En İyi Şarkı/Müzik Bulma Programları 2021

Bir mekanda otururken veya yolda giderken duyduğunuz, hoşunuza giden parçaları eve geldiğinizde bulamıyor musunuz ? Dilinize dolanan ama bir türlü aklınıza gelmeyen o parçaların unutulup gitmesine son. İşte sizin için derlediğimiz müzik bulma programları.

1 – Shazam

Shazam uygulaması şarkı bulma uygulamaları arasında en popüler olanıdır. Bulunduğunuz ortamda çalan şarkının ya da müziğin hangi parça olduğunu kolaylıkla bulmanızı sağlar.

Kullanımı da bir o kadar kolay olan uygulamanın ana ekranına giriş yapmamız halinde Shazam’ın kendi logosu bizi karşılıyor. İnternetin hızına göre 2 sn ile 6 sn arasında bir süre zarfında bize dinlettiğimiz şarkıyı kolaylıkla buluyor. Şarkının kimin olduğunu söylemesinin yanı sıra youtube ve satın alma linklerini de bizlere sunuyor. Bölgenizde hangi parçaların popüler olduğunu görmek için şarkı listelerini keşfedebilir ve tüm şarkıları dinlemek için Spotify ve Google Play Müzik gibi müzik uygulamaları simgesine dokunabilirsiniz.

Android ve iOS için ayrı versiyonları da bulunmakta.

2 – SoundHound

Sound Hound uygulaması kendi şarkı asistanına sahip bir müzik bulma uygulamasıdır. Shazam’ın aksine, müzikten ziyade müzik videolarını oynatır. SoundHound, dilinize takılan bir şarkının uğultusundan dahi tanımlayabilen en iyi şarkı bulma uygulaması diyebiliriz. Bunun dışında şarkı sözlerini görebilir, Spotify’a bağlanabilir ve Google Play’de şarkı satın alabilirsiniz. Soundhound’u diğer müzik tanımlayıcılarından ayıran bir diğer özellik de şarkıları tanımak için PC mikrofonunuzu kullanan web tabanlı sürüm olmasıdır.

3 – MusixMatch

Musixmatch uygulaması tamamen şarkı sözleri sunmaya ve şarkıları tanımaya odaklanmasıyla kendini diğer programlardan bir tık ayırıyor.

Bu uygulama neredeyse dünyadaki bütün parçaların sözlerini arka planda çalan müzik eşliğinde gösterirken aynı zamanda sözlerin çevrilmiş halini de kullanıcılarına sunuyor. Ne yazık ki şimdilik her şarkı her dile çevrilmiş değil.

Uygulamanın premium sürümü, şarkı söylerken karaoke müzik uygulamalarına benzer şekilde kelime kelime senkronizasyonuna izin verir. Ayrıca, çevrimdışı şarkı sözleri seçeneği ile de kolaylıkla kullanabilirsiniz.

4 – Google Assistant

Google Assistant, Google’ın Now Playing adlı Google şirket içi müzik tanıma özelliğidir. Google’daki şarkıları tanımlamak için Google Asistan’ı açın veya “Ok Google” yazısına tıklayın.

Assistant diğer uygulamaların aksine sizlere bir liste sunmak ve çok çalınanları göstermekten ziyade basit bir şarkı tanımlayıcıdır. Google parçayı tanıdığında, şarkı sözlerini arayabileceğiniz, Spotify ve YouTube‘da oynatabileceğiniz arama sonuçlarını sizlere sunarak görevini tamamlar.

5 – BeatFind

Beatfind, müzik dinleme zevkini eğlenceli hale getiren bir şarkı tanıma uygulamasıdır. Sadece müzik aramaktan ziyade, müzikle senkronize olan akıllı telefon fenerini kullanarak yanıp sönen bir flaş ışığı efekti yaratıyor. Basit ve iyi tasarlanmış bir arayüze sahip bu uygulama üç farklı renk seçeneği arasından seçim yaptırarak ayarlardan görsellerin renklerini özelleştirmenizi sağlayarak size keyifli bir vakit sunar.

Uygulama hakkındaki önemli sorunlardan biri de ne yazık ki reklamlar ve çoğu zaman gizlenmiş halde karşımıza çıkan pop-up’lardır.

6 – MusiclD

Music ID sadece minimalist görünümlü bir uygulamaya ihtiyaç duyan, müzik tanıma ve film müziği etiketi sağlayan insanlar için tasarlanmış sade bir uygulamadır.

En iyi şarkılar ve farklı sanatçılar hakkında bilgi edinebileceğiniz bir sekmeye sahiptir. Uygulama, şarkının sözlerini gösterme özelliğine sahip olmasa da sekmelerde belirlenen şarkılarla ilgili yorumlar ekleme seçeceğine sahip. Music ID, Android uygulamasının ilginç bir özelliği de filmler ve TV şovları bilgileri, biyografik veriler vb. gibi her sanatçının ayrıntılı bir profili yer veriyor.

7 – Soly

Soly, şarkıların yanı sıra şarkı sözlerini de kullanıcılarına sunan bir başka şarkı bulma programıdır. Bu uygulama sayesinde cihazınızdaki depolanan şarkıları da kolaylıkla oynatabilirsiniz. Öte yandan, şarkı sözlerini manuel olarak aratabileceğiniz şarkı arama sütununa sahiptir.

Soly’nin şarkı tanıması iyi olmasına rağmen diğer şarkı tanımlayıcı uygulamalardan daha sık reklam vermesiyle ve sözlerinin genellikle bir şarkı tanımladığında ortaya çıkmamasıyla kullanımı diğer uygulamalara nazaran daha rahatsız edicidir.

8 – Genius

Genius, Google Play Store’da popüler şarkı bulma uygulamasıdır. Uygulama, ne kadar düzgün çalışmasada gerçek zamanlı şarkı sözlerini içeren istediğiniz şarkıyı aratabilme ve şarkı sözlerini görebilme imkanı sunuyor. Hatta şarkının videosunu bile oynatabildiğiniz uygulama çevrimdışıyken şarkı sözlerini görebilmek için sözlerini indirmeniz gerekmektedir.