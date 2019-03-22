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En iyi Samsung Telefonu 2019

By Selin Polat

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En iyi Samsung Telefonu 2019

Samsung‘un 2019 yılındaki en iyi akıllı telefonunu açıklıyoruz. Antutu, Dxomark ve diğer test sonuçları sonucunda belirlediğimiz en iyi akıllı telefon modeli hangisi olmuştur dersiniz?

Samsung geçtiğimiz haftalarda Galaxy S serisini tanıttı. Bu akıllı telefon serisi 3 farklı modeli içeriyor. Bunlar Galaxy S10e, Galaxy S10 ve Galaxy S10 Plus modelleri oldu. 3 akıllı telefon da tasarım olarak birbirine benzese de pek çok farklı özelliğe sahipler.

Samsung‘un bu serisi bildiğiniz gibi Galaxy Note serisi ile beraber amiral gemisi modellerini içeriyor. Fakat Samsung, Note serisinin yeni modelini eylül ayında tanıtacağı için şimdilik Samsung’un en iyi telefonları S serileri oluyor.

Galaxy S10e’nin fiyatı 5.500 TL ile S serisi akıllı telefonların en ucuzu. Galaxy S10 modeli 6.600 TL fiyat etiketine sahip ve Plus modeli ile özellikleri neredeyse aynı. Galaxy S10 Plus modeli ise 7.500 TL fiyata satışa sunuldu.

Samsung‘un 2019 yılında tanıttığı ve tüm yılı şampiyon olarak tamamlayacağı en iyi akıllı telefonu Galaxy S10 Plus‘tır.

Ayrıca bkz: En iyi Android Telefonlar 2019

Galaxy S10 Plus‘ın diğer modellere göre bir kaç artısından bahsedelim. Çift ön kamera, 6.4″ ekran ve 4100 mAh batarya. Bunun dışında tüm özellikleri Galaxy S10 ile aynı ve aralarında yaklaşık 900 TL fiyat farkı bulunuyor.

Bu modellerin dışında 2 farklı model daha var. Birincisi Galaxy S10 5G modeli ve henüz satışa çıkmadı. Mayıs ayında satışa çıkması bekleniyor ve normal S10 serisinden tek farklı 5G destekliyor olması. (Henüz ülkemizde bu yıl kullanılmayacağı için sıralamaya giremiyor)

Bir diğer model ise Samsung’un katlanabilir akıllı telefon modeli Galaxy Fold. Bu telefon da tanıtıldı fakat satışa sunulmadı. Mayıs ayında satışa sunulması bekleniyor. Fakat Huawei’nin Mate X modeli ile kıyaslandığında oldukça kötü eleştiriler aldı. Biz de telefonu satışa çıktığında inceleyeceğiz ve Galaxy S10 Plus’un yerini alabilecek mi göreceğiz.

Galaxy S serilerini karşılaştırdığımız tabloya buradan göz atabilirsiniz.

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