Samsung Galaxy akıllı telefonları, dünyanın en popülerleri arasında yer alıyor. Tabiki yüksek popülerlik düzeyinin olmasında oldukça çok neden var. Google’ın Android mobil yazılımının üst düzeylere sahip özelleştirmelerine, sağlam bir yapı kalitesine ve oldukça etkileyici tasarımlara ev sahipliği yapıyor.

En üst seviye özelliklere sahip S serisi, daha çok iş amaçlı kullanılan Note serisi, orta düzey özellikler ile A serisinin yanı sıra hemen her zevke ve büyçeye uygun Galaxy cep telefonları bulmak mümkün. İsimlendirmeleri ne kadar farklı olsa da, bir şekilde benzer özelliklere ev sahipliği yapmaktadırlar. Tabiki bunları seçerken, eski amiral gemilerinin de oldukça iyi bir seçenek olduğunu unutmayın.

2018’in En İyi Teknoloji Ürünleri arasında seçilen Samsung Galaxy S9 Plus, şu anda mağazalardaki en iyi telefon. Aslında beraberinde çok fazla beklenilen özellikler getirmiyor. Ama kamera yükseltmeleri oldukça kaliteli. Fakat bunun yerine alınabilecek, daha düşük fiyatlı S8 modellerini de akılda tutmak gerekir.

Çok fazla sorun çıkaran bir sürüm olarak Note 7 den sonra, Note 8 ve yüksek teknolojik özelliklere sahip Note 9 var. Ancak fiyatları makul bir şekilde giderek artıyor. 2019 yılı itibariyle eski telefonlarda ki fiyat düşüsünden yararlanarak yeni bir telefon alabilirsiniz

Telefonların isimlerine tıklayarak Cep Telefonu Karşılaştırma alanından faydalanabilirsiniz. Dilediğiniz telefonu seçerek, çok daha detaylı bilgiye sahip olabilirsiniz.

Şimdi ise aşağıdaki 2019 yılının en iyi Samsung Galaxy telefonlarına bir göz atalım. İşte sizin için derlediğimiz En İyi Samsung Galaxy Telefonları 2019;

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En İyi Samsung Galaxy Telefonları 2019

Kuşkusuz ki 2019 yılında da popüler bir telefon olarak varlığını sürdüren cihazlardan birisi Galaxy S9 modeli oluyor. Çünkü Samsung, bu telefon ile her türden kullanıcıya hitap etmeyi başarmıştır. Gerek donanımı, gerek tasarımı ve gerekse kullanıcı deneyimi üst düzey özelliklere sahiptir.

Şayet bu telefondan daha üstün özelliklere sahip Galaxy S9 Plus modelini de seçebilirsiniz. Tabi ki bu sayede ekstra kamera donanımı, daha büyük ekran, fazla yüksek olmasa da daha büyük batarya kapasitesinin yanında daha yüksek RAM’e sahip olabilirsiniz. Ancak farkedilebilir en büyük özellik fiyat farkı olacaktır.

S9 modelinin de kendine ait birçok özelliğini göz önüne aldığımızda, daha düşük fiyata benzer özelliklere sahip Galaxy S8 modeli de uygun bir seçenek olacaktır.

Daha fazla bilgi için Galaxy S9 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Yukarıda da bahsettiğimiz gibi Galaxy S9 Plus akıllı telefonu 2018’in En İyi Akıllı Telefonudur. Gerçekten mükemmel özelliklere sahiptir. Boyut olarak oldukça büyüktür, sunmuş olduğu özellikler premiumdur. Tasarımı gösterişli ve yeni çıkan amiral gemisi telefonlarda bulunmayan kulaklık girişine ev sahipliği yapar.

Önceki modele göre yükseltilmiş RAM ve kamera özellikleri telefonun fiyatına yakışır vaziyetterdir. Özellikle ikili kamera kurulumu nedeniyle fiyatında artış olmuştur. Çünkü ekstra geniş çekim alanı oldukça yüksek kalitededir.

