seçimi yapmak istiyorsanız OnePlus 5T telefonu da benzer özellikleri ve fiyatı ile sağlam bir rekabetçi olabilir.

Açıkça söylemek gerekirse bizler Galaxy S8 Plus’dan oldukça çok etkilendik. Tıpkı normal S8 modeli gibi dikkat çekici bir telefon. Samsung, geçen yılki telefonları daha da iyi hale getirmek için harika bir iş çıkardı.

Her ikisi model de Infinity ekrana sahip. Ancak Plus’ın daha büyük ekranı ve daha iyi batarya ömrüne sahip olduğunu belirtmekte fayda var. Fakat paradan tasarruf etmeyi tercih ederseniz o zaman normal S8 modeli tercihiniz olabilir.

Ayrıca aklınızda bulunsun 8 Plus modelindeki videonun izlenmesi de oldukça keyif veridir.

Şayet Galaxy S serisinin mini versiyonlarını satın almayı düşünmüyorsanız, o halde Galaxy A8 modeli sizler için en iyi tercih olabilir.

Daha iyi bir amiral gemisi tasarımıma sahip bir telefon satın almak istiyorsanız ve kaliteli teknik özellikleri bulunan bir seçenekte ısrarcıysanız, Galaxy A8 orta seviyede mükemmel seçenek haline geliyor. Mükemmel bir telefon olmamasına rağmen fiyat konusunda uygun olduğu için ideal bir seçenek haline geliyor.

Galaxy A6, Samsung tasarımını başarıyla sunan çok uygun bir orta sınıf telefondur. Ayrıca çok uygun bir fiyata sahip. Özellikle ilgimizi çeken tarafı, kendine has stili ve mükemmel kamerasıdır. Performansı da o oldukça iyidir.

Ancak ille de Samsung marka telefon almak istemiyorsanız, benzer özelliklere sahip Moto G6 gibi daha uygun fiyatlı bir telefonda sizin için ideal olabilir.

Her ne kadar Galaxy S8 modeli modern tasarımını değiştirse de, 2016’nın Galaxy S7 modeli Samsung’un şimdiye kadar yaptığı en iyi telefonlardan biridir. Fiyat konusunda da S8 modeline göre oldukça uygun olması, telefonu daha cazip hale getiriyor.

Ayrıca kavisli ekrana sahip S7 Edge modeli de satın alma konusunda tercih edebilir bir telefondur. Sadece biraz daha pahalıya mal olabilir.

S7 modeli, Galaxy S6 modeline göre akla gelebilecek her şekilde geliştirilmiştir. Hızlı ve zarif olmasının yanı sıra neredeyse S8 ile aynı olan bir kameraya sahip. Bundan dolayı son derece tavsiye ediyoruz.

Galaxy A5 2017 modeli de bir amiral gemisi telefondur. Geliştirilmiş performansı ve çok yönlü özellikleriyle fantastik bir orta ölçekli olarak ön plana geliyor.

Yaklaşık 2000 TL civarında bulabileceğiniz diğer amiral gemilerine göre daha ucuz bir seçenek. Ancak bu telefonu karşılayabiliyorsanız, A5’ten daha iyi teknik özelliklere ve daha iyi kameraya sahip olan eski bir amiral gemisi Galaxy S7’ye bakmak isteyebilirsiniz.