En iyi Samsung Telefonu 2017 – En iyi Samsung Galaxy Akıllı Telefon Hangisi?

Samsung Galaxy ailesi akıllı telefon pazarındaki en büyük isimlerden biridir ve pekçok seçenek sunmaktadır. Peki hangi Samsung Galaxy’yi satın almalıyım? En iyi Samsung telefonlarını açıklıyoruz.

Samsung, üst uç Galaxy S serisi, orta sınıf A serisi, alt sınıf J serisi ve çok daha fazlasıyla her kullanıcıya uyacak şekilde telefonlar ve aksesuarlar sunuyor. Bu satırlardaki daha eski nesil modellerin hala mevcut olduğunu düşünürseniz, işler daha da kafa karıştırıcı olur ve genellikle çok daha iyi bir değer sunar. Ayrıca bkz: En iyi Telefonlar 2017

Not: Galaxy Note 7’yi pil sorunlarından sonra kesildiğinden bu gruptan kaldırdık, bu nedenle satın alabileceğiniz en yeni Galaxy Note Note 5’tir. (Not 6 yoktu, bu telefon aslında sadece bir yıl Note 8’in Ağustos 2017’den önce gelmesi pek mümkün değildir.)

Samsung, Ocak ayında 2017 yılı Galaxy A serisinin yeni sürümlerini açıkladı ve önümüzdeki birkaç hafta içinde satışa sunulacak. Yeni Galaxy A3, Galaxy A5 ve Galaxy A7 hakkındaki tüm bilgileri buradan okuyabilirsiniz. Ayrıca bkz: En Hızlı Telefonlar 2017

Bir Samsung Galaxy telefonu ararken aklınızda bulundurmanız gereken önemli nokta, piyasaya sürülmesinin ardından hızlı bir şekilde düşen diğer markalardan çok daha fazla miktarda olması. Türkiye’de piyasaya sürüldükten sonra üç ay içinde fiyatlarının 100-200 TL düştüğünü görebilirsiniz.

Bu, Samsung Galaxy S6 (bir 2015 telefonu olduğu gerçeğine rağmen buraya dahil ettiğimiz gibi önceki nesil telefonlar) karşılaştırıldığında olağanüstü bir değer sunabileceği anlamına geliyor.

Tüm Samsung telefonları Android kullanıyor (2016 modelleri Marshmallow, Galaxy S8 ve Nougat’la birlikte gelmesi beklenen telefonlar) TouchWiz arayüzü ile çalışıyor. Daha az ekstra özellik (Smart stay, Pop-up Görünümü ve Çoklu Pencere gibi) geçtiğiniz aralığın alt katmanlarının yer aldığını, ancak hepsinin aynı Samsung, Google ve Microsoft uygulamaları çalıştığını göreceksiniz.

Burada 2017’de satın alabileceğiniz en iyi Samsung Galaxy telefonları ve neden her birinin sizin için en iyi Samsung telefonu olabileceğini ayrıntılı olarak açıklıyoruz.

Samsung Galaxy S7 edge Fiyatı: 2.900 TL

Samsung Galaxy Note 7‘in piyasaya sürülmesinden önce, Galaxy S7 edge Samsung’un Galaxy akıllı telefon ailesindeki en popüler ürünü oldu. Standard Galaxy S7’in 5.5 inç Quad-HD SuperAMOLED ekranlı daha büyük bir versiyonu, Note 7 ile ortak olarak her iki tarafın kenar özelliğine sahip.

Akıllı telefonlar, aynı metal çerçeve ve cam ön ve arka tasarımı ile A serisine kadar filtre uygulayan akıllı telefonlar aynı görünüyor ve hissediyor. (S7 12 gr daha hafif) Dikkate değer farklılıklar arasında S Pen. S7 Edge’de S Pen ve iris tarayıcı eksikliği, standart olarak depolama alanının yarısı kadar ve fiyat farkı da yer alıyor.

S7 edge şubat ayında geri bildirildi ve bu şekilde fiyatı orijinal 3.900 TL’den çarpıcı bir şekilde düştü. Galaxy S7 edge’i 2.900 TL karşılığında alabilirsiniz. Galaxy Note 7 için açıklanan fiyattan biraz daha düşük. Bununla birlikte, standart Galaxy S7 hala daha ucuz ve biraz daha yüksek kapasiteli pil ve daha geniş çift kenar ekranı için tercih sebebi olabilir.