Daha fazla bilgi için Galaxy S9 Plus İncelemesini okuyabilirsiniz.

Şu ana kadar bütün Android özelliklerini bir arada bulmak istiyorsanız, sizlere önerebileceğimiz tek telefon Note 9 modeli oluyor. Premium tasarım, canavar gibi bir pil ömrü ve şu ana kadar üretilmiş en iyi S-Pen kalemi ile sizleri bekliyor. Tabiki bir amiral gemisinden beklenilen yüksek bir ücrete sahiptir. Ancak sunulan özellikler şanına yakışmaktadır.

Muhtemelen beklenilen özelliklerin çok yüksek olması ve bu bağlamda fiyatının yüksek olması, amiral gemisinin herkese uygun olmadığınında göstergesidir. Tabiki buna ek olarak, daha düşük özellikler bir nevi benzer tasarımı ile normal Galaxy S9 modelini de satın alabilirsiniz.

İlk piyasaya sürüldüğü anda 4.000mAh’lık batarya boyutu ile diğer telefonların zaten önüne geçmişti. Ayrıca vereceğiniz o yüksek fiyatın içerisinde sıvı soğutma sistemine de sahip olduğunu unutmayın. Telefonun özelliklerinin bir oyun telefonundan farksız olduğu aklınızda bulunsun.

Daha fazla bilgi için Galaxy Note 9 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Note 9 modelinin piyasadaki en iyi Note telefonu olduğunu hepimiz zaten biliyoruz. Bir nevi önceden piyasaya sürülmüş telefonlar onunla yarışamaz. Ancak Galaxy Note 8 modeli, hala bir amiral gemisi katilidir diyebiliriz.

Son derece yüksek ekran oranı, donanımsal açıdan üst düzey ekran özellikleri ile şuan da alınabilecek bir başka Note telefonudur. Tabiki yanında gelen S-Pen’in de oldukça sağlam olduğunu unutmayın. Ancak Note 9 ile karşılaştırıldığında Note 8’in S-Pen’inde Bluetooth eksik.

Telefonun sunduğu bir diğer özellik ise çift kamera kurulumu ve buna ek olarak sunulan üst düzey portre çekimleri. Son zamanlarda piyasaya çıkan bir telefon almayacaksanız, paranızı ciddi anlamda bununla koruyabilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Galaxy Note 8 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Muhtemelen Samsung’un 2016 yılında piyasaya sürdüğü en iyi akıllı telefonu S8 modelidir. Çünkü hala satın alınabilecek akıllı telefonlar arasında kendine yer etmeyi başarıyor. Kendine has premium tasarımı ve son zamanlarda Samsung’un amiral gemisi telefonlarında yer alan Infinity ekranı ile gerçekten olağan üstü bir cihazdır.

Tasarımı ile bir amiral gemisi telefonudur. Hatta 2017 yılında piyasaya sürülen ve en iyisi akıllı telefon denilen iPhone X modeli ile neredeyse aynı özelliklere sahip, ancak yarı fiyatına satın alınabilecek bir telefondur. Tabi ki biyometrik yüz tanımlayıcısı eksik.

Bunlara ek olarak, daha büyük ekrana sahip olmak istiyorsanız Galaxy S8 Plus modelini seçebilirsiniz. Yok ben Galaxy telefonu istemiyorum derseniz, muhtemelen aynı özelliklere ve fiyat aralığına sahip OnePlus 5T modelini tercih edebilirsiniz.

Daha fazla bilgi için Galaxy S8 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Standart Galaxy S8 modelinin gerçekten ilgi çekici olduğunu yukarıda belirttik. Ancak sunulan özellik bakımından S8 Plus modeli de oldukça çekici bir telefondur. Samsung geçtiğimiz yılın en iyi telefonunu yapmıştır diye düşünebiliriz.

