En İyi Satranç Uygulaması - Lichess

Zeka, strateji ve sinir mücadelesi etrafında dönen ve harika bir karşılaşmaya kapı açan satranç dünyasının en güzel mobil yapımlarından biri olan Lichess ile sizlerleyiz. Özellikle son dönemde aldığı güncellemeler ve yeni özelikleriyle satranç severlerin gözdesi haline gelen yapım, satranca yeni başlayanlardan satranç ustalarına kadar geniş bir kitleye hizmet ediyor.

Bahsettiğimiz uygulama son derece popüler öyle ki Türkçe de dahil olmak üzere 80 farklı dil desteği bulunuyor. İster çevrimiçi ister çevrimdışı olarak kullanabileceğiniz uygulama, üye olmanız durumunda kendi puanlama sistemiyle sizi kendi seviyenizdeki rakiplerle eşleştirerek oyundan çok daha fazla keyif almanıza imkan veriyor. Buna ek olarak Lichess ile oyunların ardından bilgisayar analizi sayesinde oyunlarınızı detaylı bir şekilde inceleyip kazanç/kazanç durumunda olmayan pozisyonları yapay zeka aracılığıyla gözlemleyebiliyorsunuz.

Hızlı oyun ve Özel olmak üzere iki ana başlıkta satranç oynamanıza imkan veren Lichess, her iki başlıkta da 9 seçenek sunuyor. Temel seçeneklere ek olarak Özel başlığı altında oyunun ayarlarının tamamını istediğiniz gibi ayarlayıp, o çerçevede oyununuzu oynayabiliyorsunuz. Mobil uygulaması üzerinden başladığınız hesabınızı Lichess.org adresinden kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

Satranç ustalarının yıllar önce veya günümüzde yaptığı açılışları, hamleleri birer bire öğreten ve yapay zeka ile oyunu incelemeniz ardından ustaların oyunlarını kendinizinkiyle karşılaştırmanıza fırsat veren Lichess, bu özelliği ile kendisini geliştirmek isteyen oyuncuların ilgilisini çekiyor. Analiz kategorisi ile tahtada yapacağınız hamlelerin kullanım sıklıklarına ve bu hamlelere verilen cevapları size gösteren yapım, buna ek olarak satranç oyuncularından ders almanıza da imkan sunuyor. Bünyesinde barınan satranç oyuncularının ülkelerini ve başarı değerlerini gösteren uygulama, istediğiniz koçtan ücretiyle ders almanızı sağlıyor.

Lichess tamamen reklamsız ve ücretsiz olarak kullanıcılara sunulmuş. Oyununuza devam ederken altta çıkan küçük reklamlar, oyun arlarında çıkan ve kapanmak bilmeyen tanıtımlar bu yapımda yer almıyor. Oyuna konsantre olmanızı sağlayan yapımcılar, kombinezon adı verilen ve satranç problemlerini barındıran bir kategorisinde ise seçtiğiniz zorlukta problemleri sizlere yöneltiyor. Tahta üzerinde belirli pozisyonlar oluşturan ve en mantıklı hamleyi yapmanızı bekleyen bu kategorinin, antrenman yapmanız için çok iyi bir seçenek olduğunu söyleyebiliriz.

Günlük ortalama 150 bin kullanıcısı bulunan Lichess, çevrimiçi bir mücadele aradığınızda saniyeler içerisinde rakibinizi karşınıza getiriyor. Durum böyle olunca zaman zaman turnuvalar da düzenleniyor. Buna ek olarak Lichess, günlük turnuvalar ile kullanıcılarını kızgın bir rekabetin içinde tutmayı da ihmal etmiyor.

Ustaların ve yapay zekanın desteğiyle daha başarılı bir satranç oyuncusu olmanız fırsat veren yapım, rekabet duygusunu da dilediğiniz seviyede sizlere hissettirebiliyor. Bu harika yapımı iOS için buradan, Android için buradan indirebilirsiniz.