Batarya kapasitesi Galaxy S7 edge’de Note 7’de olduğundan çok daha yüksektir, 3,500mAh’ye karşı 3.600mAh’dir. Daha küçük ekran göz önüne alındığında, bu daha uzun pil ömrü anlamına gelebilir, ancak bunu henüz test ettik. Her ikisi de Galaxy S7 ile gelen 3.000mAh’lik pil kapasitesinden daha yüksek. Samsung Galaxy A7 2016‘nın ardından ikinci sırada olan Geekbench 3 pil ömrü testinde Galaxy S7 edge ‘yi 685 dakika hızında kullandık.

Galaxy S7 edge bugüne kadar test ettiğimiz en hızlı telefon, Geekbench 3‘ün çok çekirdekli bileşeninde 6,469 puanı alıyor. Grafik performansı inanılmaz, ancak büyük Quad-HD ekranı ekrandaki GFXBench testlerinde bir yere engel olmasına rağmen T-Rex’te 53fps, Manhattan’da 27fps kaydettik.

Samsung Galaxy S7 Fiyatı: 2.600 TL

Galaxy S7, 5.1 inç Quad-HD SuperAMOLED ekranlı (kenar özelliği olmayan) Samsung Galaxy ailesinin amiral gemisi akıllı telefonudur. Büyük telefonlar sizin için değilse ve para hiçbir şey değilse, bu Samsung Galaxy sizin için.

Buna göre, Galaxy S7, 1 yıl geçtikten sonra yaklaşık 2.600 TL değerinde. Galaxy S7’yi pek çok internet sitesinden 2,600 TL’den satın alabilirsiniz; bu, edge modeli fiyatından 300 TL daha ucuzdur. Ancak, Galaxy S6’nın hala mevcut olduğunu ve tartışılabilir durumda 2.000 TL fiyatla daha iyi bir değer sunduğunu düşünmelisiniz. (biraz zor bulabilirsiniz)

Kamera Galaxy S6’da mükemmel bir 16Mp fotoğraf makinesi bulunuyor ancak Galaxy S7’deki 12Mp İkili Piksel modeli daha büyük piksellerle daha hızlı olduğu gibi düşük ışıkta daha iyi çalıştığı için numaraların sizi aldatmasına izin vermeyin. Geliştirilmiş olmasına rağmen, bu şeylerin birçoğu zaten S6’da çok iyi düşünülürse, eski telefon daha çekici görünebilir. Ancak, arttırılabilir depolama ve su yalıtımı sizin için önemliyse, Galaxy S7 tek seçeneğiniz.

Para sizi ilgilendirmiyor, Samsung Galaxy S7 kesinlikle satın alabileceğiniz en iyi Android telefonudur (Galaxy S8 çıkana kadar). İncelememizde de belirttiğimiz gibi, Samsung, kaybolan depolama, su yalıtımı ve pil ömrü gibi üç ana kaygı alanına değinerek taraftarların neyi istediğini hesaba kattı. Ayrıca, çekirdek donanım ve fotoğrafçılık donanımını da yükseltti, her zaman açık bir ekran ve bazı kullanışlı yazılımlar ekledi.

Samsung Galaxy S8 Fiyatı: 3.650 TL

Geçtiğimiz haftalarda Samsung, Galaxy S8’i nihayet açıkladı ve daha büyük, daha yüksek çözünürlüklü, çift eğimli ekran, biraz daha hızlı çekirdek donanım olan Bixby’nin piyasaya sürülmesi ve yeni nesil ekran görüntüleri dahil olmak üzere şu anki yıl Galaxy S7’de bazı önemli değişiklikler yapıldı. Yeni home düğmesini kullanın.

Galaxy S8, şimdi satın alınabilir ve fiyatı yaklaşık 3.650 TL’den başlıyor (32 GB hafızalı versiyon Peki hangi Samsung Galaxy’yi seçmelisiniz?

İhtiyaçlarınıza göre en iyi telefonu bulmanıza yardımcı olmak için çaba sarf etmenin farkını tam olarak öğrenmek için iki ahizenin özelliklerini karşılaştırdık. Galaxy S8 özellikleri hakkında daha ayrıntılı bilgi okuyabilir ve Galaxy S7 ve Galaxy S8 karşılaştırmamıza göz atabilirsiniz.

Samsung’un en iyi 3 telefonunu sizler için derledik. Tabii Galaxy S8 Plus’ı de unutmamak lazım. Biz sadece ekran boyutu farklı olduğu için Plus modellerini değerlendirme dışı tuttuk. Tekrar hatırlatmak gerekir ki Fiyat/Performans açısından şuanki en iyi android telefon tartışmasız Galaxy S8 olarak görünüyor.