Kavisli kenarları ile Infinity ekranı, fiyat bakımından oldukça ideal bir seçin şansu sunuyor. Tabi ki kavisli bir ekran tercih etmezseniz, daha uygun fiyata alabileceğiniz standart S8 modelini de tercih edebilirsiniz. Ancak daha büyük bir ekran ve en iyi batarya ömrüne sahip telefonu almak istiyorsanız, S8 Plus sizler için daha iyidir.

Daha fazla bilgi için Galaxy S8 Plus İncelemesini okuyabilirsiniz.

Şayet Galaxy S serisinin içerisinde yer alan mini sürümleri tercih etmek istiyorsanız, sizlere uygun en iyi seçim Galaxy A8 olacaktır. Bir nevi Galaxy S8 modelinin mini versiyonudur.

Biraz amiral gemisi tasarımına ve özelliklerine sahip. Fiyat bakımından ise tam anlamıyla orta ölçekli küçük bir amiral gemisidir. Muhtemelen Samsung’un en kalabalık ailesi olan A serisi içerisindeki 2018 yükseltmeleri ile fiyatı bakımından en uygun cep telefonudur. 2019 yılının en iyi Galaxy Telefonları arasında da bu fiyat ile cazibeli bir seçim olacaktır.

Daha fazla bilgi için Galaxy A8 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Orta ölçekli telefonlar arasında en çok ilgi çeken telefonu arıyorsanız, sizlere Galaxy A6 modelinin 2018 sürümünü tavsiye ediyoruz. Samsung orta düzey tasarım, uygun fiyat aralığı yüksek teknolojili bir telefonu sizlere sunuyr

Telefonun tasarımı güzel, kamera çekimleri mükemmel, performans bakımından ise oldukça iyidir. Tabi ki Samsung bir telefon istemiyorsanız, bu özelliklere sahip ve biraz daha uygun fiyatlı Moto G6 modelini de tercih listenize ekleyebilirsiniz. Moto G6 daha yüksek ekran çözünürlüğüne sahip, bellek bakımından ise 4/64GB’lik sürüm ile daha uygun bir fiyat aralığında karşımıza çıkmaktadır.

Tasarım olarak Galaxy S8 modeli bu telefondan üstündür. Ancak 2016 yılında piyasaya sürülüp hala En İyi Galaxy Telefonları arasınad yer alan Galaxy S7 başlı başına özel bir cihazdır.

Uygun fiyatlı telefon diyebiliriz. Çünkü her geçen gün yeni telefonların raflarda yerini alması eski telefonların fiyatlarının düşmesine zemin hazırlıyor. Fiyatı bakımından oldukça idealdir. Telefonun alternatifi olarak, çok az bir fark ile Galaxy S7 Edge modelini de satın alabilisiniz.

Samsung Galaxy S6 modelinin geliştirilmiş, özellik ve donanım bakımından yükseltilmiş versiyonudur. Önceki model ile karşılaştırıldığında, kamerada sağlam değişiklikler yapılmıştır. Tasarım bakımından da idealdir. Ancak bir S8 modeli kadar mükemmel olmasa da bizim tercihimiz bu telefondan yanadır.

Daha fazla bilgi için Galaxy S7 İncelemesini okuyabilirsiniz.

Galaxy A5 2017 modeli oldukça fantastik bir orta ölçekli telefondur. 2017 yılına ait olsa da bir amiral gemisi akıllı telefonun görünümü elinde tutar. Performansı yüksek ve özellik bakımından o devirde piyasaya sürülen diğer telefonların hepsi ile rekabet edecek potansiyeli vardır.

Fiyat bakımından belki de listemizde yer alan en ucuz telefondur. Eski amiral gemisi telefonların sahip olduğu kamerası ve özelliklerinin üst düzey olmasını göz önünde bulundurarak A5 modelini seçebilirsiniz. Ancak çok daha albenisi yüksek bir telefon istiyorsanız, Galaxy S7 modeli sizler için daha ideal olacaktır.